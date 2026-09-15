7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức

Thứ ba, 16:38 15/09/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
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GĐXH - Facebooker tên Hoàng Hường chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

"Chỉ cần nhìn menu là biết hôm nay nấu gì, đi chợ cũng nhanh hơn, đỡ phải đứng giữa chợ rồi lại phân vân không biết mua gì.

Điều mình thích nhất là các món đều rất quen thuộc, nguyên liệu dễ mua, cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo đủ món mặn, món rau, canh và thay đổi linh hoạt để cả nhà không bị ngán.

Có những hôm bận rộn chỉ cần mở danh sách ra là xong, không còn cảnh cả nhà hỏi một câu mà mình đứng hình mất vài phút.

Thật ra, một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có những món đắt tiền. Chỉ cần mỗi ngày được ngồi quây quần bên nhau, có món ăn hợp khẩu vị và không phải đau đầu nghĩ "ăn gì hôm nay" là đã đủ khiến việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều". Chị Hoàng Hường chia sẻ.

7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức

Mâm cơm gia đình 1:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

Tổng hợp 15 mâm cơm không trùng món: Cứ đến giờ nấu ăn là đau đầu vì câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" - Ảnh 7.
7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức - Ảnh 8.6 mâm cơm gia đình đầu thu của mẹ đảm gây xôn xao vì quá ngon mắt

GĐXH - Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.

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