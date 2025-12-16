Mới nhất
Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật?

Thứ ba, 16:00 16/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Goo.n, Merries và Moony là những dòng bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhờ mềm mại, thấm hút tốt và an toàn cho da nhạy cảm. Mỗi loại có thế mạnh riêng về giá, độ thoáng khí hay khả năng ôm dáng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bé khác nhau. Tuy nhiên, mẹ cũng cần cân nhắc về giá thành và chọn đúng size để đạt hiệu quả tối ưu.

Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật? - Ảnh 1.

Hiện nay nhiều dòng bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhờ mềm mại, thấm hút tốt và an toàn cho da nhạy cảm.

1. Bỉm Goo.n (Nhật Bản)

Goo.n là thương hiệu  bỉm đến từ Nhật Bản, được nhiều phụ huynh yêu thích nhờ sự cân bằng giữa chất lượng ổn định và mức giá dễ tiếp cận hơn so với các dòng Nhật cao cấp. Thiết kế bỉm mỏng nhẹ, thoáng khí, phù hợp cho trẻ sơ sinh hoặc các bé cần thay bỉm thường xuyên trong ngày. Goo.n hiện cũng rất phổ biến tại thị trường Việt Nam và dễ dàng tìm mua trên cả kênh truyền thống lẫn thương mại điện tử.

Ưu điểm nổi bật

Điểm mạnh của Goo.n nằm ở khả năng thấm hút tốt, kết cấu mỏng giúp bé di chuyển thoải mái, hạn chế cảm giác bí bách khi vận động. Bề mặt êm dịu, co giãn vừa phải giúp việc mặc,  thay bỉm diễn ra nhanh và thuận tiện, đặc biệt phù hợp với các gia đình có bé nhỏ.

Những nhược điểm cần lưu ý

Mỏng nên khả năng chống tràn có thể hạn chế: Dù thấm hút nhanh, nhưng vì thiết kế thiên về độ mỏng và thoáng, Goo.n đôi khi không tối ưu cho bé tè nhiều, đặc biệt khi ngủ xuyên đêm. Khi tải lượng chất lỏng lớn, bố mẹ cần chú ý thay bỉm kịp thời để tránh tràn hoặc cảm giác ẩm cho bé.

Không lý tưởng cho bé da rất nhạy cảm: Một số phụ huynh phản ánh rằng với những bé có cơ địa cực kỳ nhạy cảm, Goo.n chưa mang lại độ mềm mịn "đỉnh" như dòng Nhật cao cấp hơn. Nếu bé dễ kích ứng, nên thử trước vài miếng để đánh giá độ hợp da.

Bé nào phù hợp với Goo.n?

Goo.n là lựa chọn lý tưởng cho bé sơ sinh, bé tè ít, hoặc bé cần thay bỉm liên tục trong ngày. Sản phẩm cũng phù hợp với gia đình muốn tìm bỉm chất lượng Nhật Bản nhưng giá mềm hơn, tạo sự cân bằng tốt giữa hiệu quả sử dụng và chi phí hằng tháng.

Giá bán trên thị trường

Goo.n thuộc nhóm bỉm bình dân, giá hợp lý trong phân khúc bỉm Nhật, với mức giá dao động từ khoảng 135.000 VNĐ đến hơn 300.000 VNĐ/bịch tùy size và dòng sản phẩm. Đây là lựa chọn kinh tế đáng cân nhắc cho các gia đình muốn trải nghiệm bỉm Nhật mà không quá áp lực về chi phí.

2. Bỉm Merries (xuất xứ Nhật Bản)

Ưu điểm nổi bật

Merries là dòng bỉm có xuất xứ tại  Nhật Bản, luôn được đánh giá cao nhờ độ mềm mại vượt trội, bề mặt bỉm được tạo từ các sợi như bông tự nhiên, tiếp xúc nhẹ như chạm vào da bé. Kết cấu êm dịu giúp hạn chế ma sát, đặc biệt phù hợp với những bé có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng.

Hệ lõi hút đa kênh của Merries cho khả năng thấm hút nhanh và giữ chất lỏng ổn định, khóa chặt từ bên trong để da bé luôn khô ráo. Thiết kế thông minh với phần đáy thoáng khí và vùng hông chống tràn giúp bé thoải mái vận động mà không lo thấm ngược hoặc rò rỉ.

Những điểm cần cân nhắc

Giá thành cao: Là dòng bỉm Nhật thuộc phân khúc cao cấp, Merries thường có giá nhỉnh hơn so với nhiều thương hiệu phổ thông. Điều này có thể tạo áp lực chi phí với các gia đình có mức chi tiêu hạn chế hoặc dùng bỉm với tần suất lớn.

