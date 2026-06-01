Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sật

Thứ hai, 06:48 01/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Để trà vải giữ được độ giòn, thơm ngon cả năm mà không bị lên men, chị Hồ Thị Liêu, ở Đà Nẵng, cho biết cần phải dùng vải tươi, làm thật kỹ từng công đoạn.

Mùa hè đến, vải thiều lại trở thành thứ quả được nhiều gia đình yêu thích nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và hương thơm đặc trưng. Không chỉ ăn tươi, vải còn được biến tấu thành nhiều món giải nhiệt hấp dẫn như chè, kem, siro hay trà trái cây. Những ngày nắng nóng, một ly trà vải mát lạnh vừa giúp giải khát vừa mang lại cảm giác dễ chịu, trở thành thức uống được nhiều người tìm làm tại nhà.

Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng vải nhanh mềm, mất độ giòn hoặc nước ngâm bị lên men sau một thời gian bảo quản.

Có nhiều kinh nghiệm làm trà vải và các loại trà trái cây, chị Hồ Thị Liêu, ở Đà Nẵng, cho biết để vải giữ được độ giòn, thơm và không bị lên men khi bảo quản, điều quan trọng nhất là làm kỹ ở từng công đoạn, từ khâu chọn vải tươi đến vệ sinh hũ đựng, dụng cụ. "Trà vải làm theo cách này để cả năm mà vải vẫn giòn sần sật, nước vải thơm lắm. Để càng lâu lại càng ngon", chị nói.

Dưới đây, chị Liêu chia sẻ cách làm trà vải mùa hè thành công.

Nguyên liệu

- 8 kg vải tươi

- 3,2 kg đường (đường nâu hoặc đường phèn sẽ tốt hơn)

- 4 lít nước lọc

Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sật - Ảnh 1.

Cần chú ý lựa chọn vải phải đảm bảo độ tươi mới.

Cách làm vải ngâm pha trà

Bước 1: Sơ chế vải

Vải rửa sạch, chần nhanh trong nước sôi khoảng một phút rồi vớt ngay ra thau nước đá lạnh.

Bước 2: Bóc vỏ, bỏ hạt

Bóc đến đâu cho quả vào thau nước đá đến đó để giữ độ giòn. Sau khi bóc xong, rửa lại lần nữa bằng nước đá lạnh rồi để thật ráo nước.

Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sật - Ảnh 2.

Sau khi trụng quả vải cần thả ngay vào thau nước đá.

Bước 3: Nấu nước đường

Cho đường và nước vào nồi, đun sôi kỹ đến khi nước hơi sánh nhẹ thì tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

Bước 4: Ngâm vải

Xếp vải vào hũ sạch đã tráng nước sôi và để khô ráo. Đổ nước đường vào ngập mặt vải, đậy kín nắp rồi bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách pha trà vải

Trà được tráng nhanh qua nước sôi rồi ủ khoảng 5 phút. Sau đó lọc bỏ bã trà, thêm đá viên và cho vải ngâm cùng nước vải vào ly. Nếu không thích trà lài pha sẵn có hương liệu, có thể dùng vài bông nhài tươi để tạo mùi thơm tự nhiên. Thêm chút nước cốt tắc sẽ giúp ly trà vải có vị thanh mát, rất hợp để giải nhiệt mùa hè.

Mẹ đảm bày cách làm trà vải thanh mát, để cả năm vẫn giòn sần sật - Ảnh 3.

Thành phẩm có vị ngọt thơm, tự nhiên, cùi vải giòn ngon.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bí quyết "hồi sinh" cơm nguội ngày hè: Thơm dẻo như cơm mới, tuyệt đối an toàn

Bí quyết "hồi sinh" cơm nguội ngày hè: Thơm dẻo như cơm mới, tuyệt đối an toàn

Ăn - 26 phút trước

GĐXH - Cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bảo quản cơm nguội không đúng cách sẽ khiến cơm bị mất chất, ôi thiu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơm

Ít người biết loại cá này giàu omega-3 hơn cá hồi, lại dễ chế biến thành nhiều món ngon đưa cơm

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Hàm lượng omega-3 trong loại cá này cao gấp hơn 2 lần so với cá hồi, trong khi giá lại rẻ hơn hẳn, được bán nhiều ở chợ Việt. Đây cũng là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon đưa cơm.

