Người dân có thể tự tính chi phí lắp điện mặt trời trong 30 giây với CoCo Solar
Giá điện tăng trong những năm gần đây, cùng với việc sử dụng thiết bị điện ngày càng nhiều, khiến nhu cầu tìm giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là điện mặt trời càng gia tăng.
Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình vẫn chần chừ do khó xác định chi phí đầu tư, quy mô hệ thống và thời gian hoàn vốn, trong bối cảnh báo giá thiếu minh bạch.
Rào cản lớn nhất: người dân muốn lắp điện mặt trời nhưng thiếu dữ liệu rõ ràng
Trong các khảo sát không chính thức từ thị trường dân dụng, phần lớn người dùng cho rằng điều khó nhất khi tìm hiểu điện mặt trời là không có thông tin chuẩn và minh bạch để tự tính toán trước khi làm việc với nhà cung cấp.
Báo giá thiếu đồng nhất: Mỗi đơn vị cung cấp đưa ra mức báo giá khác nhau, cấu hình khác nhau, các tiêu chí kỹ thuật không đồng nhất. Người dân không có cơ sở so sánh, dẫn đến tâm lý e dè hoặc phải mất nhiều thời gian tìm hiểu.
Không biết công suất phù hợp với nhu cầu: Ngay cả khi đã tham khảo thông tin, người dùng vẫn khó tự xác định cần hệ thống 3 kWp, 5 kWp hay 10kWp. Việc chọn sai công suất có thể gây hệ quả: hoàn vốn lâu hoặc thừa/ thiếu công suất, hiệu quả không đạt kỳ vọng.
Thời gian hoàn vốn khó ước lượng: Điện mặt trời dân dụng có chu kỳ hoàn vốn dao động từ 3 - 5 năm tùy khu vực và mức tiêu thụ. Nhưng người dùng không có công cụ để tự tính, khiến quá trình ra quyết định kéo dài và dễ bỏ qua cơ hội đầu tư phù hợp.
CoCo Solar phát triển công cụ tính chi phí điện mặt trời trong 30 giây
Để giải quyết bài toán minh bạch chi phí, CoCo Solar giới thiệu công cụ tính toán nhanh, cho phép người dùng chỉ mất khoảng 30 giây để xem cấu hình phù hợp, tổng chi phí dự kiến và thời gian hoàn vốn. Hệ thống được phát triển dựa trên ba nhóm dữ liệu:
Dữ liệu bức xạ mặt trời từng khu vực: Hệ thống phân tích cường độ bức xạ theo từng tỉnh thành, cho phép dự đoán sản lượng điện mặt trời với độ tin cậy cao hơn so với các bảng tính đơn giản.
Mức tiêu thụ điện trung bình hàng tháng: Thông qua các mô hình phân tích nhu cầu tiêu thụ theo mùa, nhóm thiết bị, công cụ có thể đưa ra mức công suất phù hợp, tránh đề xuất thừa hoặc thiếu.
Tổn hao thực tế của hệ thống: Các yếu tố suy giảm hiệu suất, tổn hao dây dẫn, hiệu suất biến tần và suy giảm của tấm pin theo thời gian… đều được đưa vào thuật toán trong phạm vi tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành.
Sau khi người dùng nhập dữ liệu cơ bản như tiền điện trung bình tháng, khu vực sinh sống và loại điện sử dụng, công cụ của CoCo Solar sẽ cung cấp: Công suất hệ thống phù hợp; Tổng chi phí đầu tư dự kiến; Sản lượng điện tạo ra; Thời gian hoàn vốn.
Các thông tin được trình bày bằng biểu đồ trực quan, dễ theo dõi ngay cả với người không chuyên về kỹ thuật. Nhờ đó, người dân có thể tự kiểm tra mức đầu tư phù hợp với nhu cầu của gia đình trước khi tiếp xúc với bất kỳ đơn vị cung cấp nào.
"Mục tiêu là giúp người Việt tự tính - tự hiểu - tự quyết định"
Chia sẻ về lý do phát triển công cụ, ông Nguyễn Khoa Dũng - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành CoCo Solar, cho biết: "Chúng tôi không đặt mục tiêu bán hàng ngay lập tức. Điều quan trọng hơn là giúp người Việt tự tính - tự hiểu - tự quyết định trước khi lắp đặt điện mặt trời."
Ông cho biết thêm, thị trường dân dụng hiện thiếu minh bạch, khiến người dân không nắm rõ chi phí thực tế, dễ gặp rủi ro khi đầu tư. CoCo Solar mong muốn thay đổi điều này bằng cách trao quyền cho người dùng thông qua một công cụ dễ tiếp cận và chính xác.
Chiến lược của CoCo Solar là phát triển các giải pháp công nghệ giúp người dân tiếp cận mô hình điện mặt trời một cách chủ động, thay vì phụ thuộc vào báo giá từ đơn vị cung cấp.
Công cụ miễn phí - Phù hợp cho nhiều nhóm người dùng
CoCo Solar định hướng công cụ này dành cho số đông, đặc biệt là các nhóm: Hộ gia đình; Chủ cơ sở kinh doanh nhỏ; Chủ nhà trọ; Hộ sản xuất.
Với giao diện thân thiện, thông số được hiển thị minh bạch, công cụ giúp người dân dựa trên dữ liệu thực để đưa ra quyết định. Sự ra mắt của công cụ tính chi phí trong 30 giây là một bước tiến đáng chú ý đối với thị trường điện mặt trời dân dụng.
Trải nghiệm tính toán chi phí lắp điện mặt trời với CoCo Solar: cocosolar.vn
CoCo Solar cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thuật toán, bổ sung dữ liệu theo thời gian thực và tối ưu trải nghiệm nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận điện mặt trời một cách chính xác, minh bạch và chủ động hơn.
Việc ứng dụng công nghệ vào tính toán chi phí được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới cho thị trường, giúp điện mặt trời trở thành một lựa chọn gần gũi và dễ triển khai hơn đối với các hộ gia đình Việt Nam.
