Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng hôm nay giảm.

Lúc 10h23' ngày 16/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB hạ về mức 154,1-155,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ xuống mức 149,9-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay, giao dịch ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (16/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 155-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được một số thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Đầu giờ sáng 16/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,6-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay giữ nguyên mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 151,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 15/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB cũng được nâng lên mức 155,7-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 10h39' ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.286 USD/ounce, giảm 26,2 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhanh. Lúc 8h31' ngày 16/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.312,2 USD/ounce, hạ 27,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 16/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 138,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 15/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce, vàng giao tháng 2 tăng 51,9 USD, lên 4.380 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 1,958 USD, đạt 63,955 USD/ounce.