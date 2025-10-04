Người Mỹ thích mê một loài cá của Việt Nam, chi hơn 1.600 tỷ đồng mua về
Chỉ trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu cá rô phi đem về gần 1.650 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong 5 năm. Trong đó, Mỹ trở thành khách hàng VIP khi chiếm tới 62% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta.
Theo số liệu của Cục Hải quan, 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD (gần 1.650 tỷ đồng), tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt cả kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong suốt 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.
Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tổng giá trị xuất khẩu con cá này.
Xét từng mặt hàng, tính đến hết tháng 8/2025, xuất khẩu cá diêu hồng đạt 11 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 25% tỷ trọng.
Xuất khẩu cá rô phi đạt 52 triệu USD, tăng ấn tượng 359% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 70% tỷ trọng.
Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Mỹ là quốc gia tiêu thụ cá rô phi nhiều nhất. Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ và thế giới.
Tính đến hết tháng 7 năm nay, rô phi là loài cá thịt trắng được ưa chuộng hàng đầu tại Mỹ, vượt cả cá tuyết, cá da trơn. Phile cá rô phi đông lạnh (mã HS 030461) hiện là sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhất tại Mỹ.
Theo đó, chỉ trong 7 tháng, Mỹ đã chi 1,1 tỷ USD để nhập khẩu cá thịt trắng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng sản phẩm phile cá rô phi đông lạnh, Mỹ đã chi 262 triệu USD để nhập khẩu, tăng 19% và chiếm 23% trong tổng cá thịt trắng Mỹ nhập khẩu.
Việt Nam hiện là nguồn cung sản phẩm mã HS 030461 lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, chỉ đứng sau Trung Quốc. Điều này cho thấy nhu cầu và tiềm năng về các sản phẩm cá rô phi vẫn còn nhiều dư địa.
Hiện nay, ngoài cá tra - loài cá thịt trắng vốn có nhiều điểm tương đồng với cá rô phi, các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng nuôi cá rô phi để phục vụ xuất khẩu.
Sau cơn bão số 10, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng sâu khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Theo đó, các cửa hàng sửa chữa xe quá tải, nhân viên sửa chữa cũng luôn chân luôn tay.
Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.
Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.
Việt Nam sở hữu sản lượng 10 triệu tấn/năm.
Từng bị xem như loài cỏ hoang mọc vô tội vạ, bồn bồn nay lại trở thành món ăn đặc sản trứ danh miền Tây, gây thương nhớ bởi hương vị giòn mát, chua dịu, ăn hoài không ngán.
Nếu nhóm khách mua nhà để đầu tư phần nhiều ở độ tuổi 35-44 thì nhóm mua nhà để ở chiếm nhiều nhất trong độ tuổi 25-34; số tiền họ chi mua nhà ở quanh mức 5 tỷ đồng.
Đây là loại bánh mới của 1 thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
Vỉa hè của nhiều tuyến phố Hà Nội từng rộ lên phong trào bán cà phê mang đi. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thực tế phũ phàng đã khiến không ít người vỡ mộng.
Lần theo dòng suối ra tận sông Mã để săn cá dầm xanh (hay còn gọi là cá Dốc), một nông dân người Thái ở xã Trung Sơn, Thanh Hóa đã nhân giống thành công loài cá quý, qua đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
