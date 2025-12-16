Lặng lẽ đứng sau ống kính giải đấu Siêu Trí Nhớ Thế Giới là một nhiếp ảnh gia Việt
Suốt nhiều năm theo chân các giải Siêu trí nhớ thế giới, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc trí tuệ.
Tối 14.12 tại giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025), có một nhiếp ảnh gia duy nhất được Ban tổ chức xướng tên vinh danh của Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới vì những đóng góp to lớn và xuất sắc cho sự phát triển của cuộc thi trong nhiều năm qua, ghi nhận cống hiến không biết mệt mỏi góp phần vào thành công chung vang dội của giải đấu. Đó là nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết ở đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam.
Nhận được sự ghi nhận cho những đóng góp của mình, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết hạnh phúc không nói được thành lời. Anh chỉ thầm biết ơn Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Tổ chức Siêu trí nhớ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để anh tác nghiệp ở các giải quốc tế, cùng những người thầy đã dìu dắt trong nghề. Đặc biệt là kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong cùng các cộng sự ở Tâm Trí Lực luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh có nhiều thời gian "bay" khắp các châu lục, hành trình khát vọng Việt chinh phục những đấu trường siêu trí tuệ thế giới.
Ngã rẽ bất ngờ và cuộc gặp gỡ "định mệnh"
Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết kể: "Tôi sinh ra ở Ninh Thuận (cũ), nổi tiếng với câu nói: 'Nắng như Phan, gió như Rang'. Tuổi thơ từ nhỏ đến lớn hồn nhiên bên cánh đồng nhiều cừu, đầy cát và nắng, trong một gia đình có tới... 10 anh chị em. Từ năm học cấp 2, không hiểu sao tôi nhen nhóm trong đầu một ước mơ rất lạ là làm điều gì đó thật 'nghĩa hiệp', tốt đẹp cho đời như nhân vật Triển Chiêu trên phim. Ai ngờ rằng nhiều năm sau, Triển Chiêu đâu chưa thấy mà chỉ thấy... triển khai sắm được chiếc máy ảnh."
Năm 2012, Trịnh Minh Triết theo học ngành lập trình theo định hướng của gia đình. Đây là ngành "hot" thời bấy giờ, và cũng là kỳ vọng của cả nhà mong anh có tương lai ổn định. Nhưng rồi càng học, Triết càng nhận ra thế mạnh của mình không nằm ở những dòng lệnh logic. Thương cha mẹ, anh cũng kiên trì hoàn thành chương trình như một sự trân trọng, biết ơn, nhưng trái tim thì luôn thôi thúc rẽ về hướng khác.
Bước ngoặt đến vào ngày tốt nghiệp. Giữa không khí hàng trăm sinh viên đang hạnh phúc bên gia đình, thì cậu sinh viên Triết chợt nhìn thấy các nhiếp ảnh gia đang miệt mài ghi lại nụ cười, cái ôm, giọt nước mắt hạnh phúc. Bất chợt Triết nhận ra mình muốn đứng ở vị trí người kể chuyện ấy. Qua sự giới thiệu của người quen, anh bắt đầu tìm đến nhiếp ảnh và dấn thân nghiêm túc vào nghề.
Cuối năm 2018, may mắn Triết có vài cơ hội hợp tác và được kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong "chấm", để mắt đến. Có điều kiện bên thầy Phong - một người luôn sống tình cảm và trái tim luôn ấm áp, Triết chợt nhận ra lý tưởng sống, tinh thần kỷ luật và ý chí vươn lên từ thầy như "truyền lửa" cho mình khiến anh đưa ra một quyết định bước ngoặt trở thành cộng sự chính thức của thầy Phong và Tâm Trí Lực. "Tôi luôn biết ơn thầy Phong và tổ chức Tâm Trí Lực và nghề nhiếp ảnh đưa anh đến với những trải nghiệm đặc biệt để một cậu bé chăn cừu năm nào hôm nay được Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới ghi nhận và vinh danh", nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tâm sự.
