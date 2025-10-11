Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường
GĐXH - Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường bạc trong nước những ngày giữa tháng 10 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng và các quầy giao dịch vật lý trở nên vắng vẻ bất thường.
Ngày 11/10, ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng kinh doanh bạc lớn ở Hà Nội cho thấy, một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra đối với thị trường bạc là sự vắng vẻ lạ thường tại các quầy giao dịch. Một số khách hàng có mặt tại quầy giao dịch chủ yếu là nhận đơn đã đặt hàng trước đó.
Tại cửa hàng bạc Ancarat (phố Xã Đàn, TP Hà Nội), quầy giao dịch bạc vắng vẻ lạ thường sau chuỗi ngày đắt khách. Nguyên nhân vắng khách là do thương hiệu bạc này ngừng tiếp nhận đơn đặt của khách kể từ 15h chiều ngày 10/10.
Video: Nhiều thương hiệu đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch tại cửa hàng bạc Ancarat vắng vẻ lạ thường.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Uyển Nhi – nhân viên cửa hàng bạc Ancarat cho biết, thương hiệu chính thức tạm ngừng tiếp nhận đơn đặt của khách để tập trung sản xuất các sản phẩm bạc đảm bảo chất lượng và tiến độ trả đơn cho khách.
Theo chị Nhi, chưa bao giờ cửa hàng chứng kiến sự vắng vẻ như ngày hôm nay khi trong hơn 1 tháng qua, cửa hàng ghi nhận lượng khách hàng mua bạc tăng "chóng mặt".
Tại cửa hàng bạc An Thịnh – nơi phân phối bạc Phú Quý tại phố Trương Định cũng tương tự.
Chị Đỗ Thị Liên – chủ cửa hàng bạc An Thịnh cho biết, thương hiệu bạc Phú Quý chính thức tạm ngừng nhận đơn đặt hàng online và trực tiếp từ sáng ngày 10/10. Tuy nhiện, một số khách hàng không nắm được thông tin đến cửa hàng đặt mua nhưng hãng từ chối tiếp nhận đơn đặt từ các đại lý nên cửa hàng cũng không dám nhận đơn đặt từ khách hàng.
Theo chị Liên, việc tạm thời dừng nhận đơn đặt mua bạc là để tập trung sản xuất và trả các đơn đặt hàng trước đó.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, thị trường bạc thế giới vừa ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh khi giá bạc quốc tế rơi từ mốc gần 52 USD/oz xuống khoảng 50 USD/oz chỉ trong 24 giờ qua.
Với sự sụt giảm của thị trường bạc quốc tế, thị trường bạc trong nước cũng ghi nhận có mức giảm rõ rệt khi giá điều chỉnh tại phiên chiều 10/10 của bạc Phú Quý neo ở mức trên 53,5 triệu đồng/kg (bán ra) thì hôm nay, giá chỉ còn 52,4 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 1 triệu đồng/kg.
Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thu về 3,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
GĐXH - Chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần, những quầy hàng bánh trung thu vẫn còn rực rỡ sắc màu, chen chúc trên khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Thế nhưng, ngay sau khi Tết Trung thu qua đi, mặt hàng từng "phủ sóng" khắp nơi này gần như biến mất một cách nhanh chóng khỏi thị trường.
Cây sơn tra, còn gọi là táo mèo là đặc sản của vùng cao Tây Bắc, đang vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, người dân bày bán những bao tải táo, thu hút đông đảo du khách dừng chân mua.
Áp lực từ nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào như thuế đất theo biểu giá mới, chi phí xây dựng... là những nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao và khó giảm.
Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.
Bộ ba cây sanh cổ của ông Nguyễn Minh Hoạt (SN 1980, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) được giới chơi cây cảnh đánh giá là một trong những tác phẩm hiếm, được định giá khoảng 1 triệu USD.
Chỉ trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu cá rô phi đem về gần 1.650 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong 5 năm. Trong đó, Mỹ trở thành khách hàng VIP khi chiếm tới 62% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta.
GĐXH - Sau cơn bão số 10, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng sâu khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Theo đó, các cửa hàng sửa chữa xe quá tải, nhân viên sửa chữa cũng luôn chân luôn tay.
Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.
GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.
