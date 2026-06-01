Bí quyết "hồi sinh" cơm nguội ngày hè: Thơm dẻo như cơm mới, tuyệt đối an toàn
GĐXH - Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bảo quản cơm nguội không đúng cách sẽ khiến cơm bị mất chất, ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Lý do nên bảo quản cơm nguội an toàn
Việc bảo quản cơm nguội không đơn thuần chỉ để tránh lãng phí thực phẩm mà còn giúp đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Cơm để nguội quá lâu, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ phòng, có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một trong số đó là Bacillus Cereus đây là loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, có thể sinh sôi trong cơm nguội nếu không được bảo quản đúng cách.
Khi ăn phải cơm đã bị nhiễm khuẩn, bạn sẽ có khả năng phải gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.
Bên cạnh đó, nếu bảo quản không đúng phương pháp, cơm sẽ khô cứng lại hoặc bị bở, mất đi vị ngon vốn có. Điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn mà vừa làm giảm giá trị dinh dưỡng của cơm.
Vì vậy, bạn cần áp dụng những cách bảo quản hợp lý để giữ cơm nguội thơm ngon, an toàn và dễ sử dụng cho bữa ăn sau.
Các cách bảo quản cơm nguội an toàn
Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh
Cơm nguội cần được bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đông sau khi nấu và không nên để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu để tránh sự phát triển của vi khuẩn.
Hoặc nếu nồi cơm điện nhà bạn có chức năng giữ ấm cơm thì có thể sử dụng chức năng này. Tuy nhiên nên thường xuyên lau hơi nước đọng trên nắp nồi.
Hạn chế thời gian bảo quản
Cơm nguội nên được sử dụng trong vòng một ngày sau khi đã bảo quản trong tủ lạnh, không nên để cơm nguội ở nhiệt độ phòng quá 12 giờ sau khi nấu để tránh tình trạng ôi thiu.
Việc lưu trữ cơm nguội quá lâu có thể khiến cho chất lượng cơm bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển gây hại cho sức khỏe.
Để cơm trong nồi có nắp đậy kín
Bạn nên giữ cơm trong nồi cơm điện và đậy kín nắp để tránh tiếp xúc với không khí, bụi bẩn và vi khuẩn. Nếu không có nồi cơm điện, bạn hãy dùng khăn sạch phủ lên cơm để giữ được độ ẩm.
Giữ cơm ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời
Không nên đặt cơm ở nơi có nhiệt độ cao như gần bếp hoặc dưới ánh nắng trực tiếp, vì điều này sẽ khiến vi khuẩn phát triển nhanh hơn.
Bổ sung một ít giấm hoặc muối vào cơm khi nấu
Nếu muốn cơm lâu thiu hơn, bạn có thể thêm một chút giấm (khoảng 2ml/1.5kg gạo) hoặc muối vào nước khi nấu. Điều này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và giữ cơm thơm ngon lâu hơn.
Hâm nóng đúng cách trước khi ăn
Khi lấy cơm từ tủ lạnh ra, bạn nên hâm nóng bằng lò vi sóng, hấp cách thủy hoặc rang lên để cơm mềm và thơm ngon hơn. Nếu lấy từ ngăn đông, hãy rã đông trong ngăn mát trước khi hâm nóng để cơm không bị khô.
Lưu ý: Tuyệt đối không bảo quản cơm nguội đã hâm nóng lần hai, vì quá trình này khiến cơm dễ bị mất chất dinh dưỡng và nhiễm vi khuẩn hơn.
Những lưu ý khi sử dụng cơm nguội để không ảnh hưởng sức khỏe
Bình thường, cơm sẽ có mùi thơm, hạt cơm săn lại, màu trắng, nhưng khi bị ôi thiu, cơm nguội sẽ có mùi chua, mùi khó chịu bất thường và có dấu hiệu thay đổi màu sắc thì không nên ăn.
Cơm bị chảy nước, các hạt cơm mềm ra, nhớt như cháo, hoặc xuất hiện những mảng màu xanh, xanh đen hay vàng. Đây là dấu hiệu của việc nấm mốc hoặc vi khuẩn phát triển, nếu ăn phải sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể bị nôn mửa, tiêu chảy...
Không ăn cơm nguội đã bảo quản lần thứ hai. Nếu cơm nguội quá khô, cứng lại thì cũng không nên ăn vì nếu ăn cơm quá khô sẽ gây khó tiêu, đau dạ dày...
Việc ăn phải cơm thiu cũng có thể gây ngộ độc. Những trường hợp người bị bệnh do ăn phải cơm thiu sẽ gặp các triệu chứng như: Đau bụng, chuột rút, sốt, nôn mửa hoặc tiêu chảy sau đó không lâu.
Nếu vô tình ăn phải cơm thiu, bạn cần cố gắng nôn thức ăn ôi thiu ra và đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị cũng như ngăn ngừa các triệu chứng trở nặng và nguy hiểm hơn.
