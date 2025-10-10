Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩm GĐXH - Trước thềm Tết Trung thu, phủ khắp các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là các sản phẩm đèn lồng, đầu lân hay những đồ chơi truyền thống khác thì mặt hàng đang gây sốt và được săn lùng năm nay chính là tạo hình "cá chép trông trăng".

Ngày 10/10, ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố tại Hà Nội như Kim Mã, Nguyễn Trãi, Giảng Võ hay Lê Duẩn cho thấy, các gian hàng trưng bày bánh trung thu đã được dọn sạch, chỉ còn trơ lại khung sắt hoặc tấm bạt cuốn gọn. Một số nơi, các tấm bạt trang trí được xé mảnh, vứt bừa bãi ở khu vực vỉa hè.

Ngay cả các cửa hàng tiện lợi vốn luôn có quầy riêng cho mặt hàng này cũng đã thay thế bằng bánh kẹo, đồ ăn vặt và thực phẩm tiện lợi.

Ghi nhận của phóng viên tại vỉa hè phố Tân Mai – khu vực lân cận Trường Tiểu học - THCS Tân Mai và công viên hồ Đền Lừ. Trước thời điểm Tết Trung thu, khu vực vỉa hè này được phủ kín bởi hàng chục quầy hàng trưng bày bánh trung thu với các nhãn hiệu như Kinh Đô, Mai Sơn…

Video: Sau Tết Trung thu, bánh trung thu bất ngờ 'biến mất' khỏi thị trường, rác thải phủ kín vỉa hè.

Thế nhưng, chỉ khi Tết Trung thu vừa qua đi, phần vỉa hè phố Tân Mai đã trở nên trơ trọi khi chỉ còn một số quầy hàng trưng bày bánh trung thu đã được tháo dỡ. Trên mặt vỉa hè là những mảnh bạt quảng cáo được xé nhỏ, gây mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ với phóng viên, bà Hương – chủ quán phở tại phố Tân Mai cho biết: "Bánh trung thu là sản phẩm theo mùa và chủ yếu bán được ở thời điểm gần Tết Trung thu. Sau ngày rằm cũng là hết Tết nên các quầy hàng bắt đầu tháo dỡ nhưng điều đáng trách hơn là rác thải bừa bãi trên vỉa hè, mưa trút xuống, ứ đọng nước, tạo thêm cơ hội cho muỗi sinh sản".

Quầy hàng tạp hóa của bà Thảo (chợ Yên Duyên, phường Hoàng Mai) năm nào cũng đầy ắp bánh Trung thu và như thông lệ, khi vừa qua Tết Trung thu, các thương hiệu bắt đầu cho thu hồi bánh với lý do là khó bán và tiềm ẩn rủi ro về chất lượng.

Sau Tết Trung thu, các quầy trưng bày bánh trung thu bắt đầu áp dụng chương trình đại hạ giá để "đẩy" hàng. Sau đó là "biến mất" khỏi thị trường. Ảnh: Bảo Loan

Bà Thảo cho biết, một lý do khác khiến bánh trung thu "biến mất" nhanh chóng là yếu tố tâm lý người tiêu dùng. Bánh trung thu gắn với dịp lễ truyền thống, mang tính biểu trưng và được làm quà biếu nhiều hơn là tiêu dùng thường ngày. Do đó, khi Tết Trung thu vừa qua đi, người dân gần như không còn mặn mà mua loại bánh này, dù giá có giảm sâu.

Bà Thảo khẳng định: "Năm nào tôi cũng giảm giá để hỗ trợ nhà sản xuất tiêu thụ nhưng cứ sau Trung thu sức mua gần như không còn. Có giảm 50% thì người ta cũng chẳng mặn mà".

Là tiểu thương bán bánh trung thu nhiều năm, bà Thảo cho biết, ngay sau ngày Rằm tháng Tám, các thương hiệu bắt đầu đi thu hồi bánh vừa để đảm bảo an toàn thực phẩm, có thể là vừa chuyển sang làm quà tặng nội bộ cho công nhân viên của công ty.

Đại diện thương hiệu bánh trung thu truyền thống Bảo Phương (Hà Nội) cho biết, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ trong khoảng hai tuần cao điểm trước Rằm. Sau đó, nhu cầu giảm mạnh nên đơn vị bán lẻ sẽ căn cứ vào tình hình và nhu cầu của khách hàng mà chủ động ngừng sản xuất bánh mới hoặc giảm số lượng cung ứng bánh ra thị trường.

Sau khi bánh trung thu rút khỏi quầy không còn là hiện tượng mới mẻ khi nhiều doanh nghiệp sản xuất đã nhanh chóng chuyển hướng sang các dòng bánh kẹo khác phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Các nhà bán lẻ cũng sắp xếp lại mặt bằng, chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại vỉa hè bên hông Trường Tiểu học - THCS Tân Mai (Hoàng Mai):

Tại khu vực vỉa hè phố Tân Mai - đoạn bên hông Trường Tiểu học - THCS Tân Mai, nhiều quầy bánh trung thu bắt đầu được tháo dỡ ngay khi Tết Trung thu qua đi. Trên vỉa hè là các tấm bạt chứa nội dung quảng cáo bánh trung thu của các nhãn hàng. Ảnh: Bảo Loan

Khi nhìn từ hướng cổng Trường Tiểu học - THCS Tân Mai, rất dễ để bắt gặp rác thải phủ kín vỉa hè. Đây là nơi lưu thông chính của nhiều học sinh, phụ huynh. Ảnh: Bảo Loan

Cận cảnh các quầy trưng bày bánh trung thu đang được tháo dỡ. Ảnh: Bảo Loan

Vỉa hè phố Tân Mai hướng về cổng trường Tiểu học - THCS Tân Mai với rác thải là các tấm bạt chứa nội dung quảng cáo của các thương hiệu bánh trung thu. Ảnh: Bảo Loan

Cận cảnh rác thải bên hông trường Tiểu học - THCS Tân Mai. Theo người dân, đây là thời điểm thời tiết thất thường, nên những phần nước ứ đọng trên bạt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản. Ảnh: Bảo Loan

Cận cảnh rác thải là những tấm bạt chứa nội dung quảng cáo sản phẩm trung thu được cắt nhỏ, phủ đầy vỉa hè. Ảnh: Bảo Loan

Cận cảnh các quầy bánh trung thu được phủ bạt, ngưng hoạt động kinh doanh. Ảnh: Bảo Loan

