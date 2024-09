Loạt trường đại học cho sinh viên học online do mưa lũ

Chiều nay, trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phát thông báo khẩn về việc điều chỉnh kế hoạch học tập của sinh viên trong những ngày mưa lũ sau bão Yagi.

Trong thông báo, nhà trường nêu rõ, dự báo thời tiết Hà Nội những ngày tới có mưa to đến rất to và rải rác có giông sét. Đặc biệt, nước lũ tại các sông đang dâng lên rất cao vượt báo động, kết hợp lượng mưa lớn làm nhiều nhà bị tốc mái, cây cối đổ gẫy chắn ngang đường ở hầu hết các tuyến phố, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trường cho sinh viêncác khối lớp chuyển sang hình thức học online từ chiều ngày 10/9 tới khi có thông báo tiếp theo. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên trong những ngày này hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại, đặc biệt không về quê.

Loạt trường đại học cho sinh viên nghỉ, chuyển học online do mưa lũ. (Ảnh minh hoạ)

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thông báo, do tình hình mưa bão, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên và giảng viên, nhà trường quyết định chuyển tất cả các lớp học sang hình thức online, bắt đầu từ chiều thứ Ba ngày 10/9 đến hết ngày thứ Tư 11/9.

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên từ ngày 10/9 đến hết ngày 14/9 do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tuỳ theo tình hình diễn biến tình trạng mưa lũ, ngập lụt trong các ngày tiếp theo, nhà trường sẽ có các thông báo mới (nếu cần thiết).

Đại học Giáo dục thông báo tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên.

Tương tự, trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo do diễn biến phức tạp của mưa lũ, sinh viên sẽ học online từ chiều 10/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng cho các lớp học phần chuyển qua hình thức dạy học online từ chiều 10/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông tin, để bảo đảm cho sinh viên các lớp K69 tại Hoà Lạc được an toàn trong quá trình di chuyển từ các tỉnh về Hà Nội, nhà trường tiếp tục lùi lịch học của sinh viên K69 tới ngày 16/9.

Nằm tại vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, từ chiều 9/9, trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 10/9 và sẽ có thông báo học bù sau khi tình hình ổn định trở lại. Đến sáng 10/9, lãnh đạo nhà trường thăm hỏi và hỗ trợ đồ ăn, nước uống, thuốc men cho các sinh viên bị mắc kẹt vì ngập lụt.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) cho sinh viên nghỉ học từ ngày 10/9 cho đến khi có thông báo mới. Với các lớp thực tập của Khóa 19 (hệ kỹ sư), nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa cho sinh viên tạm hoãn lịch thực tập cho đến khi điều kiện cho phép.

Ngoài ra, nhà trường ra thông báo khẩn, đề nghị sinh viên ở những vùng ngập lụt, có nguy cơ ngập lụt khẩn trương di chuyển về chỗ bạn bè người thân (nơi cao ráo, an toàn) hoặc ký túc xá nhà trường. Trường cũng nhắc nhở sinh viên chuẩn bị đồ ăn, nước uống để đối phó với ngập lụt, tránh ra ngoài khi cần thiết và lưu ý an toàn điện trong giai đoạn này.