Cái khó là phải "đọc" được khoảnh khắc cảm xúc
Nếu nhiếp ảnh sự kiện bình thường đòi hỏi sự nhanh nhạy, thì nhiếp ảnh trong lĩnh vực trí nhớ lại đòi hỏi nhiều hơn thế: tính kỷ luật, khả năng quan sát sâu, hiểu rõ tâm lý vận động viên và "đọc" được khoảnh khắc cảm xúc – trí tuệ sắp bùng nổ. Một sai lệch một giây cũng có thể bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng: khi vận động viên đang gồng mình ghi nhớ dãy số dài; khi họ bật khóc sau khi phá kỷ lục; khi lá cờ Việt Nam được kéo lên tại đấu trường quốc tế." Anh Triết chia sẻ.
"Trong các cuộc thi trí nhớ, cảm xúc không ồn ào mà nằm trong từng khoảnh khắc ánh mắt và hơi thở. Nhiếp ảnh gia phải thật sự thấu cảm thì mới ghi lại được. Đặc biệt, tôi còn có cơ hội làm việc và quan sát các huyền thoại trí nhớ thế giới như Marek Kasperski, Dominic O'Brien, John Graham, Teo Kim Foo… những biểu tượng "não bộ thế giới" và là tượng đài trong lĩnh vực trí nhớ xuất chúng. Trịnh Minh Triết chia sẻ."
Anh quan niệm: "Camera chỉ là công cụ. Điều dẫn dắt khoảnh khắc chính là trái tim của người cầm máy. Vì vậy tôi luôn thích được giảng dạy, đào tạo kỹ năng quay – chụp – dựng cho các bạn trẻ, bởi đó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật, mà còn là tư duy nhìn thấy giá trị của con người qua hình ảnh".
Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới trao vinh danh nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết (thứ hai bên phải qua) ở Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34
Tre già măng mọc, lớp sóng sau tiếp nối lớp sóng trước. Hành trình của Trịnh Minh Triết, với những quả ngọt đã gặt hái, là minh chứng rằng không có xuất phát điểm nào nhỏ bé với những trái tim biết kiên trì, sống vì đam mê và chọn làm điều có ý nghĩa cho cuộc đời.
Năm 2025, khi trí tuệ Việt Nam bước ra đấu trường lớn nhất thế giới ngay trên sân nhà, Trịnh Minh Triết vẫn đứng ở vị trí quen thuộc, lặng lẽ bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc xứng đáng đi vào lịch sử đội tuyển Siêu Trí Nhớ Việt Nam.
Tìm hiểu thêm về Trịnh Minh Triết: link
Cá nhân giới thiệu
Góc nhỏ của dân Kế toán: Tìm đâu một "điểm tựa" yên tâm giữa bão táp chứng từ?Sản phẩm - Dịch vụ - 28 phút trước
Có ai đó từng nói vui rằng: "Làm kế toán giống như đi trên dây, bên trái là luật, bên phải là trách nhiệm, còn trên vai là áp lực từ sếp."
Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Pin Bảo Hùng cam kết chỉ phân phối hàng chính hãng, để người tiêu dùng an tâm sử dụngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Trên thị trường hiện nay, ngày càng có nhiều sản phẩm pin xuất hiện trôi nổi, người dùng cũng quan tâm hơn đến chất lượng và độ an toàn. Lựa chọn điểm bán uy tín là vô cùng quan trọng để bảo vệ thiết bị và hạn chế rủi ro khi sử dụng.
Top bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhất hiện nay: Goo.n, Merries và Moony có gì nổi bật?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Goo.n, Merries và Moony là những dòng bỉm Nhật được mẹ Việt ưa chuộng nhờ mềm mại, thấm hút tốt và an toàn cho da nhạy cảm. Mỗi loại có thế mạnh riêng về giá, độ thoáng khí hay khả năng ôm dáng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bé khác nhau. Tuy nhiên, mẹ cũng cần cân nhắc về giá thành và chọn đúng size để đạt hiệu quả tối ưu.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Người dân có thể tự tính chi phí lắp điện mặt trời trong 30 giây với CoCo SolarSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Giá điện tăng trong những năm gần đây, cùng với việc sử dụng thiết bị điện ngày càng nhiều, khiến nhu cầu tìm giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là điện mặt trời càng gia tăng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 16 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư mất điện cả ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm ngay từ đầu phiên giao dịch. Vàng miếng SJC sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lao dốc.
Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị emGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây ấn tượng ngay từ ngoại hình nhỏ gọn, mang phong cách tối giản nhưng hiện đại, phù hợp xu hướng thiết kế dành cho giới trẻ.