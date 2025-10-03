Hàng loạt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận bảo dưỡng định kỳ vì quá đông
GĐXH - Sau cơn bão số 10, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng sâu khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Theo đó, các cửa hàng sửa chữa xe quá tải, nhân viên sửa chữa cũng luôn chân luôn tay.
Ngày 3/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều cửa hàng sửa chữa phương tiện trên địa bàn TP Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải do lượng xe cần sửa chữa tăng vọt sau bão số 10.
Tại cửa hàng sửa chữa xe mô tô Hùng Cường (số 101 A1, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, TP Hà Nội), hàng chục chiếc xe xếp hàng dài chờ đến lượt.
Trao đổi với phóng viên, ông Đình Học - chủ cửa hàng cho biết, lượng xe cần sửa chữa tăng vọt trong 2 ngày hôm nay. Nhân viên sửa chữa xe phải tăng ca mới đáp ứng nhu cầu phục hồi xe.
La liệt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận khách vì quá đông. Video: Bảo Loan
Ông Học cho biết: "Từ sáng sớm, nhiều người dắt xe đến để xếp hàng sửa chữa. Hầu hết xe bị ngập, nước tràn vào lọc gió, nước tràn vào ống bô xe máy, dầu máy, xe tay ga thì hỏng cả dây láp nên là các chủ xe phải dắt đến cửa hàng để thợ xử lý, bỏ nước từ ống bô ra rồi vệ sinh, thay dầu, thay lọc gió mới".
Theo ông Học: "Trường hợp nặng hơn là nước tràn vào bình xăng, thợ phải tháo ra xúc rửa, rất mất thời gian".
Cũng vì lượng khách tăng đột biến nên cửa hàng sửa chữa xe Hùng Cường tạm thời ngưng nhận khách bảo dưỡng xe định kỳ.
Ông Học cho biết: "Vì số lượng xe cần phục hồi sau ngập nước quá nhiều, nhiều xe phải để lại cửa hàng từ đêm hôm trước để sáng nay tiếp tục sửa chữa. Những khách hàng quen thuộc cần bảo dưỡng xe định kỳ, tôi đều lùi lại lịch ít nhất 2 tuần để thợ thư thả xử lý xe hư hỏng do ngập nước".
Anh Võ Văn Tuấn – nhân viên sửa chữa xe cho biết, xe ngập nước cần xử lý tối thiểu hai hạng mục là dầu máy và lọc gió. Nếu ngập sâu hơn, nước tràn vào bình xăng thì bắt buộc phải vệ sinh, xúc rửa toàn bộ hệ thống bình chứa nhiên liệu. Với xe tay ga, dầu láp cũng dễ bị ảnh hưởng nên cần tháo rời và vệ sinh cẩn thận. Thời gian xử lý mỗi xe kéo dài từ khoảng một giờ, có những xe hỏng nặng mất nhiều thời gian hơn nên nhiều chủ xe buộc phải để lại qua đêm.
Là khách hàng sửa chữa xe do ngập nước, anh Lê Văn Toản (ở phường Đống Đa, Hà Nội) kể lại, khi cố di chuyển qua đoạn ngập phố Nguyễn Chí Thanh (đoạn trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam), xe tay ga của anh bất ngờ chết máy giữa đường.
"Tôi cố đề lại nhiều lần nhưng không được. Đến đây, thợ bảo làm vậy càng hỏng nặng, phải trút bỏ nước trong ống xả, thay dầu, thay lọc gió mới. Chi phí không quá cao nhưng tôi phải tranh thủ ngoài giờ làm mới mang xe đi sửa chữa được", anh Toản cho hay.
Dù mệt mỏi khi phải chờ đợi, nhiều khách hàng vẫn thông cảm với tình trạng quá tải. Anh Toản chia sẻ thêm: "Chỉ mong thành phố sớm có giải pháp chống ngập, chứ năm nào mưa bão cũng khổ vì xe hỏng thì tốn kém quá".
Bởi theo anh Toản, đợt mưa bão lần này cho thấy tác động dây chuyền rõ rệt đến đời sống đô thị. Người dân vất vả, lo lắng vì phương tiện hư hỏng, trong khi các cửa hàng sửa xe hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tăng vọt.
Là người làm nghề sửa chữa xe máy nhiều năm, ông Học dự báo, tình trạng đông khách có thể kéo dài đến hết tuần này. "Chúng tôi tạm khuyên khách hàng không nên mang xe đến bảo dưỡng định kỳ trong giai đoạn này, vì ưu tiên phải xử lý xe ngập nước chết máy trước", ông Học cho hay.
Để hạn chế rủi ro đối với xe máy, ông Học cho biết, khi xe chết máy giữa vùng ngập, tuyệt đối không cố khởi động lại. Nếu làm vậy, nước sẽ bị hút sâu vào động cơ, gây hỏng nặng.
Tốt nhất là dắt xe ra khỏi khu vực ngập, tháo bugi, nghiêng xe cho nước thoát bớt rồi đưa đến tiệm sửa gần nhất.
Sau khi đi qua nước ngập, dù xe vẫn chạy được, chủ xe cũng nên thay dầu sớm để tránh động cơ bị mài mòn.
Chủ xe không nên tự ý tháo lắp dầy láp hoặc bình xăng nếu không có kinh nghiệm, bởi việc xử lý sai có thể khiến chi phí sửa chữa tăng gấp nhiều lần.
