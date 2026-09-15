Mua lựu, nhớ 4 mẹo này để chọn quả mọng nước, hạt căng, hạn chế mua phải quả nhạt

Điều này khiến không ít người đi chợ chọn lựu theo cảm tính, chủ yếu dựa vào màu sắc và kích thước. Thực tế, có thể kết hợp một số dấu hiệu bên ngoài để tăng khả năng chọn được quả ngon.

Đừng chỉ nhìn quả lựu càng đỏ càng tốt

Màu sắc là yếu tố đầu tiên đập vào mắt khi chọn trái cây, nhưng với lựu, không nên dùng màu đỏ của vỏ làm tiêu chí duy nhất để phán đoán độ ngọt.

Màu vỏ của lựu có thể thay đổi tùy giống, mức độ chín và điều kiện sinh trưởng. Một số quả khi chín có màu đỏ đậm, trong khi những giống khác có thể giữ màu hồng, vàng hoặc vàng pha đỏ.

Vì vậy, thay vì cố tìm quả đỏ nhất, hãy quan sát tổng thể. Quả nên có màu tương đối đồng đều, vỏ căng, không có những vùng mềm nhũn, thâm đen hoặc dấu hiệu dập hỏng.

Kinh nghiệm dân gian cho rằng lựu có phần vỏ vàng hoặc vàng pha đỏ có thể là quả đã phát triển tốt, nhưng đây chỉ nên được xem là một dấu hiệu tham khảo, không phải quy luật cho mọi giống lựu. Không thể chỉ nhìn màu vỏ để khẳng định quả nào chắc chắn ngọt hơn.

Nhìn “rốn” quả để xem mức độ phát triển

Một dấu hiệu khác khá dễ quan sát là phần rốn ở đầu quả lựu, nơi còn lại dấu vết của hoa.

Khi quả phát triển, phần rốn này có thể mở rộng dần. Những quả có phần rốn đã mở tương đối rõ thường được xem là dấu hiệu quả đã phát triển đến độ chín nhất định.

Tuy nhiên, hình dạng rốn quả cũng chịu ảnh hưởng bởi giống và quá trình sinh trưởng. Vì vậy, không nên áp dụng máy móc rằng rốn càng xòe rộng thì quả chắc chắn càng ngọt.

Cách tốt hơn là kết hợp dấu hiệu này với trọng lượng, hình dáng và độ chắc của quả. Nếu nhiều đặc điểm cùng cho thấy quả đã phát triển đầy đặn, khả năng chọn được quả ngon sẽ cao hơn.

Quả lựu hơi góc cạnh đôi khi đáng chọn hơn quả tròn đều

Đây là mẹo khá thú vị mà nhiều người có thể chưa để ý. Một quả lựu chín và có nhiều hạt phát triển đầy đặn có thể không còn giữ được hình dáng tròn đều. Các múi hạt bên trong phát triển khiến một số vị trí trên vỏ hơi phồng lên, tạo cảm giác quả có những cạnh hoặc mặt hơi gồ ghề.

Ngược lại, quả quá tròn và bề mặt rất đều không nhất thiết là quả kém ngon, nhưng chỉ nhìn vào độ tròn thì không thể biết chắc phần hạt bên trong đã phát triển đến đâu. Khi chọn, hãy ưu tiên những quả có cảm giác đầy đặn, chắc tay, bề mặt căng và không có dấu hiệu dập, thay vì nhất thiết phải tìm quả tròn đẹp như khuôn.

Một quả có hình dáng hơi góc cạnh nhưng nặng tay có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn một quả lớn nhưng nhẹ bẫng.

Cầm lên tay: nặng và chắc thường là dấu hiệu đáng chú ý

Trong các mẹo chọn lựu, cảm giác về trọng lượng là một trong những tiêu chí thực tế nhất.

Hai quả có kích thước tương đương nhau, quả nào nặng tay hơn thường chứa nhiều nước và phần ăn được đầy đặn hơn. Đây không phải bằng chứng tuyệt đối về độ ngọt, nhưng là dấu hiệu hữu ích khi kết hợp với những đặc điểm bên ngoài khác.

Bạn cũng có thể dùng tay ấn rất nhẹ vào vỏ. Một quả lựu tốt thường có cảm giác chắc và căng, không mềm nhũn. Nếu quả quá mềm, có những điểm lõm bất thường hoặc phần vỏ có dấu hiệu chảy nước, nên kiểm tra kỹ vì có thể quả đã bị dập hoặc hư hỏng.

Không nên cố bóp mạnh để “kiểm tra” hạt bên trong. Việc này vừa có thể làm tổn thương quả, vừa khiến những quả đang được bày bán dễ bị dập.