Người Mỹ thích mê một loài cá của Việt Nam, chi hơn 1.600 tỷ đồng mua về

Theo số liệu của Cục Hải quan, 8 tháng năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD (gần 1.650 tỷ đồng), tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt cả kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong suốt 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.

Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tổng giá trị xuất khẩu con cá này.

Xét từng mặt hàng, tính đến hết tháng 8/2025, xuất khẩu cá diêu hồng đạt 11 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 25% tỷ trọng.

Xuất khẩu cá rô phi đạt 52 triệu USD, tăng ấn tượng 359% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng xuất khẩu sang Mỹ chiếm 70% tỷ trọng.

Các thị trường xuất khẩu cá rô phi chủ lực của Việt Nam. Đồ họa: VASEP

Theo Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Mỹ là quốc gia tiêu thụ cá rô phi nhiều nhất. Trong khi đó, Trung Quốc là nguồn cung lớn nhất cho Mỹ và thế giới.

Tính đến hết tháng 7 năm nay, rô phi là loài cá thịt trắng được ưa chuộng hàng đầu tại Mỹ, vượt cả cá tuyết, cá da trơn. Phile cá rô phi đông lạnh (mã HS 030461) hiện là sản phẩm được tiêu thụ mạnh nhất tại Mỹ.

Theo đó, chỉ trong 7 tháng, Mỹ đã chi 1,1 tỷ USD để nhập khẩu cá thịt trắng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng sản phẩm phile cá rô phi đông lạnh, Mỹ đã chi 262 triệu USD để nhập khẩu, tăng 19% và chiếm 23% trong tổng cá thịt trắng Mỹ nhập khẩu.

Việt Nam hiện là nguồn cung sản phẩm mã HS 030461 lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, chỉ đứng sau Trung Quốc. Điều này cho thấy nhu cầu và tiềm năng về các sản phẩm cá rô phi vẫn còn nhiều dư địa.

Hiện nay, ngoài cá tra - loài cá thịt trắng vốn có nhiều điểm tương đồng với cá rô phi, các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng nuôi cá rô phi để phục vụ xuất khẩu.