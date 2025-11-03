Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon
GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.
Rau bí hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp
Rau bí là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.
Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.
Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Nhờ chứa nhiều chất xơ, rau bí hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như trĩ hay viêm túi thừa đại tràng. Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại tràng.
Một số món ngon từ rau bí
Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!Ăn - 1 giờ trước
Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau những bữa ăn thịnh soạn.
Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đôngĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườnĂn - 8 giờ trước
Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.
Chị em béo bụng dưới, đừng bỏ qua 3 món ăn này: Loại trừ hàn ẩm, giảm mỡ cực tốt lại ngon miệngĂn - 1 ngày trước
Hãy kết hợp những nguyên liệu tốt cho chức năng tỳ vị, lợi tiêu hóa, có tính ấm và cân bằng yếu tố âm dương trong cơ thể để nấu những món ăn giúp loại bỏ hàn khí, trừ ẩm thấp. Từ đó giúp chị em có phần bụng dưới phẳng lì, không bị tích mỡ.
Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thửĂn - 1 ngày trước
Đây là một món gỏi thường xuất hiện trên bàn ăn người Việt Nam, nay đã có khách Tây tự tay làm được.
Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025Ăn - 2 ngày trước
GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡngĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần
Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sốngĂn - 2 ngày trước
Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ ViệtẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.