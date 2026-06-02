Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biến
GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.
Giá trị dinh dưỡng từ rau bí - có thành phần hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Phòng chống ung thư
Sự hiện diện của các đặc tính chống ô xy hóa và kháng viêm trong rau bí giúp phòng chống lại căn bệnh gây chết người này. Ngoài ra, rau bí còn chứa nhiều chất diệp lục, hợp chất phenolic, saponin, tannin, flavonoid, glycoside và phytosterol có đặc tính ức chế hóa học, giúp ngăn chặn ung thư phát triển trong cơ thể, theo trang tin JB Klutse.
Tốt cho sức khỏe tim mạch
Trong rau bí chứa một lượng lớn kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong rau bí có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) và axit mật trong ruột, giúp đào thải chúng ra khỏi cơ thể, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Việc duy trì mức huyết áp và cholesterol ổn định là chìa khóa để phòng ngừa các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
4 món ngon từ rau bí cực dễ làm, hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Ngoài xào, rau bí còn có thể dùng để nấu canh. Canh rau bí nấu mọc giò sống là món ăn được nhiều người yêu thích trong ngày hè. (Ảnh: phunutoday)
Bạn đã từng nấu canh hến chua hay nấu mồng tơi nhưng bạn đã thử canh hến nấu rau bí? Đây cũng là món ăn ngon và chế biến đơn giản.
