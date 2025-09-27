Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà
Từng bị xem như loài cỏ hoang mọc vô tội vạ, bồn bồn nay lại trở thành món ăn đặc sản trứ danh miền Tây, gây thương nhớ bởi hương vị giòn mát, chua dịu, ăn hoài không ngán.
Ở vùng sông nước miền Tây, có một loại cây thuộc họ lau sậy mọc nhiều ở ruộng đồng, đầm nước phèn mặn - đó là bồn bồn (hay còn gọi là thủy hương). Trước kia, nó từng bị coi là "cỏ dại" cản trở việc đồng áng, nhưng nay, bồn bồn lại được biến tấu thành nhiều món ngon dân dã và trở thành đặc sản được du khách tìm mua về làm quà.
(Ảnh: Thám hiểm Mekong)
Mùa thu hoạch bồn bồn thường rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 11. Người dân cắt lấy phần gốc, bỏ bẹ ngoài, chỉ giữ phần lõi non dài chừng 30cm để đem đi chế biến.
Phần lõi non, trắng giòn của bồn bồn được ví như sự giao thoa giữa ngó sen và măng tươi: giòn sần sật, mát dịu, thanh chua nhẹ, ăn rất lạ miệng.
Từ phần lõi bồn bồn, người dân chế biến đủ món: gỏi bồn bồn, bồn bồn nhúng lẩu, canh bồn bồn nấu nước dừa, bồn bồn xào tôm thịt… Món nào cũng dân dã, lành tính, không hóa chất. Vì cây bồn bồn mọc tự nhiên, hút dinh dưỡng từ đất và nước nên khi ăn, người ta thấy yên tâm và gần gũi.
Trong tất cả biến tấu từ bồn bồn, nổi bật nhất chính là bồn bồn muối chua. Đây là món mà hầu như ai đến miền Tây cũng mua về làm quà.
Khác với nhiều loại dưa muối thường dùng giấm, bồn bồn muối chua lại có bí quyết riêng: nước gạo pha muối, sau đó ngâm phần lõi non đã rửa sạch. Vài ngày sau, bồn bồn đạt độ chua vừa phải, vẫn giữ được độ giòn giòn, mát lành.
Ngày nay, người làm còn biến tấu thêm với đường, tỏi, ớt để tăng vị cay nồng hấp dẫn. Nhờ vậy, bồn bồn muối chua không chỉ là món ăn kèm đưa cơm, chống ngán, mà còn có thể nấu cùng canh chua, xào thập cẩm hay làm gỏi.
Bồn bồn muối chua mang hương vị đặc trưng của miền sông nước: mùi cỏ tươi, mùi đất, lại giòn mát như ngó sen, bùi nhẹ như măng non. Ăn kèm món mặn thấy cơm trôi vèo vèo, ăn riêng cũng có cái thú riêng, cứ thế mà "cuốn" đến khó dừng đũa.
Chẳng ai ngờ từ một loại cỏ dại bị bỏ quên, bồn bồn lại vươn mình thành đặc sản miền Tây khiến du khách đi xa đều muốn mang về. Có lẽ, chính cái hồn dân dã, tự nhiên ấy đã tạo nên sức hút không thể thay thế của món ăn này.
