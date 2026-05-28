10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè
GĐXH - Món canh chua mực trở thành cứu tinh cho ngày bận rộn, mà vẫn ngon cơm, cuốn hút cả nhà ngày hè nóng nực.
10 phút có món canh chua mực ngon ngày hè
Chiều hè đi làm về, chị Hoài Hạnh (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) mệt lử vì nắng nóng. Mở tủ lạnh ra chỉ còn vài con mực, một góc dứa và quả cà chua chín đỏ - chả đủ để nấu món gì ngon, dễ ăn cho cả nhà. Chợt chị nhớ tới bát canh chua mực hôm đi công tác Vũng Tàu được bạn mời ăn, bèn chuẩn bị để làm nồi canh chua mực.
Ai dè, những nguyên liệu còn sót trong tủ lạnh lại tạo thành mâm cơm khiến cả nhà ăn sạch nồi canh. Và cũng sau hôm đó, món canh chua mực trở thành "cứu tinh" giúp chị những ngày quá bận. Chỉ khoảng 10 phút chuẩn bị và nấu nướng, cả nhà đã có tô canh nóng hổi, chua thanh, ngọt dịu, thơm lừng mùi rau gia vị. Đặc biệt là mực vẫn giữ được độ giòn ngọt tự nhiên, không dai cứng, hay tanh nhờ mẹo chế biến chị học được ở Vũng Tàu.
Bí quyết nằm ở vài thao tác là cắt nguyên liệu mỏng và nhỏ để nhanh chín. Xào sơ cà chua cùng dứa cho dậy mùi. Đặc biệt chỉ luộc mực khoảng 3 phút. Làm đúng thế thì món canh chua mực nước trong veo, ngọt thanh mà mực vẫn giòn sần sật hấp dẫn.
Vì sao canh chua mực được ưa chuộng?
Canh chua mực là món ăn dễ nấu, nguyên liệu quen thuộc nhưng lại rất “đưa cơm”. Vị chua nhẹ từ me và dứa (ở Hà Nội mùa hè có sấu tươi) giúp món ăn thanh mát hơn trong những ngày nóng bức. Mực tươi lại có vị ngọt tự nhiên, ít béo, dễ ăn với cả trẻ nhỏ và người già.
Món canh chua mực nấu nhanh, không cần ninh lâu như canh khác. Sau khi sơ chế sạch, thì nấu chỉ vài phút là xong. Vì vậy, canh chua mực là món ăn hợp với người bận rộn nhưng vẫn muốn có bữa cơm nhà đủ rau, đủ chất.
Nguyên liệu nấu canh chua mực
Nguyên liệu cần nấu cho 2 – 3 người ăn:
200g mực tươi
1/4 quả dứa, 1 quả cà chua, 1 vắt me chín (hoặc 2 muỗng nước cốt me, hoặc sấu), hành khô băm, tỏi phi, ớt, rau om, ngò gai, hành lá, lá lốt.
Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm.
Nếu ăn được cay có thể thêm vài lát ớt tươi sẽ thơm nước canh hơn.
Chọn mực tươi ngon để canh không tanh
Canh chua mực dùng mực nang, mực ống, mực sữa đều được. Nhưng mực nang giòn ngọt hơn khi nấu canh chua.
Muốn món canh chua mực thơm ngon, cần chọn những con mực có lớp da sáng óng, thân săn chắc và đàn hồi tốt. Khi dùng tay ấn nhẹ, thịt mực không bị nhão hay lõm xuống. Mắt mực trong, không đục. Phần râu còn bám chắc vào thân - là những dấu hiệu mực tươi.
Sau khi làm sạch, nên ngâm mực với chút muối loãng, hoặc vài lát gừng 5 – 10 phút để khử mùi tanh, rồi rửa lại bằng nước sạch.
Bí quyết nấu canh chua mực ngon trong 10 phút
Sơ chế nguyên liệu
Mực sơ chế sạch, cắt khoanh vừa ăn, hoặc khía vảy rồng cho đẹp mắt.
Dứa thái lát mỏng. Cà chua bổ múi cau nhỏ để nhanh mềm.
Rau om, ngò gai, hành lá và lá lốt cắt nhỏ sẵn để canh chín tới thả vào là xong.
Rau om (rau ngổ ta) giúp át mùi tanh của hải sản mà vẫn giữ mùi thanh, nhẹ, thiên về thơm kiểu canh chua miền Nam. Có thể thay bằng thìa là, ngò gai, hành lá (nấu kiểu miền Bắc), hoặc thêm chút rau răm. Nhưng món canh chua mực có rau om sẽ “đúng vị” hơn rất nhiều. Thả vào lúc tắt bếp mùi thơm bốc lên là thấy cả nồi canh chua hấp dẫn hẳn.
Ngò gai là tên khác của rau mùi tàu. Mùi thơm ngò gai đậm và hăng hơn, rất hợp nước lèo và món hải sản.
Canh chua mực ngon cho cả rau om tạo mùi thơm dịu, ngò gai tạo độ dậy mùi - cả hai đi cùng trong món canh rất hợp.
Xào sơ cà chua và dứa
Phi thơm hành khô với một ít dầu ăn. Sau đó cho cà chua và dứa vào đảo nhanh khoảng 1 – 2 phút - bước này giúp cà chua lên màu đẹp tự nhiên. Dứa dậy mùi thơm, tạo vị ngọt thanh cho nước canh.
Nhiều người bỏ qua công đoạn này nên nước canh thường nhạt vị và thiếu độ thơm.
Nấu nước dùng chua ngọt
Cho 800ml nước vào nồi đun sôi.
Dầm me (sấu) lấy nước chua, bỏ hạt. Nêm nước mắm, hạt nêm và một ít đường.
Nếu thích vị miền Nam có thể tăng chút ngọt. Người thích vị thanh nhẹ kiểu miền Bắc nên giữ nước dùng chua dịu.
Bát canh chua mực ngon nhờ vị chua thanh nhẹ, không gắt. Dứa đã có độ ngọt tự nhiên nên không cần cho quá nhiều đường.
Chỉ nấu mực khoảng 3 phút
Đây là bí quyết quan trọng nhất. Khi nước canh sôi bùng mới thả mực vào. Đun khoảng 3 phút là mực chín, tắt bếp. Không đun lâu quá vì miếng/con mực co nhỏ, dai và mất vị ngọt tự nhiên. Cách nấu nhanh giúp mực giòn nhẹ, ăn ngon ngọt rất hấp dẫn. Đó là bí quyết làm nên món canh chua mực ngon cơm.
Sau khi mực vừa chín tới, cho toàn bộ rau, tỏi phi, vài lát ớt vào rồi tắt bếp ngay. Hơi nóng trong nồi làm rau vừa chín tới, giữ được màu xanh đẹp và mùi thơm đặc trưng.
Múc canh ra tô, ăn nóng cùng cơm trắng là ngon nhất. Có thể ăn nóng với bún tươi, hoặc bún khô cũng rất ngon miệng.
Món canh chua mực giản dị, dễ nấu, giá vừa phải, nhưng ăn là khiến người ta nhớ mãi. Vị chua dịu giúp nhẹ bụng, mát lòng trong những ngày nắng nóng. Mùi rau om thơm nức, cả nhà quây quần bên nhau, chan chan húp húp rồi xuýt xoa khen ngon rất... gia đình. Giữa vô vàn món ăn hiện đại, tô canh chua mực nấu nhanh trong 10 phút đủ thấy bữa cơm gia đình trân quý biết bao.
