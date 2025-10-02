TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Bạc là kênh tiết kiệm mới dành cho người vốn nhỏ

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về thị trường bạc khi nhiều người dân coi đây là loại tài sản để tiết kiệm? Ưu và nhược điểm ra sao khi lựa chọn bạc?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc cũng là kim loại quý nhưng thị trường ít sôi động hơn, giá trị cũng thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, chính vì giá trị thấp nên bạc lại có ưu điểm: người dân dễ tiếp cận, vốn mua không cần quá lớn.

Thêm vào đó, nguồn cung bạc dồi dào hơn vàng, vì vậy giá bạc ổn định hơn, ít biến động mạnh.

Cận cảnh các sản phẩm bạc được chế tác đa dạng mẫu mã. Ảnh: Bảo Loan

Nói một cách đơn giản, bạc không thể so sánh với vàng về giá trị tích sản hay lợi nhuận, nhưng bạc là nguồn nguyên liệu không thể thiếu với ngành sản xuất công nghiệp, giá trị sẽ ngày càng tăng, nên người dân có thể mụa bạc để tiết kiệm lâu dài, với mức giá phù hợp túi tiền, dễ mua. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, lựa chọn bạc là một giải pháp phù hợp với nhiều người dân.

Cùng là kim loại quý, bạc có được coi là kênh đầu tư như vàng không, thưa ông? Nếu có, những lợi ích và rủi ro là gì?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Hiện nay, các kênh đầu tư phổ biến gồm: Vàng, bạc, chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và mới đây là tiền kỹ thuật số theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Với bất kỳ kênh nào, nhà đầu tư cũng cần xét đến ba tiêu chí: bảo toàn vốn, tính sinh lời và tính thanh khoản.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nếu xét ở góc độ an toàn vốn, tiết kiệm lâu dài thay vì giữ tiền mặt, trong thời điểm này, bạc có triển vọng hơn.

Nếu xét theo ba tiêu chí trên, vàng có lợi nhuận và tính thanh khoản cao, song rủi ro biến động lớn, giá mua - bán chênh lệch mạnh và khi thị trường điều chỉnh, nguy cơ thua lỗ cao.

Trong khi đó, bạc ít rủi ro hơn, giá ít biến động mạnh, nhưng khả năng sinh lời và tính thanh khoản thấp hơn. Do đó, người có vốn nhỏ, khoảng dưới 50 triệu đồng, có thể chọn bạc để là nơi tiết kiệm, lưu trữ dòng tiền gia đình. Ngược lại, người có vốn vài trăm triệu đồng trở lên có thể cân nhắc vàng vì có nhiều cơ hội sinh lời hơn.

Cần có chế tài điều chỉnh, kiểm soát thị trường bạc

Theo ông, cần làm gì để thị trường bạc phát triển minh bạch hơn trong bối cảnh bạc giả, bạc pha?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Đối với vàng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP để quản lý chặt chẽ hơn. Với bạc, tôi cho rằng Nhà nước cũng cần có những quy định riêng, nhằm điều chỉnh và kiểm soát thị trường.

Quan trọng hơn, cả vàng và bạc nên được đưa lên sàn giao dịch chính thức. Khi giao dịch minh bạch, nhà đầu tư mới có cơ sở để đưa ra quyết định hợp lý, tránh tình trạng người dân mua đầu tư theo lời đồn, tạo nên những "cơn sốt" mang tính tâm lý. Đây là bước đi cần thiết để thị trường bạc phát triển bền vững và trở thành nguồn vật chất tiết kiệm, trú ẩn dòng tiền mới cho người dân.

Giá bạc tiếp tục có xu hướng tăng?

Ông dự báo thế nào về giá bạc trong thời gian tới?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Hiện giá bạc thế giới đang ở mức khoảng 47 USD/ounce và tôi cho rằng mốc 50 USD/ounce là hoàn toàn có thể đạt được trong thời gian không xa.

Bởi khi vàng đã tăng quá mạnh, chắc chắn sẽ có dòng vốn dịch chuyển sang bạc để cân bằng rủi ro. Xu hướng này là điều dễ hiểu.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng, vì giá trị thấp nên bạc lại có ưu điểm là người dân dễ tiếp cận, giá không quá cao. Ảnh: Bảo Loan

Giá bạc trong nước đang tăng, yếu tố nào đang chi phối giá bạc trong nước, thưa ông?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Giá bạc trong nước chủ yếu phụ thuộc vào giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, vàng và bạc đều tăng do biến động chính trị, kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, bạc không tăng quá mạnh như vàng.

Ở Việt Nam, nguồn cung vàng hạn chế hơn nhiều so với bạc. Người dân dễ mua bạc hơn, giá cả cũng ít biến động. Vì thế, nếu xét ở góc độ an toàn vốn, tiết kiệm lâu dài thay vì giữ tiền mặt, trong thời điểm này, bạc có triển vọng hơn.

Tuy nhiên, về lợi nhuận, bạc không thể sánh được với vàng. Do đó, trong danh mục bảo toàn dòng tiền gia đình, người dân nên phân bổ tỷ lệ hợp lý. Một phần vàng để tận dụng lợi nhuận và thanh khoản, một phần bạc để bảo toàn vốn, tiết kiệm lâu dài và hạn chế rủi ro. Hai kênh này có thể bổ trợ cho nhau.

5 lời khuyên từ chuyên gia nếu mua bạc để tiết kiệm lâu dài

Ông có lời khuyên gì dành cho người dân đang lựa chọn bạc để tiết kiệm?

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Đầu tiên, để tránh rủi ro bạc giả, bạc pha, người dân nên mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, được cấp phép, có thương hiệu và kiểm định chất lượng.

Ngược lại, nếu mua bạc trôi nổi ở chợ đen hoặc qua kênh online không rõ nguồn gốc, người dân có nguy cơ mất cả vốn lẫn tính thanh khoản khi cần bán lại. Tôi vẫn ủng hộ cách đầu tư truyền thống là đến các cửa hàng uy tín để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa dễ dàng giao dịch sau này.

Thứ hai, nguyên tắc tiên quyết là phân bổ rủi ro, không nên dồn hết vốn vào một kim loại quý duy nhất.

Thứ ba, phải theo dõi sát diễn biến thị trường vàng - bạc để có quyết định kịp thời.

Thứ tư, nếu mua bạc, nên lưu giữ ít nhất 6 tháng, không lướt sóng trong bối cảnh giá kim loại quý biến động mạnh.

Cuối cùng, người dân không nên vay nợ để đầu tư vàng hay bạc. Khi thị trường giảm, họ vừa thiệt hại tài sản, vừa gánh nặng trả nợ. Đầu tư kim loại quý chỉ thực sự an toàn khi người mua sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi và có chiến lược dài hạn.

