LocknLock có mặt tại Avakids: Mở rộng trải nghiệm mua sắm cho mẹ & bé
LocknLock chính thức hợp tác và ra mắt tại hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc cũng như các nền tảng trực tuyến.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mang các sản phẩm an toàn – chất lượng – tiện dụng dành cho Mẹ & Bé đến gần hơn với gia đình Việt. Các hoạt động ra mắt được triển khai cùng nhiều ưu đãi trong tháng 12 nhằm khuyến khích phụ huynh trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bé.
Trọn bộ giải pháp an toàn, thông minh cho mẹ và bé
Hiểu rằng sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, mỗi sản phẩm LocknLock thuộc ngành hàng Mẹ & Bé đều được thiết kế theo tiêu chí an toàn, chất lượng và thân thiện với trẻ nhỏ. Các sản phẩm nổi bật đang được phân phối tại hệ thống Avakids bao gồm yếm ăn dặm, bình tập uống với nhiều dung tích và màu sắc, cùng các loại hũ đựng thức ăn dặm đạt chuẩn an toàn quốc tế và hoàn toàn không chứa BPA. Với thiết kế tinh tế và dễ thương, sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn phát triển, giúp mẹ hỗ trợ bé trong quá trình ăn dặm và sinh hoạt hằng ngày.
Việc có mặt tại hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc cùng kênh mua sắm online mở ra cơ hội để phụ huynh dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé mọi lúc, mọi nơi. Nhờ sự hợp tác này, các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé sẽ đến gần phụ huynh hơn, mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đáng tin cậy tại Avakids.Ưu đãi ra mắt
Chào mừng sự kiện ra mắt đặc biệt, LocknLock và Avakids giới thiệu chương trình "Đại Tiệc Ra Mắt – Chuẩn Đồ Cho Mẹ Và Bé" với chuỗi ưu đãi kéo dài xuyên suốt tháng 12, từ ngày 08/12 đến 31/12/2025. Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm LocknLock Mẹ & Bé với ưu đãi giảm 15% tại toàn bộ cửa hàng Avakids trên toàn quốc cũng như trên website, giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi chọn mua sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé.
Vào mỗi cuối tuần (Thứ Sáu – Chủ Nhật), khi mua sắm ONLINE trên website Avakids, mẹ sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt: giảm 25% cho toàn bộ sản phẩm LocknLock và Mua 1 Tặng 1 cho set hộp đựng thức ăn dặm. Khi chọn set này, mẹ còn nhận thêm Bộ hộp bảo quản Fresh Container cao cấp chuẩn Hàn Quốc. Đây là dịp tuyệt vời để mẹ trang bị những sản phẩm an toàn, chất lượng cho bé yêu, đồng hành cùng con phát triển khỏe mạnh với mức chi phí tiết kiệm hơn.Về LocknLock
LocknLock là thương hiệu gia dụng hàng đầu đến từ Hàn Quốc, nổi bật với các dòng sản phẩm lưu trữ thực phẩm, đồ dùng nhà bếp, bình giữ nhiệt, thiết bị gia dụng và sản phẩm chăm sóc gia đình. Với cam kết đem đến trải nghiệm an toàn – tiện dụng – hiện đại, LocknLock không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Sự hợp tác giữa LocknLock và Avakids không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện mà còn khẳng định cam kết của LocknLock trong việc đồng hành cùng mọi gia đình trong hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng bé. Phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm chính hãng, đa dạng, chất lượng và phù hợp với nhu cầu chăm sóc bé trong từng giai đoạn phát triển tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Avakids trên toàn quốc và website https://www.avakids.com/locknlock
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Thuê xe Quy Nhơn cùng Touring.vn lựa chọn tiện nghi, an toàn cho hành trìnhSản phẩm - Dịch vụ - 26 giây trước
Việc thuê xe Quy Nhơn đang trở thành xu hướng khi đi du lịch nhờ sự chủ động và linh hoạt trong di chuyển. Hình thức này giúp du khách dễ dàng di chuyển đến tham quan các điểm đến nổi bật mà không bị giới hạn về thời gian hay lịch trình cố định.
Góc nhỏ của dân Kế toán: Tìm đâu một "điểm tựa" yên tâm giữa bão táp chứng từ?Sản phẩm - Dịch vụ - 30 phút trước
Có ai đó từng nói vui rằng: "Làm kế toán giống như đi trên dây, bên trái là luật, bên phải là trách nhiệm, còn trên vai là áp lực từ sếp."
Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Suốt nhiều năm theo chân các giải Siêu trí nhớ thế giới, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc trí tuệ.
Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Pin Bảo Hùng cam kết chỉ phân phối hàng chính hãng, để người tiêu dùng an tâm sử dụngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Trên thị trường hiện nay, ngày càng có nhiều sản phẩm pin xuất hiện trôi nổi, người dùng cũng quan tâm hơn đến chất lượng và độ an toàn. Lựa chọn điểm bán uy tín là vô cùng quan trọng để bảo vệ thiết bị và hạn chế rủi ro khi sử dụng.
Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Goo.n, Merries và Moony là những dòng bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhờ mềm mại, thấm hút tốt và an toàn cho da nhạy cảm. Mỗi loại có thế mạnh riêng về giá, độ thoáng khí hay khả năng ôm dáng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bé khác nhau. Tuy nhiên, mẹ cũng cần cân nhắc về giá thành và chọn đúng size để đạt hiệu quả tối ưu.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Người dân có thể tự tính chi phí lắp điện mặt trời trong 30 giây với CoCo SolarSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Giá điện tăng trong những năm gần đây, cùng với việc sử dụng thiết bị điện ngày càng nhiều, khiến nhu cầu tìm giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là điện mặt trời càng gia tăng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị emGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây ấn tượng ngay từ ngoại hình nhỏ gọn, mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, phù hợp xu hướng thiết kế dành cho giới trẻ.