Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãn
GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.
Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega-3
Trong quá trình điều trị bong gân, người bệnh nên thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm giàu axit béo omega-3 như dầu gan cá, cá hồi, cá mòi, cá trích, trứng cá muối, cá thu, cơm cá, hàu, hạt lanh, đậu nành, hạt chia, quả óc chó...
Thực phẩm giàu vitamin C
Để giảm đau và tăng khả năng hồi phục sau chấn thương, người bệnh nên tăng cường ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, kiwi, bông cải xanh, bưởi, đu đủ, dâu tây, cà chua...
Thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa
Để có được chất chống oxy hóa cụ thể, người bệnh nên bổ sung các nhóm thực phẩm sau:
Vitamin A: Gan, trứng, các sản phẩm từ sữa.
Vitamin E: Các loại hạt, dầu thực vật, rau lá xanh.
Vitamin C: Rau và trái cây. Trong đó, ớt chuông, cam, quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa nhiều vitamin nhất.
Beta-carotene: Các loại rau và trái cây có màu sắc rực rỡ như xoài, rau bina, đậu hà lan, cà rốt...
Lycopene: Trái cây và rau quả màu hồng và đỏ như dưa hấu, cà chua...
Selen: Ngũ cốc nguyên hạt, lúa mì, ngô, gạo, trứng, pho mát, các loại hạt và đậu.
Lutein: Cam, ngô, đu đủ, rau xanh.
Thực phẩm giàu protein
Để giải đáp bị giãn dây chằng đầu gối nên ăn gì, người bệnh nên bổ sung những thực phẩm giàu chất đạm vào thực đơn hàng ngày.
Các loại thực phẩm lành mạnh và giàu protein như sữa, bông cải xanh, trứng, ức gà, hạnh nhân, pho mát, yến mạch, đậu lăng, tôm, cá, đậu...
Thực phẩm giàu canxi
Để xương khớp luôn khỏe mạnh, tránh tình trạng dây chằng bị giãn do căng thẳng, người bệnh nên bổ sung đầy đủ lượng canxi cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là phụ nữ mang thai và người lớn tuổi.
Thực phẩm giàu canxi như đậu nành và đậu phụ, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản, các loại hạt, sữa, pho mát, cá hồi, rau xanh, hạnh nhân nhồi, đậu...
Thực đơn gợi ý trong tuần
Thứ Hai
Bữa sáng: Phở bò nạc, 1 ly nước cam ép.
Bữa trưa: Cơm gạo lứt, cá hồi nướng, bông cải xanh luộc.
Bữa tối: Cơm, canh sườn heo hầm bí đỏ, salad bơ.
Thứ Ba
Bữa sáng: Bánh mì ốp la (1 trứng) + salad rau mầm.
Bữa trưa: Cơm, thịt ức gà xào nấm, canh rau ngót nấu tôm.
Bữa tối: Cơm, cá thu kho cà chua, rau muống xào tỏi (hạn chế dầu mỡ).
Thứ Tư
Bữa sáng: Cháo yến mạch cá hồi.
Bữa trưa: Cơm, mực xào cần tỏi, canh cải bó xôi thịt bằm.
Bữa tối: Cơm, đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, nộm dưa chuột.
Thứ Năm
Bữa sáng: Hủ tiếu thịt nạc, 1 quả chuối.
Bữa trưa: Cơm, thịt kho nhạt (dùng ít mỡ), canh chua cá lóc.
Bữa tối: Cơm, súp lơ xào thịt bò, canh đu đủ hầm xương.
Thứ Sáu
Bữa sáng: Phở gà (lấy phần ức).
Bữa trưa: Cơm, cá chép hấp gừng, rau cải thìa luộc.
Bữa tối: Cơm, canh mồng tơi nấu cua, trứng chiên lá lốt.
Thứ Bảy
Bữa sáng: Bánh cuốn nhân thịt nạc, 1 ly nước ép ổi.
Bữa trưa: Cơm, sườn nướng sả (nướng lửa vừa), canh rau dền thịt bằm.
Bữa tối: Cơm, tôm rim mặn ngọt, salad cà chua dưa leo.
Chủ Nhật
Bữa sáng: Bún riêu cua.
Bữa trưa: Cơm, gà rang gừng (dùng ức gà), canh bí đao sườn non.
Bữa tối: Cơm, cá bống kho tiêu, canh nấm thập cẩm.
Lưu ý: Có thể bổ sung thêm sữa chua hoặc trái cây (kiwi, dâu tây) vào các bữa phụ để tăng cường Vitamin C và Canxi.
