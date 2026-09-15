Mực tươi om mướp - món mới không cần nước vẫn mềm ngọt, đậm đà cuốn cơm

Ngon cơm với mực tươi om mướp

Đã có những bà nội trợ đi chợ sớm mua được mớ mực tươi ngon, nhưng về không biết làm món gì ngon ngon, mới lạ cho cả nhà. Bởi vì, món mực tươi xào thì quen quá, luộc thì sợ nhạt, còn nấu cầu kỳ thì lại tốn nhiều thời gian.

Món mực tươi om mướp không cần xào, chẳng phải thêm nước, cách làm rất dễ, tốn ít thời gian, chế biến xong cắn miếng mực tươi thấy mềm ngọt, mướp thơm mềm, nước om đậm đà, rất ngon miệng.

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Món mực tươi om mướp không cần làm nóng nồi trước, không cần xào qua mực, hay mướp, cũng không đổ thêm nước. Tất cả chỉ cần xếp vào nồi, nêm nếm chút gia vị, rồi đậy vung, om trên lửa nhỏ.

Khi mực tươi om mướp chín, nước từ mực và mướp tự tiết ra và nguyên liệu mềm dần. Vị ngọt của hai nguyên liệu tươi ngon hòa vào nhau càng thêm đậm đà, ăn với cơm nóng rất hợp. Món ăn chế biến không cầu kỳ, nguyên liệu dễ kiếm. Mực tươi và mướp tuy có vị ngọt riêng, nhưng hòa quyện thành món ăn có hương vị ngọt mềm lạ miệng rất tự nhiên. Chị em nào vụng bếp thì cũng dễ dàng làm được món ngon cho cả nhà.

Mực tươi - nguyên liệu chính để làm món mực tươi om mướp. Ảnh internet

Nguyên liệu làm mực tươi om mướp

Mực tươi: 300-500g

Mướp hương: 1-2 quả

Tỏi: vài tép.

Gia vị: Nước tương, dầu hào, một chút dầu ăn - tùy khẩu vị và lượng mực, mướp.

Cách làm mực om mướp

Mực tươi sơ chế sạch, rửa nhanh, đổ ra rổ, để ráo. Nếu mực lớn thì cắt miếng vừa ăn. Mực nhỏ có thể để nguyên con.

Mướp gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Chuẩn bị nồi để om - điểm đặc biệt của món ăn là không cần làm nóng nồi trước rồi phi thơm hành tỏi như các món ăn khác - nên gọi là nồi lạnh (tức là nồi chưa bật bếp, chưa được làm nóng).

Xếp mướp vào nồi lạnh trước. Rồi xếp tiếp mực tươi đã sơ chế sạch lên trên.

Rắc tỏi băm nhỏ lên trên. Tiếp đó rưới thêm một chút dầu ăn, rưới tiếp nước tương, thêm thìa dầu hào, rồi đậy kín nắp nồi.

Đặt nồi lên bếp và om trên lửa nhỏ khoảng 5 phút.

Món ăn cần om trên lửa nhỏ để nước từ mực tươi và mướp từ từ tiết ra phần nước ngọt tự nhiên. Phần nước đó sẽ hòa cùng nước tương, dầu hào và tỏi tạo thành thứ nước om thơm ngon, đậm vị rất ngon miệng.

Quá trình om có thể mở nắp đảo nhẹ cho mực tươi và mướp thấm đều gia vị - nhưng không nên đảo mạnh. Thời gian om chỉ khoảng 5 phút, không nên om quá lâu vì mực tươi sẽ bị dai, mướp dễ bị nhũn, quắt và xỉn màu, mất ngon.

Mực tươi om mướp chế biến không cầu kỳ, không tốn thời gian lại rất ngon miệng. Ảnh internet

Thành phẩm mực tươi om mướp

Món ăn chín, mở nắp nồi ra là mùi mực tươi, mướp quyện với mùi tỏi thơm dậy lên khắp bếp. Mực chín vừa tới, giữ được vị ngọt và độ mềm tự nhiên. Mướp chín mềm, mọng nước nhưng không bị nát. Nước om ít, nhưng ăn ngon nhất vì có vị ngọt của mực tươi, mướp tươi quyện với vị đậm đà của nước tương và dầu hào.

Khi ăn múc mực tươi và mướp vào bát, chan nước om lên trên. Món này ăn cùng cơm trắng dễ làm, tốn ít thời gian lại rất trôi cơm.

Món mực tươi om mướp không cần khéo tay nấu nướng cũng làm được ngon, không phải đứng lâu để nấu. Mực tươi om mướp không cần chế biến cầu kỳ, nhưng nguyên liệu tươi, gia vị vừa đủ, nấu đúng cách (om lửa nhỏ và chỉ khoảng 5 phút) là thành món ăn rất ngon miệng trên mâm cơm.

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