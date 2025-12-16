LocknLock có mặt tại Avakids: Mở rộng trải nghiệm mua sắm cho mẹ & bé

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mang các sản phẩm an toàn – chất lượng – tiện dụng dành cho Mẹ & Bé đến gần hơn với gia đình Việt. Các hoạt động ra mắt được triển khai cùng nhiều ưu đãi trong tháng 12 nhằm khuyến khích phụ huynh trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bé.

Trọn bộ giải pháp an toàn, thông minh cho mẹ và bé

Hiểu rằng sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, mỗi sản phẩm LocknLock thuộc ngành hàng Mẹ & Bé đều được thiết kế theo tiêu chí an toàn, chất lượng và thân thiện với trẻ nhỏ. Các sản phẩm nổi bật đang được phân phối tại hệ thống Avakids bao gồm yếm ăn dặm, bình tập uống với nhiều dung tích và màu sắc, cùng các loại hũ đựng thức ăn dặm đạt chuẩn an toàn quốc tế và hoàn toàn không chứa BPA. Với thiết kế tinh tế và dễ thương, sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, giúp mẹ hỗ trợ bé trong quá trình ăn dặm và sinh hoạt hằng ngày.

Việc có mặt tại hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc cùng kênh mua sắm online mở ra cơ hội để phụ huynh dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé mọi lúc, mọi nơi. Nhờ sự hợp tác này, các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé sẽ đến gần phụ huynh hơn, mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đáng tin cậy tại Avakids.

Chào mừng sự kiện ra mắt đặc biệt, LocknLock và Avakids giới thiệu chương trình "Đại Tiệc Ra Mắt – Chuẩn Đồ Cho Mẹ Và Bé" với chuỗi ưu đãi kéo dài xuyên suốt tháng 12, từ ngày 08/12 đến 31/12/2025. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé với ưu đãi giảm 15% tại toàn bộ cửa hàng Avakids trên toàn quốc cũng như trên website, giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi chọn mua sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé.

Vào mỗi cuối tuần (Thứ Sáu – Chủ Nhật), khi mua sắm ONLINE trên website Avakids, mẹ sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt: giảm 25% cho toàn bộ sản phẩm LocknLock và Mua 1 Tặng 1 cho set hộp đựng thức ăn dặm. Khi chọn set này, mẹ còn nhận thêm Bộ hộp bảo quản Fresh Container cao cấp chuẩn Hàn Quốc. Đây là dịp tuyệt vời để mẹ trang bị những sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé yêu, đồng hành cùng con phát triển khỏe mạnh với mức chi phí tiết kiệm hơn.

LocknLock là thương hiệu gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng sản phẩm lưu trữ thực phẩm, đồ dùng nhà bếp, bình giữ nhiệt, thiết bị gia dụng và sản phẩm chăm sóc gia đình. Với cam kết đem đến trải nghiệm an toàn – tiện dụng – hiện đại, LocknLock không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Sự hợp tác giữa LocknLock và Avakids không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện mà còn khẳng định cam kết của LocknLock trong việc đồng hành cùng mọi gia đình trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm chính hãng, đa dạng, chất lượng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc bé trong từng giai đoạn phát triển tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc và website https://www.avakids.com/locknlock

