Hành lá rất nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh và mẹo giữ hành lá tươi ngon cả tháng

Đây là lý do vì sao hành lá rất nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh

Nhiều người có thói quen mua hành về, rửa sạch rồi cho ngay vào túi hoặc hộp và đặt trong ngăn mát. Cách làm này tưởng như tiện lợi nhưng lại vô tình khiến hành nhanh xuống chất lượng.

Hành lá chứa nhiều nước. Khi trên thân, lá hoặc phần gốc vẫn còn nước mà được đặt trong một chiếc túi kín, hơi ẩm sẽ bị giữ lại. Môi trường ẩm kéo dài khiến hành dễ mềm, vàng, nhớt và tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển.

Không chỉ nước sau khi rửa, hơi nước tích tụ bên trong túi trong quá trình bảo quản cũng có thể khiến hành nhanh úng. Nếu những cọng hành bị dập hoặc đã có dấu hiệu hỏng vẫn để chung, phần hư có thể ảnh hưởng đến những cọng còn lại.

Hành lá chứa nhiều nước. Khi trên thân, lá hoặc phần gốc vẫn còn nước mà được đặt trong một chiếc túi kín, hơi ẩm sẽ bị giữ lại. Môi trường ẩm kéo dài khiến hành dễ mềm, vàng, nhớt và tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến việc "cất hành ở đâu", điều quan trọng hơn là kiểm soát lượng nước và độ ẩm xung quanh hành.

Công dụng của hành lá trong đời sống hàng ngày

Không chỉ dùng trong việc chế biến các món ăn, hành lá còn có nhiều công năng khác trong đời sống hàng ngày.

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, theo các chuyên gia, hành hoa là cây gia vị có vị cay, tính ôn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và tốt cho hệ tiêu hóa.

Người ta cũng tìm ra trong hành hoa có chứa lượng tinh dầu với thành phần chính là allicin, các hợp chất diallyldisulfid, các đường glucose, saccharose, các vitamin B1, B2, C, các chất vô cơ Ca, Fe, P, các men tiêu hóa như invertin, pepsin, pancreatin, các acid béo, pectin, chất nhầy.

Tinh dầu hành còn có nhiều hợp chất sulfur. Chất allicin chứa trong tinh dầu hành có tác dụng kháng khuẩn mạnh.

Vào mùa đông người ta còn sử dụng hành hoa cho các món ăn chống cảm lạnh.

Vì thế, bạn nên bổ sung hành lá vào các món ăn hàng ngày để bổ sung carotenoid, bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin – giúp mắt khỏe mạnh. Đặc biệt, việc sử dụng hành hoa hàng ngày còn bổ sung cho cơ thể lượng vitamin C và K dồi dào, giúp tăng cường miễn dịch đồng thời giúp xương chắc khỏe. Vào mùa đông người ta còn sử dụng hành hoa cho các món ăn chống cảm lạnh.

Một số mẹo nhỏ dưới đây, bạn có bỏ hành trong tủ vài tháng cũng không sợ bị hỏng

Theo VOV, hành lá mua về bỏ rễ, rửa sạch, để ráo, cắt thành những đoạn dài 5-7cm (hoặc tùy thuộc vào kích thước của túi zip mà bạn có). Đợi khi hành khô hoàn toàn, trải miếng giấy ăn ra thớt, đặt hành vào giữa rồi gấp kín miếng giấy, bỏ vào túi zip, kéo kín miệng túi và cất vào tủ lạnh.

Sau 1 tuần, hành có thể ra nước và thấm hơi ẩm của tủ lạnh nên giấy ăn sẽ bị ướt, hãy bỏ miếng giấy cũ, thay bằng giấy mới và tiếp tục lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh. Tuần thứ 2 có thể làm tương tự, nhưng tới tuần thứ 3, hành sẽ có hiện tượng bị úa hai phần đầu cắt thì bạn chỉ cần dùng dao cắt bỏ phần úa này đi vào tiếp tục bọc kín bằng giấy ăn khô, bỏ vào túi zip và đem cất trong tủ lạnh như bình thường.

Cách làm này có thể khiến hành lưu giữ được ít nhất 1 tháng trong ngăn mát tủ lạnh, sẵn sàng chế biến bất cứ khi nào bạn cần.

Mặt khác bạn có thể bảo quản hành lá bằng cách, sau khi mua hành về cũng bỏ rễ, rửa sạch, để ráo nước và thái nhỏ phù hợp với các loại món ăn (thái nhỏ, thái 1 phân, thái 3 phân...) và cho vào các túi nilon đựng thức ăn hoặc chai nhựa đựng nước đã dùng hết, bóp hết phần không khí trong túi ra và buộc chặt, đem cất vào ngăn mát tủ lạnh. Với cách làm này, bạn không chỉ hạn chế được mùi hành lan ra tủ lạnh mà còn giúp hành luôn được tươi ngon.

Hành lá mua về bỏ rễ, rửa sạch, để ráo, cắt thành những đoạn dài 5-7cm (hoặc tùy thuộc vào kích thước của túi zip mà bạn có). Đợi khi hành khô hoàn toàn, trải miếng giấy ăn ra thớt, đặt hành vào giữa rồi gấp kín miếng giấy, bỏ vào túi zip, kéo kín miệng túi và cất vào tủ lạnh.

Nếu muốn để lâu hơn, hãy chia hành thành từng lượng vừa đủ cho một lần nấu, bỏ vào khay làm đá cùng chút nước và đặt lên ngăn đá, sau khi đông đá thì gỡ ra, lúc này hành đã đóng thành từng viên một. Bạn chỉ cần bỏ chúng vào hộp nhựa đậy kín và bảo quản trên ngăn đá, mỗi lần sử dụng lấy 1 viên "đá hành" này ra nấu ngay cũng được. Với cách này, hành có thể bảo quản tới 6-7 tháng mà không sợ bị hỏng.

Những lưu ý khi bảo quản hành lá

Cũng theo VTC News, bảo quản hành lá rất đơn giản, tuy nhiên bạn cần lưu ý: Chỉ bảo quản hành lá mới hái, còn tươi, không bị hư hỏng hoặc úng nước. Rửa thật sạch hành lá trước khi bảo quản để chúng luôn tươi xanh và không ảnh hưởng đến các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Chỉ nên bảo quản hành lá tối đa 4 tuần, vì hành lá rất dễ bị hỏng và thay đổi mùi vị khi để quá lâu. Hành lá sau khi được lấy ra khỏi tủ lạnh nên được chế biến ngay. Hành lá khi bị dập hoặc hư hỏng thì bỏ ngay, không nên sử dụng.

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