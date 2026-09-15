7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức
GĐXH - Facebooker tên Hoàng Hường chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày.
"Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì.
Điều mình thích nhất là các món đều rất quen thuộc, nguyên liệu dễ mua, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo đủ món mặn, món rau, canh và thay đổi linh hoạt để cả nhà không bị ngán.
Có những hôm bận rộn chỉ cần mở danh sách ra là xong, không còn cảnh cả nhà hỏi một câu mà mình đứng hình mất vài phút.
Thật ra, một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có những món đắt tiền. Chỉ cần mỗi ngày được ngồi quây quần bên nhau, có món ăn hợp khẩu vị và không phải đau đầu nghĩ "ăn gì hôm nay" là đã đủ khiến việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều". Chị Hoàng Hường chia sẻ.
7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
Cảm thấy yếu ở tỳ vị, hoặc tay chân lạnh khi thời tiết chuyển mùa? 3 món ăn "giá rẻ" này chính là cứu cánhĂn -
Tin tốt là bạn không cần phải tốn nhiều tiền vào các loại thực phẩm chức năng để cải thiện chức năng tỳ vị, chỉ cần một vài nguyên liệu thông thường trong bếp là đủ.
Bị ù tai nên ăn gì để hỗ trợ sức khỏe thính giácĂn -
GĐXH - Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể tác động tích cực đến tình trạng ù tai. Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu, sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của hệ thính giác.
Món này sinh ra cho những ngày trời mưa: Thơm nức, nóng hổi, nhìn thôi đã thấy thèmĂn -
Không cần quá nhiều món nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo cảm giác đầy đặn, hấp dẫn như một bữa ăn ngoài hàng.
Mực tươi om mướp - món mới không cần nước vẫn mềm ngọt, đậm đà cuốn cơmĂn -
GĐXH - Mướp và mực đã ngọt, nhưng thêm chút gia vị và làm như sau thành món ăn mới nóng hổi, mềm thơm, ngon miệng. Khi cần làm bữa ăn nhanh thì món mực tươi om mướp này không tốn thờ gian canh bếp, không cần xào, chẳng thêm nước mà mềm ngọt, đậm đà rất cuốn cơm.
3 cách tách hạt lựu nhanh, hạt nguyên vẹn, không lo nước bắn tung tóeĂn -
GĐXH - Lựu ngon, mọng nước nhưng không ít người ngại ăn vì mất thời gian tách hạt. Chỉ cần dùng dao không đúng cách hoặc bóp quá mạnh, những hạt lựu đỏ au dễ bị dập, nước bắn tung tóe. Với 3 cách đơn giản dưới đây, bạn có thể tách hạt nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hạt nguyên vẹn.
Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sungĂn -
GĐXH – Một chế độ ăn đầy đủ, dùng hợp lý các thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, bổ dưỡng mà còn hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết trở lạnh.
6 mâm cơm gia đình đầu thu của mẹ đảm gây xôn xao vì quá ngon mắtĂn -
GĐXH - Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.
Ăn gì tốt cho buồng trứng và tử cung? Top thực phẩm 'vàng' phụ nữ nên biếtĂn -
GĐXH - Ăn gì tốt cho buồng trứng và tử cung? Hãy cùng khám phá danh sách các loại thực phẩm "vàng" giúp nuôi dưỡng trứng khỏe, làm đẹp niêm mạc và cân bằng nội tiết tự nhiên trong bài viết dưới đây.
Mua mía đừng chỉ ép lấy nước uống, hãy làm theo cách này vừa giúp ngon miệng, vừa giúp 'đẩy hàn'Ăn -
GĐXH - Mía thường được ép lấy nước uống, nhưng thời gian gần đây món mía hấp được nhiều người truyền tai nhau như một “mẹo” giúp tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm khi thời tiết giao mùa.
4 món thịt gà nấu đơn giản giúp bổ sung sinh lực, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngonĂn -
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu công thức làm 4 món ăn từ thịt gà vừa đơn giản lại ngon miệng và tốt cho sức khỏe.