Size bỉm hơi nhỏ: Nhiều phụ huynh cho biết Merries có xu hướng nhỏ hơn một chút so với các hãng khác, vì vậy cần chọn size kỹ để tránh bị hằn, gây khó chịu hoặc giảm hiệu quả thấm hút, nhất là với bé có đùi to hoặc cơ địa dễ kích ứng.

Bé nào phù hợp với Merries?

Merries là lựa chọn lý tưởng dành cho bé sơ sinh, bé có làn da nhạy cảm hoặc dễ hăm; những bé đi tè nhiều hoặc ngủ xuyên đêm cần khả năng thấm hút và thoáng khí tốt. Sản phẩm cũng phù hợp với các gia đình ưu tiên sự êm ái tuyệt đối và muốn hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng da.

Giá bán trên thị trường

Hiện giá bỉm Merries trên thị trường dao động từ 285.000 – hơn 400.000 đồng/gói, tùy theo loại, size và kênh phân phối tại cửa hàng mẹ & bé hoặc các sàn thương mại điện tử.

3. Bỉm Moony (xuất xứ Nhật Bản)

Ưu điểm nổi bật

Moony cũng là một trong những loại bỉm có xuất xứ từ Nhật Bản, được đánh giá có độ mềm mại và khả năng thoáng khí vượt trội nhờ lớp sợi nano siêu mịn, phù hợp với cả làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Thiết kế thông minh với rãnh và form ôm sát cơ thể giúp hạn chế tối đa tình trạng tràn khi bé vận động mạnh hoặc ngủ dài giờ. Bỉm giữ da bé luôn khô ráo, mang lại sự thoải mái cả ngày.

Nhược điểm đáng cân nhắc

Giá thành cao: Moony thuộc phân khúc trung – cao cấp, mức giá cao hơn đáng kể so với các dòng bỉm phổ thông trên thị trường. Điều này có thể tạo áp lực chi tiêu đối với các gia đình có ngân sách hạn chế hoặc cần sử dụng bỉm với tần suất lớn mỗi tháng.

Hàng dễ bị làm giả: Do thương hiệu nổi tiếng và giá trị cao, Moony là một trong những dòng bỉm hay bị làm giả, buộc người tiêu dùng phải chọn kênh phân phối uy tín, dẫn đến chi phí mua cũng có thể cao hơn.

Một số bé có thể bị hăm nếu chọn sai size: Thiết kế ôm sát là ưu điểm nhưng nếu chọn không đúng kích cỡ, bỉm dễ gây vết hằn hoặc không đạt hiệu quả thấm hút tối ưu, đặc biệt với các bé có đùi to hoặc cơ địa nhạy cảm.

Bé nào phù hợp với Moony?

Sản phẩm hướng đến các bé hiếu động, vận động nhiều hoặc có nhu cầu thấm hút cao; bé ngủ xuyên đêm; gia đình ưu tiên chất lượng bỉm với mức chi trả trung bình khá trở lên.

Giá bán trên thị trường

Hiện bỉm Moony dao động khoảng 300.000 – 400.000 đồng/gói, tùy loại và kích cỡ, được phân phối tại nhiều cửa hàng mẹ & bé và các sàn thương mại điện tử.

Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật? - Ảnh 2.So kè Gooby, Sun Sum, Cooing: Bỉm Hàn Quốc nào đang được mẹ Việt tin dùng?

GĐXH - Trong nhóm bỉm Hàn Quốc đang được ưa chuộng tại Việt Nam, Gooby, Sun Sum và Cooing nổi bật nhờ mức giá đa dạng, khả năng thấm hút ổn định và trải nghiệm sử dụng phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau. Mỗi dòng bỉm mang một thế mạnh riêng, giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với bé ở từng giai đoạn phát triển.

Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật? - Ảnh 3.Bỉm Hàn Quốc: Làn gió mới trong lựa chọn chăm sóc da bé của các mẹ Việt có phải là ngoa ngôn?

GĐXH - Giữa nhiều lựa chọn bỉm cho trẻ nhỏ, các thương hiệu bỉm Hàn Quốc: Bosomi, Momo Rabbit hay Enblanc… ngày càng được mẹ bỉm Việt quan tâm nhờ sự cân bằng giữa chất lượng, độ an toàn và trải nghiệm sử dụng. Việc hiểu rõ đặc điểm và ưu điểm của từng dòng bỉm sẽ giúp cha mẹ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với bé ở mỗi giai đoạn phát triển.

