Sam biển - đặc sản '16 chân, 4 mắt' ở Quảng Ninh không phải ai cũng dám thử
Mang vẻ ngoài kỳ lạ với 16 chân, 4 mắt và lớp mai cứng như móng ngựa, sam biển Quảng Ninh khiến nhiều du khách tò mò nhưng không phải ai cũng đủ can đảm thử.
Với chiếc đuôi dài nhọn và lớp mai cong cứng, sam biển được xem là một trong những đặc sản kỳ lạ nhất ở Quảng Ninh. Không chỉ có ngoại hình khiến nhiều người dè chừng, loài hải sản này còn nổi tiếng "kén người ăn" vì dễ lạnh bụng và khó chế biến.
Sam biển thường xuất hiện ở các vùng bãi triều ven biển như Quảng Yên, Vân Đồn hay Cô Tô. Người dân địa phương cho biết sam thường đi theo cặp nên mới có câu ví "dính như sam". Mỗi con trưởng thành nặng khoảng 1-2 kg, phần thịt không nhiều nhưng chắc, bùi và có vị ngọt đậm.
Một trong những điều khiến nhiều du khách vừa tò mò vừa e ngại khi ăn sam là loài này rất dễ bị nhầm với con so - loại hải sản chứa độc tố có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Vì vậy, việc chọn và sơ chế sam đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm, thường chỉ những đầu bếp quen nghề mới dám chế biến.
Ở Quảng Ninh, chỉ một cặp sam nhưng có thể được làm thành 7-8 món khác nhau. Từ nộm sam, sam nướng, chân sam xào chua ngọt đến trứng sam chiên giòn, món nào cũng có hương vị đậm đà đặc trưng.
Trong đó, chân sam xào chua ngọt là món phổ biến nhất tại các quán hải sản và khu ăn vặt địa phương. Phần thịt dai sần sật được xào cùng nước sốt chua cay, ăn kèm quẩy nóng hoặc rau thơm. Nhiều thực khách nhận xét món ăn có vị khá lạ, càng ăn càng cuốn.
Tuy nổi tiếng là đặc sản vùng biển, sam lại không phải món phù hợp với tất cả mọi người. Theo kinh nghiệm của các chủ quán địa phương, thịt sam có tính hàn, nhiều đạm nên dễ gây đầy bụng hoặc khó tiêu với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, sam thường được chế biến cùng riềng, sả, gừng, ớt hay lá lốt để cân bằng vị lạnh.
Không chỉ "kén người ăn", sam biển còn có giá khá cao. Tại các khu ăn vặt ở Hạ Long, một phần chân sam xào chua ngọt đã có giá khoảng 50.000 đồng. Trong khi đó, tại các quán chuyên món sam như Hùng Mít, Bà Tỵ hay Dũng Hoa, chi phí trung bình cho một bữa ăn dao động khoảng 350.000 đồng mỗi người.
Dù có ngoại hình khác lạ và hương vị khá "khó làm quen", sam biển vẫn là món nhiều du khách muốn thử một lần khi đến Quảng Ninh, như một trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của vùng biển phía Bắc.
8 mâm cơm gia đình vợ đảm làm cho chồng thích ăn cơm nhàĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Chị Dung Nguyễn (Hà Nội) cho biết, niềm vui lớn nhất của chị mỗi ngày là được vào bếp chuẩn bị những bữa cơm gia đình và nhìn những người thân yêu thưởng thức món ăn do mình nấu.
Bí quyết "hồi sinh" cơm nguội ngày hè: Thơm dẻo như cơm mới, tuyệt đối an toànĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bảo quản cơm nguội không đúng cách sẽ khiến cơm bị mất chất, ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sậtĂn - 6 giờ trước
Để trà vải giữ được độ giòn, thơm ngon cả năm mà không bị lên men, chị Hồ Thị Liêu, ở Đà Nẵng, cho biết cần phải dùng vải tươi, làm thật kỹ từng công đoạn.
Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơmĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Hàm lượng omega-3 trong loại cá này cao gấp hơn 2 lần so với cá hồi, trong khi giá lại rẻ hơn hẳn, được bán nhiều ở chợ Việt. Đây cũng là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon đưa cơm.
Sai lầm khi nêm nước mắm nhiều người Việt mắc phải mà không biếtĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Nước mắm từ lâu đã trở thành linh hồn của nhiều món ăn Việt. Từ bát canh rau giản dị, nồi cá kho đậm đà cho đến tô phở nóng hổi, chỉ cần thêm chút nước mắm đúng lúc là hương vị có thể khác hẳn. Tuy nhiên, không ít người lại có một thói quen nấu ăn tưởng vô hại nhưng thực tế đang làm món ăn mất đi phần thơm ngon quan trọng nhất: đổ nước mắm khi nồi đang sôi sùng sục.
Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào ngườiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.
Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bứcĂn - 1 ngày trước
Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.
Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhấtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người.
4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chínhĂn - 1 ngày trước
Mùa hè là lúc cơ thể cần "đặt nền móng" để khỏe mạnh suốt mùa nóng. Bớt ăn củ cải - cải trắng đã hết mùa, thay vào đó là 4 món dân dã này vừa rẻ, vừa ngon, vừa giúp xương chắc, chân tay có lực, tinh thần phấn chấn.
Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.
13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'Ăn
GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.