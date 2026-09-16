Loại quả "lọc" mỡ máu cực tốt, bán đầy chợ Việt giá chỉ từ 25.000 đồng/kg

Đặc biệt, nhờ có chất xơ và lượng năng lượng không cao, chanh leo có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn hướng tới kiểm soát cân nặng, đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Chanh leo giàu chất xơ, có lợi cho chế độ ăn kiểm soát cholesterol

Theo các dữ liệu dinh dưỡng được công bố, chanh leo cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin A, kali và một số chất chống oxy hóa.

Trong đó, chất xơ là thành phần đáng chú ý. Một chế độ ăn giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu. Chất xơ hòa tan có khả năng tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu một số chất dinh dưỡng; đồng thời có thể góp phần làm giảm lượng cholesterol được hấp thu trở lại.

Chanh leo cũng chứa kali. Đây là khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của cơ và thần kinh, đồng thời tham gia duy trì cân bằng dịch và huyết áp.

Cách sử dụng chanh leo hiệu quả

Ngoài chất xơ, chanh leo còn cung cấp vitamin C và các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Đây là những thành phần góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do trong cơ thể.

Thông tin trên VTC News về một số nghiên cứu cũng quan tâm tới các hợp chất thực vật trong chanh leo như piceatannol và khả năng tác động tới chuyển hóa glucose, insulin. Nếu đang muốn kiểm soát đường và năng lượng khẩu phần, nên hạn chế biến chanh leo thành những cốc nước giải khát chứa nhiều đường, sữa đặc hoặc siro. Khi đó, lợi ích từ bản thân trái cây có thể bị lấn át bởi lượng đường bổ sung.

Có thể dùng phần ruột và hạt chanh leo theo cách phù hợp với khẩu vị, kết hợp cùng sữa chua không đường, các món salad hoặc đồ uống ít đường. Với người có dạ dày nhạy cảm, vị chua của chanh leo có thể gây khó chịu nếu sử dụng quá nhiều hoặc khi bụng đói.

Nhìn chung, chanh leo là một loại trái cây bình dân nhưng có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật khiến loại quả này phù hợp với một chế độ ăn đa dạng, đặc biệt khi được sử dụng thay cho những món tráng miệng hoặc đồ uống nhiều đường. Nếu mục tiêu là kiểm soát mỡ máu, điều quan trọng không nằm ở việc tìm một loại quả có khả năng “lọc” cholesterol, mà là xây dựng cả chế độ ăn theo hướng giảm chất béo bão hòa, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, tăng rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các nguồn chất xơ và duy trì vận động thường xuyên. VOV khẳng định.

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