Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"
Sự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.
Theo Daily Mail , kền kền Ai Cập (Neophron percnopterus) là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Loài chim săn mồi này từng được xem là biểu tượng hoàng gia trong văn hóa Ai Cập cổ đại và được vua chúa bảo vệ, khiến chúng trở nên phổ biến trên đường phố đến mức được mệnh danh là "gà của Pharaoh".
Chúng là một trong số ít loài chim săn mồi sử dụng công cụ khi đi săn. Ở các khu vực Châu Phi, trứng đà điểu là một phần chế độ ăn uống của kền kền Ai Cập, chúng sử dụng sỏi được giữ trong mỏ để làm vỡ trứng.
Loài chim săn mồi và ăn xác thối này đã suy giảm nhanh chóng và đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Chúng hiện chỉ còn phân bố rải rác từ bán đảo Iberia và Bắc Phi đến Ấn Độ.
Sự hiện diện của kền kền Ai Cập hoang dã ở Anh là "cực kỳ hiếm". Trước đây, chỉ có hai lần người ta chính thức nhìn thấy kền kền Ai Cập ở Anh, một lần ở Somerset vào năm 1825 và một lần ở Essex vào năm 1868.
Lần tái xuất mới nhất là vào giữa năm 2021 tại Peninnis Head, điểm cực nam của hòn đảo St Mary thuộc quần đảo Scilly khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt. Đây là lần thứ ba kền kền Ai Cập xuất hiện ở Anh được ghi nhận.
Giáo sư Stuart Bearhop, một nhà sinh thái học của Đại học Exeter, cho biết sự suy giảm số lượng của loài chim này, đã dẫn đến việc các nhà bảo tồn ở Nam Âu thả những con chim được nuôi nhốt nhằm cố gắng tăng cường số lượng. Vì vậy, các chuyên gia phải tìm cách xác nhận con chim xuất hiện trên đảo có nguồn gốc hoang dã hay không.
"Nếu được chứng minh là có nguồn gốc hoang dã , đây sẽ là lần đầu tiên kền kền Ai Cập quay trở lại Anh sau hơn 150 năm. Đó là cảnh tượng cực kỳ hiếm có, trăm năm có một", Giáo sư Stuart Bearhop cho hay.
Thực tế, kền kền Ai Cập cũng có thể được tìm thấy ở một số vùng của châu Âu. Theo Giáo sư Bearhop, con vật ở Peninnis Head đã bay đến từ miền bắc nước Pháp nhưng không rõ nó di cư vì lý do gì.
Giống như các loài chim săn mồi và ăn xác thối khác, kền kền Ai Cập đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người, biến đối khí hậu và suy thoái môi trường sống. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế hiện xếp chúng vào nhóm động vật "nguy cấp" trong Sách Đỏ.
Minh Hoa (t/h)
Bức ảnh nghiệt ngã: Phóng to lên mới thấy điều bất ngờ!Chuyện đó đây - 19 giờ trước
Bức ảnh về chụp một chú diều hâu trắng đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Nữ kiểm lâm một mình bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 20kg dài 4,2 m, dân mạng trầm trồ: Nể phục quá!Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Times of India ghi nhận đây là lần đầu nữ kiểm lâm này gặp loài hổ mang chúa.
“Rồng xanh Trung Quốc” nguyên vẹn ngạc nhiên sau 160 triệu nămChuyện đó đây - 2 ngày trước
Bộ xương hoàn hảo đến bất ngờ của "rồng xanh" Pulaosaurus qinglong đã được khai quật tại tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc.
Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơnChuyện đó đây - 3 ngày trước
Thoát chết nhờ chó cưng ngăn cản hành vi tự tử, người đàn ông Nhật Bản bán siêu xe Ferrari để xây nơi trú ngụ cho những chú cún hung dữ do bị ngược đãi.
Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏeChuyện đó đây - 3 ngày trước
Loài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.
Bi kịch đằng sau "bức ảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay" chụp một người phụ nữ nằm trên giườngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Gia đình đã kể một lời nói dối bệnh hoạn rằng cô gái 27 tuổi đã đi du học nước ngoài.
Trái Đất có 2 "lục địa ma" mang sức mạnh hủy diệt sự sống?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một nghiên cứu mới đã chỉ ra cách mà 2 cấu trúc bí ẩn, to như lục địa, ẩn mình dưới đáy lớp phủ Trái Đất có thể ảnh hưởng đến bề mặt.
Ngủ 3 phút trong giờ làm việc, nam quản lý bị sa thải, tòa phán: Công ty phải bồi thường 180 triệu đồngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Thay vì đối diện với việc bị sa thải và không được đền bù hợp đồng, nam nhân viên này lại nhận về khoản tiền lớn.
Nghe tiếng động lạ, đi kiểm tra, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng nổi da gàChuyện đó đây - 6 ngày trước
Người đàn ông đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ bãi cỏ sau nhà.
Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơiChuyện đó đây - 6 ngày trước
Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sức sáng tạo của Trung Quốc, để lại những bình luận như: "Họ đã làm được như vậy bằng cách nào"?
Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏeChuyện đó đây
Loài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.