Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóng

Rau má – loại rau dân dã giúp cơ thể dễ chịu trong ngày nóng

Nhắc đến những loại rau đặc trưng của mùa hè, rau má nằm trong danh sách được nhiều người yêu thích. Loại rau này là nguyên liệu vừa dùng ăn sống, nhưng cũng có thể chế biến thành kiểu như nấu canh, làm salad hoặc xay lấy nước uống.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong y học cổ truyền, rau má có tính mát, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và hỗ trợ cơ thể đào thải nước. Nhờ vậy mà chúng vẫn được dùng trong những ngày thời tiết oi bức nhằm giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Rau má là loại rau được ưa chuộng ngày hè.

Một số nghiên cứu cho thấy rau má chứa các hoạt chất sinh học như asiaticoside và madecassoside có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những hợp chất này được ghi nhận có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Ăn rau má thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của rau má, cần lưu ý:

Chọn rau má tươi, có nguồn gốc rõ ràng. Rửa thật sạch và ngâm nước muối loãng trước khi chế biến vì rau mọc sát mặt đất, dễ bám bùn đất, vi khuẩn và ký sinh trùng.

Ngoài ra, lưu ý không nên uống quá nhiều nước rau má liên tục trong thời gian dài.

Khi ăn nên kết hợp đa dạng các loại rau xanh khác trong khẩu phần ăn hằng ngày. Mọi người có thể chế biến rau má thành nước ép, salad, canh hoặc ăn kèm các món cuốn để thay đổi khẩu vị.

Những món ngon với rau má thanh mát ngày hè

Canh rau má nấu thịt

Canh rau má là món ăn dân dã, dễ nấu nhưng rất được ưa chuộng trong những ngày hè. Rau má non được nhặt sạch, rửa kỹ rồi nấu cùng thịt nạc. Món canh có vị ngọt thanh từ thịt, rau má mềm nhưng vẫn giữ được màu xanh bắt mắt, mang lại cảm giác thanh mát cho bữa cơm gia đình.

Đối với những ngày ăn chay, rau má cũng có thể nấu cùng đậu phộng giã nhỏ. Vị bùi béo của đậu phộng kết hợp với vị thanh mát của rau tạo nên món canh lạ miệng và hấp dẫn.

Salad rau má

Ngoài nấu canh, rau má còn là nguyên liệu lý tưởng để làm salad. Rau má non sau khi rửa sạch có thể trộn cùng thịt bò, tôm luộc hoặc ức gà xé sợi. Thêm một ít hành tây, cà rốt, lạc rang và nước mắm chua ngọt sẽ tạo nên món salad giòn ngon, thanh mát và giàu dinh dưỡng.

Món ăn này không chỉ giúp đổi vị trong những ngày hè mà còn cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Canh rau má nấu tôm

Đây là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình miền Nam. Rau má non được nấu cùng tôm tươi giã nhuyễn tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên. Món canh dễ ăn, ít dầu mỡ và đặc biệt phù hợp trong những ngày hè nóng nực.

Gỏi rau má tôm thịt

Vị giòn đặc trưng của rau má kết hợp với tôm luộc, thịt ba chỉ, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt tạo nên món gỏi hấp dẫn, rất thích hợp cho những bữa ăn gia đình cuối tuần.

Rau má xào tỏi

Ít người biết rằng rau má cũng có thể xào như các loại rau xanh khác. Chỉ cần vài phút với tỏi phi thơm là đã có món ăn dân dã nhưng rất bắt cơm.





Nước rau má đậu xanh

Đây là thức uống giải nhiệt nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Đậu xanh giúp tăng vị béo nhẹ, giảm bớt vị hăng đặc trưng của rau má, tạo nên thức uống thơm ngon trong những ngày nắng nóng.

Sinh tố rau má hạt chia

Sự kết hợp giữa rau má, hạt chia và một chút mật ong mang đến thức uống giàu chất xơ, thích hợp cho người muốn bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn hằng ngày.

Chè rau má đậu xanh

Món chè thanh mát với màu xanh đẹp mắt đang được nhiều người yêu thích. Vị thơm của đậu xanh hòa cùng rau má tạo nên món tráng miệng giải nhiệt hiệu quả.

Rau má cuốn thịt luộc

Rau má có thể dùng thay xà lách để cuốn thịt luộc, tôm hấp hoặc cá nướng. Vị giòn, hơi đắng nhẹ của rau giúp cân bằng vị béo của món ăn.

