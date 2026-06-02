"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?
GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.
“Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu. Anh giữ 2 triệu, còn đâu em giữ. Sáng anh đưa em đi làm, chiều anh đón em về. Cùng nhau đi chợ, nấu những bữa cơm ngon lành. Tối anh dẫn em đi dạo, đi ăn uống hết bao nhiêu anh trả tiền hết. Tình yêu như thế là được rồi!”, chị vui vẻ kể.
Tuy nhiên, ngay sau đó chị cũng hóm hỉnh thừa nhận: “Nghe qua thì tưởng cuộc sống màu hồng lắm, nhưng muốn sống ở Hà Nội thì đừng vội tin vào những câu chuyện hoang đường mình kể”.
Theo chị Thư, những mâm cơm gia đình mà chị thường chia sẻ trên mạng xã hội đều được xây dựng theo tiêu chí quen thuộc: ngon, bổ, rẻ nhưng nhìn vào vẫn phải thật hấp dẫn. Chị đùa rằng thu nhập của mình là “50 triệu đồng”, trong đó 5 triệu là lương cứng, còn 45 triệu là... lương tâm.
“Món ăn thì toàn những thứ rất đơn giản như cá kho, rau luộc, trứng chiên hay các món dân dã quen thuộc. Nhưng nghèo mà ai cũng biết mình nghèo thì dở lắm. Thế nên mình cố gắng bày biện chỉn chu hơn một chút, thêm hoa lá, chọn bát đĩa xinh xắn để mâm cơm trông bắt mắt hơn”, chị chia sẻ.
Chính sự khéo léo trong cách sắp xếp và trang trí đã giúp những món ăn bình dị trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Nhìn những bữa cơm của chị, nhiều người không khỏi nghĩ rằng đây là mâm cơm của một gia đình rất cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Thế nhưng phía sau đó lại là câu chuyện của một người phụ nữ biết vun vén, chi tiêu hợp lý và luôn tìm cách mang đến niềm vui cho gia đình từ những điều giản dị nhất.
Với chị Trần Thư, một bữa cơm ngon không nhất thiết phải có những nguyên liệu đắt tiền. Điều quan trọng hơn cả là sự quây quần của các thành viên trong gia đình sau một ngày làm việc, học tập. Và đôi khi, chỉ cần vài món ăn dân dã được nấu bằng tình yêu thương, cộng thêm một chút tinh tế trong cách trình bày, cũng đủ để biến bữa cơm thường ngày trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.
Dưới đây là mâm cơm gia đình ngon mắt, bổ dưỡng chị làm cho gia đình mỗi ngày
Mời bạn đọc tham khảo"
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hèĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Trái cây, rau củ là những món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, thế nên chị em nội trợ chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc tích trữ, bảo quản đúng cách.
Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóngĂn - 16 giờ trước
GĐXH – Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng, rau má còn là loại rau dân dã mọc hoang ở nhiều vùng quê. Loại rau dân dã này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ canh, gỏi đến nước uống.
Mẹo khử đắng măng tươi trong 10 phút: Giữ trọn độ giòn, không cần luộc lâuĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Măng tươi là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn Việt, từ canh măng, măng xào đến bún măng. Tuy nhiên, vị đắng đặc trưng khiến không ít người e ngại khi chế biến. Nhiều người chọn cách luộc đi luộc lại nhiều lần, vừa tốn thời gian lại dễ làm măng mềm nhũn, mất đi độ giòn tự nhiên.
Sam biển - đặc sản '16 chân, 4 mắt' ở Quảng Ninh không phải ai cũng dám thửĂn - 21 giờ trước
Mang vẻ ngoài kỳ lạ với 16 chân, 4 mắt và lớp mai cứng như móng ngựa, sam biển Quảng Ninh khiến nhiều du khách tò mò nhưng không phải ai cũng đủ can đảm thử.
8 mâm cơm gia đình vợ đảm làm cho chồng thích ăn cơm nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Dung Nguyễn (Hà Nội) cho biết, niềm vui lớn nhất của chị mỗi ngày là được vào bếp chuẩn bị những bữa cơm gia đình và nhìn những người thân yêu thưởng thức món ăn do mình nấu.
Bí quyết "hồi sinh" cơm nguội ngày hè: Thơm dẻo như cơm mới, tuyệt đối an toànĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bảo quản cơm nguội không đúng cách sẽ khiến cơm bị mất chất, ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sậtĂn - 1 ngày trước
Để trà vải giữ được độ giòn, thơm ngon cả năm mà không bị lên men, chị Hồ Thị Liêu, ở Đà Nẵng, cho biết cần phải dùng vải tươi, làm thật kỹ từng công đoạn.
Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hàm lượng omega-3 trong loại cá này cao gấp hơn 2 lần so với cá hồi, trong khi giá lại rẻ hơn hẳn, được bán nhiều ở chợ Việt. Đây cũng là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon đưa cơm.
Sai lầm khi nêm nước mắm nhiều người Việt mắc phải mà không biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nước mắm từ lâu đã trở thành linh hồn của nhiều món ăn Việt. Từ bát canh rau giản dị, nồi cá kho đậm đà cho đến tô phở nóng hổi, chỉ cần thêm chút nước mắm đúng lúc là hương vị có thể khác hẳn. Tuy nhiên, không ít người lại có một thói quen nấu ăn tưởng vô hại nhưng thực tế đang làm món ăn mất đi phần thơm ngon quan trọng nhất: đổ nước mắm khi nồi đang sôi sùng sục.
Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào ngườiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.