Sai lầm khi nêm nước mắm nhiều người Việt mắc phải mà không biết

Sai lầm khi nêm nước mắm nhiều người Việt mắc phải mà không biết

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Nước mắm từ lâu đã trở thành linh hồn của nhiều món ăn Việt. Từ bát canh rau giản dị, nồi cá kho đậm đà cho đến tô phở nóng hổi, chỉ cần thêm chút nước mắm đúng lúc là hương vị có thể khác hẳn. Tuy nhiên, không ít người lại có một thói quen nấu ăn tưởng vô hại nhưng thực tế đang làm món ăn mất đi phần thơm ngon quan trọng nhất: đổ nước mắm khi nồi đang sôi sùng sục.

Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào người

Ba dấu hiệu cảnh báo thịt đông lạnh đã hỏng: Nhiều gia đình vẫn vô tư ăn mà không biết đang 'rước bệnh' vào người

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Tủ đông từ lâu trở thành nơi tích trữ thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Không ít người có thói quen mua thật nhiều thịt cá rồi cấp đông để dùng dần cả tháng, thậm chí nhiều tháng trời. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ngăn đá không phải là “két sắt vô trùng” có thể bảo quản thực phẩm mãi mãi.

Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bức

Nắng nóng đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 4 món rau tươi mát này, ai ăn cũng khen ngon hoàn hảo lại "xua" nóng bức

Ăn - 18 giờ trước

Trong vô vàn các món rau, có 4 món rau này mẹ thường luân phiên nấu trong mùa hè. Mẹ bảo ăn chúng thường xuyên sẽ giúp cơ thể dễ chịu, cảm thấy thoải mái và dễ dàng vượt qua mùa hè nóng bức.

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhất

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 món ăn là "ổ vi khuẩn" gây ngộ độc nhanh nhất

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao chính là những yếu tố giúp vi khuẩn sinh sôi và phát triển nhanh chóng trong thực phẩm. Từ đó làm tăng cao nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người.

4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chính

4 món ăn mùa hè người sành ăn nào cũng phải nấu: Nguyên liệu chợ nào cũng có, nấu một lần là cả nhà mê, đặc biệt món thứ 3 ngọt lịm không cần mì chính

Ăn - 1 ngày trước

Mùa hè là lúc cơ thể cần "đặt nền móng" để khỏe mạnh suốt mùa nóng. Bớt ăn củ cải - cải trắng đã hết mùa, thay vào đó là 4 món dân dã này vừa rẻ, vừa ngon, vừa giúp xương chắc, chân tay có lực, tinh thần phấn chấn.

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?

Phơi thịt ba chỉ một nắng giữa trời 40 độ, làm sao để có món ăn an toàn, ngon miệng tại nhà?

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày nắng nóng gay gắt trên 40 độ C tại miền Bắc đang khiến món thịt một nắng trở thành “trào lưu” được nhiều gia đình thử làm tại nhà.

Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùng

Tôi khiến cả nhà "tròn mắt" vì món ăn lần đầu nấu nhưng hương vị ngon tuyệt, ai cũng xì xụp húp sạch cả nước dùng

Ăn - 1 ngày trước

Đó là món ăn lần đầu tôi thử nấu và không ngờ nó ngon tới mức dù bên ngoài kia nắng nóng thế nào, cả nhà thi nhau xì xụp húp sạch không còn một giọt nước dùng nào.

Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hè

Nắng nóng đỉnh điểm: 9 mẹo bảo quản thức ăn không bị ôi thiu, phòng độc mùa hè

Mẹo nấu nướng - 2 ngày trước

GĐXH - Mùa hè là mùa nóng, oi bức chính vì thế các thức ăn trong nhà bạn rất nhanh bị ôi thiu và hư hỏng nặng. Bài viết này sẽ mách bạn 9 bí quyết giữ cho thức ăn luôn tươi ngon và không ôi thiu trong mùa hè này.

Xem nhiều

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ 150.000 đồng của mẹ đảm ở Hà Nội vô cùng bổ dưỡng, 'nhìn là muốn ăn'

Ăn

GĐXH - Khám phá 13 mâm cơm gia đình mùa hè chỉ với 150.000 đồng từ chị Vũ Thu Hương (Hà Nội). Những món ăn thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng và không phải 'đau đầu' để đổi vị mỗi ngày cho cả nhà.

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

"Cứu tinh" cho người đau nhức xương khớp: Chỉ cần uống nước ép dứa với thứ này 2 lần một tuần

Ăn
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà Nội

Ăn
Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Ăn
10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

10 phút nấu xong món canh chua mực thơm mát ngon cơm ngày hè

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top