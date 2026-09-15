Ù tai là bệnh gì? Nguyên nhân

Ù tai là tiếng kêu không mong muốn có nguồn gốc từ chính hệ thống thính giác hoặc các cơ quan lân cận và thường không thể nghe được bởi người khác. Phần lớn ù tai là những tiếng kêu đơn âm, tuy nhiên có trường hợp tiếng ù có dạng là những âm phức như tiếng sóng biển, tiếng dế kêu, tiếng chuông reo hoặc tiếng hơi nước thoát qua chỗ hẹp.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, nguyên nhân của ù tai thường gặp: Tiếp xúc với tiếng ồn lớn: Những tiếng động lớn là những nguồn gây mất thính lực liên quan đến tiếng ồn phổ biến như các thiết bị nghe nhạc với âm thanh lớn trong thời gian dài. Dù là tiếp xúc với tiếng ồn ngắn hạn và dài hạn với âm thanh lớn đều có thể gây ra thiệt hại vĩnh viễn.

Tắc nghẽn ráy tai: Ráy tai bảo vệ ống tai của bạn bằng cách bẫy bụi bẩn và làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Khi quá nhiều ráy tai tích tụ, nó trở nên quá khó để rửa trôi tự nhiên, gây mất thính giác hoặc kích thích màng nhĩ, có thể dẫn đến ù tai.

Ù tai là tiếng kêu không mong muốn có nguồn gốc từ chính hệ thống thính giác hoặc các cơ quan lân cận và thường không thể nghe được bởi người khác.

Xương tai thay đổi: Cứng xương trong tai giữa có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn và gây ù tai. Tình trạng này, gây ra bởi sự phát triển xương bất thường, có xu hướng chạy trong các gia đình.

Bị ù tai nên ăn gì để hỗ trợ sức khỏe thính giác

Chuối: Chuối chứa nhiều kali giúp hạ huyết áp và lưu thông máu hỗ trợ người bệnh cải thiện triệu chứng ù tai.

Tỏi: Các chuyên gia cũng cho rằng tỏi có thể giúp phòng ngừa một số tình trạng liên quan tới ù tai và mất thính lực. Thực phẩm này còn có khả năng tăng cường tuần hoàn máu và giảm tình trạng viêm trong cơ thể.

Ăn sống 2 - 3 tép tỏi tươi mỗi ngày hoặc thêm vào các món xào, đồ chấm chính là một giải pháp an toàn để cải thiện tình trạng ù tai và các vấn đề sức khỏe liên quan, chẳng hạn như viêm tai giữa.

Thực phẩm giàu vitamin B12 và kẽm: Việc thiếu hụt các chất này làm tăng nguy cơ mắc ù tai. Do đó bạn cần bổ sung đầy đủ vitamin B12 và kẽm có trong một số thực phẩm như: Cá thu, cá hồi, thịt đỏ, cải bó xôi.

Các loại hạt: Hạnh nhân chứa hàm lượng cao vitamin E. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và các mô trong tai khỏi tổn thương do quá trình lão hóa. Người bệnh có thể ăn trực tiếp khoảng 23 hạt mỗi ngày hoặc sử dụng dưới các hình thức khác như xay sữa, làm bánh, trộn salad… Tuy nhiên, các trường hợp bị dị ứng với hạnh nhân không nên sử dụng.

Thực phẩm giàu vitamin B12 và kẽm: Việc thiếu hụt các chất này làm tăng nguy cơ mắc ù tai. Do đó bạn cần bổ sung đầy đủ vitamin B12 và kẽm có trong một số thực phẩm như: Cá thu, cá hồi, thịt đỏ, cải bó xôi.

Cháo não cá chép: Sử dụng 30–60g não cá chép và 60g gạo tẻ, nấu cháo nhừ. Món ăn này giúp cải thiện thính lực và giảm triệu chứng ù tai, đặc biệt hiệu quả cho người cao tuổi.

Một số lưu ý nên tránh đối với người bệnh ù tai

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, tuyệt đối tránh thức khuya, căng thẳng, stress. Không để nhiễm lạnh (ví dụ: tắm, gội đầu muộn, nước không đủ ấm). Hạn chế dùng đồ uống chứa cồn (rượu, bia), chất kích thích (caffein, nicotin...): Khi sử dụng quá mức, có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu và góp phần gây ù tai.

Tránh ăn quá nhiều đạm trong 1 bữa ăn (gây tăng lượng ure trong máu đưa tới tai trong). Tránh ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ (đặc biệt mỡ động vật) gây xơ vữa, hẹp lòng mạch máu.

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