Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Thứ hai, 12:31 03/11/2025
GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Rau bí hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp

Rau bí là món ăn bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.  Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 1.

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 2.

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp. Nhờ chứa nhiều chất xơ, rau bí hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như trĩ hay viêm túi thừa đại tràng. Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa ung thư đại tràng.

Một số món ngon từ rau bí

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 3.

Rau bí luộc: Nhặt và rửa sạch rau, cắt khúc 4-5 cm. Đun sôi nước với chút muối, cho rau vào luộc và đảo đều, tránh đậy nắp để rau giữ màu xanh. Khi rau chín, vớt ra ngâm nước lạnh để giữ độ giòn. Rau bí luộc có thể chấm cùng nước mắm ớt, nước tương hay kho quẹt tùy khẩu vị.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 4.

Rau bí xào thịt bò: Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị vừa miệng. Phi tỏi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay rồi trút ra đĩa. Tiếp tục xào rau bí, khi gần chín thì cho thịt bò trở lại chảo, nêm nếm vừa ăn. Món rau bí xào thịt bò vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, giúp bữa ăn thêm đậm đà.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 5.

Rau bí xào tỏi: Rau bí nhặt bỏ xơ, cho vào nồi nước sôi chần qua cùng vài hạt muối để rau xanh. Vớt rau ra rổ và xả qua nước lạnh, tỏi bóc vỏ đem cắt lát và phi thơm nửa phần tỏi đó. Tiếp tục cho bí vào xào và nêm gia vị hơi nhạt một chút. Khi rau chuẩn bị chín mềm thì cho nốt ít tỏi còn lại vào, thêm dầu hào để món ăn trông bắt mắt hơn. Rau bí xào ngon sẽ có cọng rau rất giòn, lá mềm thấm gia vị và rau xanh.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 6.

Rau bí xào tôm: Rau bí nhặt và rửa sạch với nước. Sau đó vò nhẹ cho rau có độ mềm mà vẫn giòn. Tôm rửa sạch, bóc vỏ, khứa lưng để bỏ chỉ đen, đem ướp với một chút hạt nêm, mì chính. Hành khô, tỏi bóc vỏ, đập dập. Cho một ít dầu ăn, hành khô vào phi thơm. Cho tôm vào đảo đều. Khi tôm chín, săn vào xúc ra đĩa riêng. Cho hành khô, tỏi còn lại vào phi thơm. Cho rau bí vào đảo đều, cho hạt nêm, mì chính cho vừa ăn. Khi rau chín cho tôm vào đảo thêm khoảng 2 phút là được.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 7.

Rau bí xào thịt: Thịt bò thái mỏng ướp qua xì dầu. Đun nóng dầu ăn trong chảo rồi cho tỏi vào phi thơm, sau đó cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Khi thịt tái thì thả rau vào xào, hất chảo để bắt lửa, món xào khi bén chút lửa sẽ tạo mùi thơm rất đặc trưng. Cho thêm chút tương ớt và tắt bếp. Không nên xào quá lâu rau sẽ ra nước và ăn không ngon.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 8.

Rau bí nấu giò sống: Rau bí tước bỏ xơ rửa sạch, cọng bí bẻ khoảng 3cm. Giò sống trộn đều cho thêm chút hạt nêm. Đun sôi nước cho 1 ít dầu ăn vào nồi nước. Giò sống viên tròn miếng vừa ăn thả vào nồi nước đun chín. Sau đó mới cho rau bí, tỏi đã băm nhỏ vào đun tiếp đến khi rau chín thì cho hạt nêm vừa ăn.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 9.

Rau bí xào hến: Hến mua về ngâm vào nước có cắt vài lát ớt để hến nhả sạch cát. Sau đó rửa sạch vỏ với nước. Đun sôi nồi nước với một chút muối, cho hến vào, dùng đũa khuấy đều đến khi ruột hến tróc khỏi vỏ. Gạn nước luộc hến ra bát to, để cho lắng cặn. Đãi bỏ vỏ hến, lấy phần ruột. Ngọn bí nhặt rửa sạch, để ráo. Hành, gừng, tỏi bóc bỏ vỏ rồi đem băm nhỏ. Thì là nhặt rửa sạch, thái nhỏ. Phi thơm 1/2 chỗ hành, gừng, tỏi rồi cho ruột hến (hoặc don) vào xào thơm với chút mắm cho thơm. Phi thơm 1/2 chỗ hành, gừng, tỏi còn lại rồi cho rau bí vào xào chín tới với chút gia vị. Bỏ phần thịt hến vào nồi rau bí. Sau đó gạn tiếp nước luộc hến vào nồi. Đun sôi canh rồi thả thì là vào, nêm nếm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng là được.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 10.Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Món ngon từ rau bí giúp giảm viêm khớp dạng thấp và bổ dưỡng cho sức khỏe - Ảnh 11.Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

 

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Ăn - 1 giờ trước

Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau những bữa ăn thịnh soạn.

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đông

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Mẹo bảo quản táo tươi suốt mùa đông của chuyên gia làm vườn

Ăn - 8 giờ trước

Chuyên gia làm vườn mách một mẹo bảo quản táo tươi ngon suốt mùa đông chỉ với một vật dụng đơn giản, không cần đến tủ lạnh hay công nghệ phức tạp.

Chị em béo bụng dưới, đừng bỏ qua 3 món ăn này: Loại trừ hàn ẩm, giảm mỡ cực tốt lại ngon miệng

Chị em béo bụng dưới, đừng bỏ qua 3 món ăn này: Loại trừ hàn ẩm, giảm mỡ cực tốt lại ngon miệng

Ăn - 1 ngày trước

Hãy kết hợp những nguyên liệu tốt cho chức năng tỳ vị, lợi tiêu hóa, có tính ấm và cân bằng yếu tố âm dương trong cơ thể để nấu những món ăn giúp loại bỏ hàn khí, trừ ẩm thấp. Từ đó giúp chị em có phần bụng dưới phẳng lì, không bị tích mỡ.

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Ăn - 1 ngày trước

Đây là một món gỏi thường xuất hiện trên bàn ăn người Việt Nam, nay đã có khách Tây tự tay làm được.

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Ăn - 2 ngày trước

Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn
Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Ăn

