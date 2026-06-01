Sam biển - đặc sản '16 chân, 4 mắt' ở Quảng Ninh không phải ai cũng dám thử

Với chiếc đuôi dài nhọn và lớp mai cong cứng, sam biển được xem là một trong những đặc sản kỳ lạ nhất ở Quảng Ninh. Không chỉ có ngoại hình khiến nhiều người dè chừng, loài hải sản này còn nổi tiếng "kén người ăn" vì dễ lạnh bụng và khó chế biến.

Sam biển thường xuất hiện ở các vùng bãi triều ven biển như Quảng Yên, Vân Đồn hay Cô Tô. Người dân địa phương cho biết sam thường đi theo cặp nên mới có câu ví "dính như sam". Mỗi con trưởng thành nặng khoảng 1-2 kg, phần thịt không nhiều nhưng chắc, bùi và có vị ngọt đậm.

Sam biển có lớp mai cứng, 16 chân và 4 mắt, hình dáng khá khác lạ.

Một trong những điều khiến nhiều du khách vừa tò mò vừa e ngại khi ăn sam là loài này rất dễ bị nhầm với con so - loại hải sản chứa độc tố có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Vì vậy, việc chọn và sơ chế sam đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm, thường chỉ những đầu bếp quen nghề mới dám chế biến.

Ở Quảng Ninh, chỉ một cặp sam nhưng có thể được làm thành 7-8 món khác nhau. Từ nộm sam, sam nướng, chân sam xào chua ngọt đến trứng sam chiên giòn, món nào cũng có hương vị đậm đà đặc trưng.

Từ một cặp sam, đầu bếp có thể chế biến thành nhiều món khác nhau.

Trong đó, chân sam xào chua ngọt là món phổ biến nhất tại các quán hải sản và khu ăn vặt địa phương. Phần thịt dai sần sật được xào cùng nước sốt chua cay, ăn kèm quẩy nóng hoặc rau thơm. Nhiều thực khách nhận xét món ăn có vị khá lạ, càng ăn càng cuốn.

Tuy nổi tiếng là đặc sản vùng biển, sam lại không phải món phù hợp với tất cả mọi người. Theo kinh nghiệm của các chủ quán địa phương, thịt sam có tính hàn, nhiều đạm nên dễ gây đầy bụng hoặc khó tiêu với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vì vậy, sam thường được chế biến cùng riềng, sả, gừng, ớt hay lá lốt để cân bằng vị lạnh.

Chân sam thường được xào chua ngọt cùng nước sốt chua cay, có thể ăn cùng quẩy giòn.

Không chỉ "kén người ăn", sam biển còn có giá khá cao. Tại các khu ăn vặt ở Hạ Long, một phần chân sam xào chua ngọt đã có giá khoảng 50.000 đồng. Trong khi đó, tại các quán chuyên món sam như Hùng Mít, Bà Tỵ hay Dũng Hoa, chi phí trung bình cho một bữa ăn dao động khoảng 350.000 đồng mỗi người.

Dù có ngoại hình khác lạ và hương vị khá "khó làm quen", sam biển vẫn là món nhiều du khách muốn thử một lần khi đến Quảng Ninh, như một trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của vùng biển phía Bắc.