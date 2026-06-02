"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?

“Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu. Anh giữ 2 triệu, còn đâu em giữ. Sáng anh đưa em đi làm, chiều anh đón em về. Cùng nhau đi chợ, nấu những bữa cơm ngon lành. Tối anh dẫn em đi dạo, đi ăn uống hết bao nhiêu anh trả tiền hết. Tình yêu như thế là được rồi!”, chị vui vẻ kể.





Tuy nhiên, ngay sau đó chị cũng hóm hỉnh thừa nhận: “Nghe qua thì tưởng cuộc sống màu hồng lắm, nhưng muốn sống ở Hà Nội thì đừng vội tin vào những câu chuyện hoang đường mình kể”.





Theo chị Thư, những mâm cơm gia đình mà chị thường chia sẻ trên mạng xã hội đều được xây dựng theo tiêu chí quen thuộc: ngon, bổ, rẻ nhưng nhìn vào vẫn phải thật hấp dẫn. Chị đùa rằng thu nhập của mình là “50 triệu đồng”, trong đó 5 triệu là lương cứng, còn 45 triệu là... lương tâm.





“Món ăn thì toàn những thứ rất đơn giản như cá kho, rau luộc, trứng chiên hay các món dân dã quen thuộc. Nhưng nghèo mà ai cũng biết mình nghèo thì dở lắm. Thế nên mình cố gắng bày biện chỉn chu hơn một chút, thêm hoa lá, chọn bát đĩa xinh xắn để mâm cơm trông bắt mắt hơn”, chị chia sẻ.





Chính sự khéo léo trong cách sắp xếp và trang trí đã giúp những món ăn bình dị trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Nhìn những bữa cơm của chị, nhiều người không khỏi nghĩ rằng đây là mâm cơm của một gia đình rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Thế nhưng phía sau đó lại là câu chuyện của một người phụ nữ biết vun vén, chi tiêu hợp lý và luôn tìm cách mang đến niềm vui cho gia đình từ những điều giản dị nhất.





Với chị Trần Thư, một bữa cơm ngon không nhất thiết phải có những nguyên liệu đắt tiền. Điều quan trọng hơn cả là sự quây quần của các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc, học tập. Và đôi khi, chỉ cần vài món ăn dân dã được nấu bằng tình yêu thương, cộng thêm một chút tinh tế trong cách trình bày, cũng đủ để biến bữa cơm thường ngày trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Dưới đây là mâm cơm gia đình ngon mắt, bổ dưỡng chị làm cho gia đình mỗi ngày

Mâm cơm gia đình 1: