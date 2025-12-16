Mới nhất
Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt

Thứ ba, 18:30 16/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Suốt nhiều năm theo chân các giải Siêu trí nhớ thế giới, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc trí tuệ.

Tối 14.12 tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025), có một nhiếp ảnh gia duy nhất được Ban tổ chức xướng tên vinh danh của Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới vì những đóng góp to lớn và xuất sắc cho sự phát triển của cuộc thi trong nhiều năm qua, ghi nhận cống hiến không biết mệt mỏi góp phần vào thành công chung vang dội của giải đấu. Đó là nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết ở đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam.

Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tác nghiệp tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới

Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt - Ảnh 2.

Nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham

Nhận được sự ghi nhận cho những đóng góp của mình, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết hạnh phúc không nói được thành lời. Anh chỉ thầm biết ơn Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để anh tác nghiệp ở các giải quốc tế, cùng những người thầy đã dìu dắt trong nghề. Đặc biệt là kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cùng các cộng sự ở Tâm Trí Lực luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh có nhiều thời gian "bay" khắp các châu lục, hành trình khát vọng Việt chinh phục những đấu trường siêu trí tuệ thế giới.

Ngã rẽ bất ngờ và cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết kể: "Tôi sinh ra ở Ninh Thuận (cũ), nổi tiếng với câu nói: 'Nắng như Phan, gió như Rang'. Tuổi thơ từ nhỏ đến lớn hồn nhiên bên cánh đồng nhiều cừu, đầy cát và nắng, trong một gia đình có tới... 10 anh chị em. Từ năm học cấp 2, không hiểu sao tôi nhen nhóm trong đầu một ước mơ rất lạ là làm điều gì đó thật 'nghĩa hiệp', tốt đẹp cho đời như nhân vật Triển Chiêu trên phim. Ai ngờ rằng nhiều năm sau, Triển Chiêu đâu chưa thấy mà chỉ thấy... triển khai sắm được chiếc máy ảnh."

Năm 2012, Trịnh Minh Triết theo học ngành lập trình theo định hướng của gia đình. Đây là ngành "hot" thời bấy giờ, và cũng là kỳ vọng của cả nhà mong anh có tương lai ổn định. Nhưng rồi càng học, Triết càng nhận ra thế mạnh của mình không nằm ở những dòng lệnh logic. Thương cha mẹ, anh cũng kiên trì hoàn thành chương trình như một sự trân trọng, biết ơn, nhưng trái tim thì luôn thôi thúc rẽ về hướng khác.

Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt - Ảnh 3.

Giây phút đời thường dễ thương của hai thầy trò

Bước ngoặt đến vào ngày tốt nghiệp. Giữa không khí hàng trăm sinh viên đang hạnh phúc bên gia đình, thì cậu sinh viên Triết chợt nhìn thấy các nhiếp ảnh gia đang miệt mài ghi lại nụ cười, cái ôm, giọt nước mắt hạnh phúc. Bất chợt Triết nhận ra mình muốn đứng ở vị trí người kể chuyện ấy. Qua sự giới thiệu của người quen, anh bắt đầu tìm đến nhiếp ảnh và dấn thân nghiêm túc vào nghề.

Cuối năm 2018, may mắn Triết có vài cơ hội hợp tác và được kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong "chấm", để mắt đến. Có điều kiện bên thầy Phong - một người luôn sống tình cảm và trái tim luôn ấm áp, Triết chợt nhận ra lý tưởng sống, tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên từ thầy như "truyền lửa" cho mình khiến anh đưa ra một quyết định bước ngoặt trở thành cộng sự chính thức của thầy Phong và Tâm Trí Lực. "Tôi luôn biết ơn thầy Phong và tổ chức Tâm Trí Lực và nghề nhiếp ảnh đưa anh đến với những trải nghiệm đặc biệt để một cậu bé chăn cừu năm nào hôm nay được Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới ghi nhận và vinh danh", nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tâm sự.

Cái khó là phải "đọc" được khoảnh khắc cảm xúc

Nếu nhiếp ảnh sự kiện bình thường đòi hỏi sự nhanh nhạy, thì nhiếp ảnh trong lĩnh vực trí nhớ lại đòi hỏi nhiều hơn thế: tính kỷ luật, khả năng quan sát sâu, hiểu rõ tâm lý vận động viên và "đọc" được khoảnh khắc cảm xúc – trí tuệ sắp bùng nổ. Một sai lệch một giây cũng có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng: khi vận động viên đang gồng mình ghi nhớ dãy số dài; khi họ bật khóc sau khi phá kỷ lục; khi lá cờ Việt Nam được kéo lên tại đấu trường quốc tế." Anh Triết chia sẻ.

"Trong các cuộc thi trí nhớ, cảm xúc không ồn ào mà nằm trong từng khoảnh khắc ánh mắt và hơi thở. Nhiếp ảnh gia phải thật sự thấu cảm thì mới ghi lại được. Đặc biệt, tôi còn có cơ hội làm việc và quan sát các huyền thoại trí nhớ thế giới như Marek Kasperski, Dominic O'Brien, John Graham, Teo Kim Foo… những biểu tượng "não bộ thế giới" và là tượng đài trong lĩnh vực trí nhớ xuất chúng. Trịnh Minh Triết chia sẻ."

Anh quan niệm: "Camera chỉ là công cụ. Điều dẫn dắt khoảnh khắc chính là trái tim của người cầm máy. Vì vậy tôi luôn thích được giảng dạy, đào tạo kỹ năng quay – chụp – dựng cho các bạn trẻ, bởi đó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn là tư duy nhìn thấy giá trị của con người qua hình ảnh".

Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt - Ảnh 4.

Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới trao vinh danh nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết (thứ hai bên phải qua) ở Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34

Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt - Ảnh 5.

Trịnh Minh Triết vui với công việc đào tạo các "sao nối ngôi" cho lĩnh vực nhiếp ảnh

Tre già măng mọc, lớp sóng sau tiếp nối lớp sóng trước. Hành trình của Trịnh Minh Triết, với những quả ngọt đã gặt hái, là minh chứng rằng không có xuất phát điểm nào nhỏ bé với những trái tim biết kiên trì, sống vì đam mê và chọn làm điều có ý nghĩa cho cuộc đời.

Năm 2025, khi trí tuệ Việt Nam bước ra đấu trường lớn nhất thế giới ngay trên sân nhà, Trịnh Minh Triết vẫn đứng ở vị trí quen thuộc, lặng lẽ bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam.

