Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hè
GĐXH - Trái cây, rau củ là những món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, thế nên chị em nội trợ chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc tích trữ, bảo quản đúng cách.
Sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh kiểu này
Cho tất cả vào tủ lạnh
Không phải tất cả các loại trái cây, rau củ đều có thể bảo quản trong tủ lạnh. Có một số loại nếu bảo quản trong tủ lạnh quá lâu có thể làm chúng mất ngon mà còn mất chất, cụ thể:
Hơi lạnh có tác dụng làm chậm quá trình chín mọng của trái cây, rau củ. Thế nhưng, điều này lại không khả quan với cà chua. Vì hầu hết cà chua khi mua từ chợ, siêu thị về đều là những quả chưa chín hẳn và việc ăn cà chua chưa chín không hề tốt cho sức khỏe.
Ngoài ra, cà chua khi chín sẽ có nhiều nước và bột, nên khi để lâu ngày vỏ cà chua sẽ bị nhớt và hư dần.
Dưa hấu đặt vào tủ lạnh sẽ dễ bị mất các chất chống oxy hóa và một số các loại Vitamin và dưỡng chất khác. Hành tây để tủ lạnh lâu cũng sẽ bị mềm, thậm chí có nấm mốc.
Rửa trước khi cho vào tủ lạnh
Nhiều bà nội trợ có thói quen rửa trái cây, rau củ trước khi cho vào tủ lạnh, thế nhưng nguyên tắc này là sai.
Nguyên tắc đúng để bảo quản rau củ tươi chính là nhặt sạch những phần rau hư hỏng, hạn chế rửa trái cây, rau củ trước khi cất vào tủ lạnh và chỉ nên rửa khi chuẩn bị mang ra chế biến.
Việc rửa bằng nước sẽ làm tăng độ ẩm trên bề mặt và dễ gây ẩm mốc, kích thích vi khuẩn phát triển. Đặc biệt là những loại quả mọng như: dâu, việt quất, cà chua…
Bỏ mọi thứ vào túi nilon
Hầu hết mọi người đều thường có thói quen cho rau củ, trái cây vào túi nilon, cột chặt lại sau đó để vào tủ lạnh.
Tuy nhiên, đây hoàn toàn là cách sai lầm và càng khiến chúng dễ hư hỏng hơn nữa. Muốn rau củ, trái cây tươi và giữ nguyên vẹn hương vị, nên đặt chúng vào hộp nhựa có đục lỗ thoáng khí, rổ rá hoặc đặt vào túi nilon một lớp giấy ăn để chúng hút ẩm tốt hơn.
Cắt nhỏ trước khi cho vào tủ lạnh
Nhiều bà nội trợ chu đáo thường có thói quen cắt gọt sẵn trái cây, rau củ rồi để vào tủ lạnh, khi muốn ăn hay chế biến chỉ cần mang ra sử dụng.
Tuy nhiên trái cây, rau củ sau khi cắt gọt tiếp xúc càng lâu với không khí, ánh sáng thì càng dễ bị mất dưỡng chất và mau hỏng. Vì vậy, chỉ nên sơ chế khi cần sử dụng.
Cách bảo quản một số sản phẩm thường dùng
Đối với trà, cà phê
Trà và cà phê là một trong những loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp trong tủ lạnh gây ngưng tụ ảnh hưởng đến hương vị, chất lượng trà và cà phê.
Cách bảo quản chúng tuyệt vời nhất chính là đựng trà, cà phê trong chai lọ, bình có nắp đậy kín và để ở môi trường nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời, hơi nóng, các thực phẩm có mùi (gia vị…). Điểm đặc biệt cần lưu ý chính là không để trà cạnh cà phê vì chúng sẽ làm mất mùi của nhau.
Thịt, cá, trứng, sữa
Thịt, cá: Không nên bảo quản thịt, cá tươi hơn 1 tuần trong tủ lạnh vì nếu để quá lâu, các phân tử Protein sẽ bị biến tính, không tốt cho sức khỏe.
Nếu bảo quản ở ngăn đá, cần làm sạch thịt, cá tươi trước khi bọc kín nhiều lớp với màng bọc thức ăn và giấy ăn để ngăn cho không khí bên ngoài lọt vào, nhằm tránh đông đá quá nhiều trên bề mặt hay không bị đông cứng quá mức, mất nước và thay đổi màu sắc, mùi vị. Và chỉ rã đông với lượng vừa đủ để sử dụng.
Trứng: Trứng cần được giữ nguyên trong hộp giấy ép có sẵn hoặc đặt vào khay đựng trứng chuyên dụng trong tủ lạnh.
Bên cạnh đó, không nên để trứng chung với những thứ có nhiều tinh dầu (gừng, hành, ớt…) vì mùi của những loại này sẽ xâm nhập vào trứng thông qua lỗ thông khí trên vỏ trứng làm cho trứng bị biến chất.
Sữa đặc, dầu thực vật, mật ong: Không cần bảo quản trong tủ lạnh để không ảnh hưởng độ sánh, hay sự kết tinh đường ở sữa đặc và mật ong. Bạn chỉ cần để chúng nơi khô ráo, thoáng mát và bảo quản trong hộp có nắp đậy kín tránh ruồi, gián, kiến là được.
Trái cây và rau củ
Chanh: Là 1 loại quả mọng nước, tinh dầu, bạn nên gói lại bằng giấy trước khi cho vào bảo quản ở tủ lạnh để chanh luôn tươi và không bị khô vỏ quá nhanh.
Chuối: Đối với chuối mới mua về vẫn còn tươi (phần cuống vẫn còn xanh) hay chuối vừa chín tới thì bạn chỉ cần bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng mặt trời, hơi nóng (nhiệt độ cao sẽ làm chuối nhanh chín hơn và mau hỏng hơn).
Đối với chuối đã chín thì không nên đặt trực tiếp vào tủ lạnh (nhiệt độ thấp trong tủ lạnh khiến chuối chín và nhanh thâm vỏ hơn nhiều lần) mà bạn nên dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh cuống nải chuối hoặc trái chuối trước khi cho vào tủ lạnh.
Cà chua: Cà chua còn xanh thì nên bảo quản nhiệt độ phòng, còn cà chua đã chín mọng thì mới cho vào tủ lạnh bảo quản và nhớ lót một miếng giấy ăn bên dưới túi nilon.
Các loại khoai, hành tây, hành tím: Không nên rửa trước khi bảo quản, không để nơi có ánh sáng trực tiếp chiếu vào hay nơi không khí có độ ẩm cao (như tủ lạnh…) mà nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để ức chế sự nảy mầm.
Đồng thời, không để các loại trái cây khác như chuối, táo, lê… cạnh khoai tây, vì khí ethylen trong các loại trái cây thoát ra sẽ làm khoai nhanh thối hơn.
