Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em
GĐXH - Xe máy điện gây ấn tượng ngay từ ngoại hình nhỏ gọn, mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, phù hợp xu hướng thiết kế dành cho giới trẻ.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp
DK EZ1 là mẫu xe điện được DKBike định vị dành cho khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh và sinh viên từ 16 tuổi. Mẫu xe gây ấn tượng ngay từ ngoại hình nhỏ gọn, mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, phù hợp xu hướng thiết kế dành cho giới trẻ.
Xe có kích thước 1.625 x 710 x 1.045 mm, chiều cao yên 730mm, dễ điều khiển với cả người dùng nữ. Khung thép hợp kim cùng trọng lượng chỉ 55 – 82 kg (tùy loại ắc quy) giúp mẫu xe linh hoạt trong đô thị, thuận tiện khi quay đầu hoặc dắt xe.
Điểm thu hút khách hàng trẻ nằm ở bộ sưu tập hơn 15 màu sắc như đen khói, xám pha lê, xanh mint, tím thiên thanh hay hồng baby, tạo nhiều lựa chọn theo sở thích cá nhân.
Về tiện ích, DK EZ1 trang bị sàn để chân rộng, yên phân tầng êm và cốp 15 lít đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa hoặc đồ cá nhân – phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh, sinh viên.
Dù thuộc nhóm xe điện giá mềm, xe vẫn cho khả năng vận hành ổn định nhờ động cơ BLDC 3 pha một chiều không chổi than, công suất định danh 400 W (tối đa 1.000 W). Tốc độ thực tế đạt 38 – 43 km/h tùy phiên bản, đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố.
Quãng đường di chuyển đạt 65 – 80 km cho mỗi lần sạc đầy. Bình ắc quy 48V – 60V sạc trong 5 – 7 giờ, phù hợp sạc qua đêm. Xe vận hành êm, độ ồn thấp, hỗ trợ tái tạo năng lượng khi thả ga giúp tối ưu quãng đường và nâng cao độ bền động cơ.
Hệ thống an toàn gồm phanh đĩa trước, phanh cơ sau và bộ giảm xóc trước – sau giúp xe êm ái khi đi qua đường xấu. Tiêu chuẩn chống nước IP67 cho phép lưu thông dưới mưa hoặc trên đoạn đường ngập nhẹ.
Về công nghệ, DK EZ1 sử dụng màn hình LCD lớn hiển thị tốc độ, dung lượng pin, quãng đường và cảnh báo lỗi. Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh gồm khóa cơ, thẻ từ NFC và Smartkey. Ngoài ra, xe tự khóa động cơ sau 5 giây khi tắt khóa, hạn chế nguy cơ bị dắt trộm.
Ba chế độ lái – Eco, Normal và Sport – cho phép lựa chọn theo nhu cầu: đi chậm trong khu dân cư, di chuyển bình thường hoặc tăng tốc mạnh hơn. Các tính năng như chế độ đỗ xe (P), chế độ sửa chữa (S), cảnh báo lỗi và tự ngắt điện khi pin đầy giúp xe thân thiện và an toàn hơn.
Khung thép hợp kim chịu tải đến 180 kg, phù hợp với nhu cầu chở đồ hoặc chở bạn khi đi học, đi làm.
Giá xe máy điện DK EZ1
Với mức giá 15.790.000 đồng giúp DK EZ1 trở thành một trong những mẫu xe điện cạnh tranh nhất phân khúc. Chi phí sạc mỗi lần chỉ vài nghìn đồng, thấp hơn đáng kể so với chi phí vận hành xe xăng, tạo lợi thế cho người dùng trẻ và gia đình.
Nhờ thiết kế bắt mắt, hiệu năng ổn định và tính năng thông minh, DK EZ1 được dự báo tiếp tục là mẫu xe điện nổi bật ở phân khúc dưới 20 triệu đồng trong giai đoạn 2025 – 2026.
Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam
Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.
DK Roma SX: 19,99 triệu đồng
DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.
Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...
Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.
Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.
Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng
Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.
Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.
Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.
Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.
Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)
Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.
Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.
Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.
