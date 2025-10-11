Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Ngày 11/10, ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng kinh doanh bạc lớn ở Hà Nội cho thấy, một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra đối với thị trường bạc là sự vắng vẻ lạ thường tại các quầy giao dịch. Một số khách hàng có mặt tại quầy giao dịch chủ yếu là nhận đơn đã đặt hàng trước đó.

Tại cửa hàng bạc Ancarat (phố Xã Đàn, TP Hà Nội), quầy giao dịch bạc vắng vẻ lạ thường sau chuỗi ngày đắt khách. Nguyên nhân vắng khách là do thương hiệu bạc này ngừng tiếp nhận đơn đặt của khách kể từ 15h chiều ngày 10/10.

Video: Nhiều thương hiệu đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch tại cửa hàng bạc Ancarat vắng vẻ lạ thường.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Uyển Nhi – nhân viên cửa hàng bạc Ancarat cho biết, thương hiệu chính thức tạm ngừng tiếp nhận đơn đặt của khách để tập trung sản xuất các sản phẩm bạc đảm bảo chất lượng và tiến độ trả đơn cho khách.

Theo chị Nhi, chưa bao giờ cửa hàng chứng kiến sự vắng vẻ như ngày hôm nay khi trong hơn 1 tháng qua, cửa hàng ghi nhận lượng khách hàng mua bạc tăng "chóng mặt".

Ghi nhận của phóng viên tại cửa hàng bạc Ancarat (phố Xã Đàn, TP Hà Nội). Ảnh: Bảo Loan

Tại cửa hàng bạc An Thịnh – nơi phân phối bạc Phú Quý tại phố Trương Định cũng tương tự.

Chị Đỗ Thị Liên – chủ cửa hàng bạc An Thịnh cho biết, thương hiệu bạc Phú Quý chính thức tạm ngừng nhận đơn đặt hàng online và trực tiếp từ sáng ngày 10/10. Tuy nhiện, một số khách hàng không nắm được thông tin đến cửa hàng đặt mua nhưng hãng từ chối tiếp nhận đơn đặt từ các đại lý nên cửa hàng cũng không dám nhận đơn đặt từ khách hàng.

Tại cửa hàng bạc An Thịnh - đại lý bạc Phú Quý cũng vắng vẻ khách hàng. Ảnh: Bảo Loan

Theo chị Liên, việc tạm thời dừng nhận đơn đặt mua bạc là để tập trung sản xuất và trả các đơn đặt hàng trước đó.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, thị trường bạc thế giới vừa ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh khi giá bạc quốc tế rơi từ mốc gần 52 USD/oz xuống khoảng 50 USD/oz chỉ trong 24 giờ qua.

Với sự sụt giảm của thị trường bạc quốc tế, thị trường bạc trong nước cũng ghi nhận có mức giảm rõ rệt khi giá điều chỉnh tại phiên chiều 10/10 của bạc Phú Quý neo ở mức trên 53,5 triệu đồng/kg (bán ra) thì hôm nay, giá chỉ còn 52,4 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 1 triệu đồng/kg.

