Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, "đời tôi sang trang"

Thứ tư, 07:11 16/09/2026 | Ăn
Phương Nghi
Phương Nghi
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dùng nồi cơm điện để làm mỡ lợn là một cách thông minh để tránh cảnh dầu bắn tung tóe và khói mù mịt trong bếp. Quy trình đơn giản nhưng cho ra thành phẩm đẹp mắt, thơm ngon.

Cách làm dưới đây của chị Hà Thư được chia sẻ trong cộng đồng Yêu bếp, được đông đảo chị em hưởng ứng.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 1.

Dùng hơn 1kg mỡ, rửa sạch cắt miếng nhỏ nhưng đừng mỏng quá, trụng qua nước sôi cho sạch.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 2.

Cắt mỡ lợn (phần mỡ tấm) thành miếng nhỏ, chần qua nước sôi với vài lát gừng để khử mùi tanh. Sau đó, lau khô, cho mỡ vào nồi cơm điện, nhấn nút nấu cơm.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 3.

Cho mỡ vào 1 vào nồi cơm điện cùng 1/2 chén nước lọc, chọn chức năng xào của nồi, cài đặt 30 phút và đậy nắp, thỉnh thoảng mở nắp ra đảo 1 chút rồi đóng lại, 5 phút cuối cho ít hành tím, gừng và muối vào, nguyên liệu này giúp mỡ thơm và để được lâu.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 4.

Sau 5-6 lần nhấn nút (khoảng 2-3 giờ), mỡ tan hết thành dầu trong suốt. Lọc bỏ cặn, để nguội sẽ được mỡ trắng tinh như tuyết.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 5.

Đừng vội vứt phần bã mỡ còn sót lại! Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm nước như bình thường, nhấn nấu. Cơm nấu với chút mỡ lợn sẽ bóng mượt, thơm ngậy, hạt tơi và đậm đà hơn hẳn. Đây là cách mà nhiều bà nội trợ xưa hay dùng để nâng tầm bữa cơm gia đình.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 6.

Làm bao nhiêu cách thấy cách này nó khoẻ re luôn, thành phẩm mỡ trắng tinh, thơm lắm và để được trong tủ lạnh rất lâu mà ko bị hôi. Làm như này để xào rau, chiên cơm thì siêu ngon luôn.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 7.3 cách tách hạt lựu nhanh, hạt nguyên vẹn, không lo nước bắn tung tóe

GĐXH - Lựu ngon, mọng nước nhưng không ít người ngại ăn vì mất thời gian tách hạt. Chỉ cần dùng dao không đúng cách hoặc bóp quá mạnh, những hạt lựu đỏ au dễ bị dập, nước bắn tung tóe. Với 3 cách đơn giản dưới đây, bạn có thể tách hạt nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hạt nguyên vẹn.

Từ khi phát hiện cách làm mỡ lợn từ nồi cơm điện, đời tôi 'sang trang' - Ảnh 8.Mua mía đừng chỉ ép lấy nước uống, hãy làm theo cách này vừa giúp ngon miệng, vừa giúp 'đẩy hàn'

GĐXH - Mía thường được ép lấy nước uống, nhưng thời gian gần đây món mía hấp được nhiều người truyền tai nhau như một “mẹo” giúp tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm khi thời tiết giao mùa.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mua lựu, nhớ 4 mẹo này để chọn quả mọng nước, hạt căng, hạn chế mua phải quả nhạt

Mua lựu, nhớ 4 mẹo này để chọn quả mọng nước, hạt căng, hạn chế mua phải quả nhạt

Ăn -

GĐXH - Lựu vào mùa thường có màu sắc bắt mắt, quả căng tròn nằm xen kẽ trên các sạp hàng. Thế nhưng, vẻ ngoài hấp dẫn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với một quả lựu ngon. Có quả nhìn đỏ au nhưng khi bổ ra hạt còn nhạt, ít nước; ngược lại, những quả vỏ không quá đỏ lại có hạt căng mọng, vị ngọt dễ chịu.

7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức

7 mâm cơm gia đình ngày mưa, đốn tim người thưởng thức

Ăn -

GĐXH - Facebooker tên Hoàng Hường chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại khiến mình có lúc còn thấy áp lực hơn cả việc đứng bếp. Thế là mình quyết định ngồi xuống, lên hẳn một thực đơn những mâm cơm không trùng món để cả nhà thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

Bị ù tai nên ăn gì để hỗ trợ sức khỏe thính giác

Bị ù tai nên ăn gì để hỗ trợ sức khỏe thính giác

Ăn -

GĐXH - Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể tác động tích cực đến tình trạng ù tai. Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, đặc biệt bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu, sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của hệ thính giác.

3 cách tách hạt lựu nhanh, hạt nguyên vẹn, không lo nước bắn tung tóe

3 cách tách hạt lựu nhanh, hạt nguyên vẹn, không lo nước bắn tung tóe

Ăn -

GĐXH - Lựu ngon, mọng nước nhưng không ít người ngại ăn vì mất thời gian tách hạt. Chỉ cần dùng dao không đúng cách hoặc bóp quá mạnh, những hạt lựu đỏ au dễ bị dập, nước bắn tung tóe. Với 3 cách đơn giản dưới đây, bạn có thể tách hạt nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hạt nguyên vẹn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.