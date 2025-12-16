Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số
GĐXH - Giá iPhone 16 các dòng hiện vẫn mang đến hàng núi trang bị cao cấp ở mức giá rẻ trong tháng 12 đặc biệt là các lựa chọn xịn và cao cấp như iPhone 16 Pro Max xứng tầm dòng máy được xem là vua doanh số.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất
Dòng iPhone 16 hiện đang giảm giá rất nhanh trước sức hút lớn của dòng iPhone iPhone 17. Tuy nhiên ngôi vị vua doanh số năm nay chắc chắn vẫn sẽ thuộc về iPhone 16 bởi nó đang ngày càng rẻ và dễ mua.
Trong 5 phiên bản của dòng iPhone 16, iPhone 16e vẫn là phiên bản rẻ nhất. Tuy không quá hấp dẫn về mặt phần cứng nhưng vẫn ghi nhận lượng người đặt mua kỷ lục so với các thế hệ iPhone SE trước đây. Sau một thời gian mở bán, giờ đây giá iPhone 16e đã giảm tới cả triệu và là chiếc iPhone có tốc độ giảm giá nhanh nhất.
iPhone 16 Pro Max hiện đã dưới 30 triệu đồng một cách rộng rãi hơn điều này khiến nó càng trở nên dễ mua nhất kể từ khi ra mắt. Đây vẫn là mẫu iPhone cực ổn về mặt trang bị và rẻ hơn iPhone 17 Pro Max khá nhiều.
Với phiên bản nhỏ hơn là iPhone 16 Pro, chiếc iPhone này có sự khác biệt cực ít với bản Pro Max, chủ yếu là về kích thước và pin và cũng được giảm mạnh mẽ với mức giá thấp nhất hiện chạm mốc 25 triệu đồng với bản 128GB. Đây cũng là phiên bản iPhone Pro Max hấp dẫn nhất của dòng iPhone 16.
iPhone 16 tiêu chuẩn vẫn là chiếc iPhone rẻ nhất dòng. Qua nhiều đợt giảm giá, iPhone 16 tiêu chuẩn 128GB hiện đã dưới 20 triệu đồng, cực kỳ dễ mua trong khi trang bị cực mới từ ngoại hình đến hiệu năng khiến nó trở thành lựa chọn iPhone mới với giá hấp dẫn nhất.
Phiên bản lớn hơn của nó là iPhone 16 Plus cũng được giảm nhưng mức giảm không lớn bằng nếu so với iPhone 16 và các phiên bản còn lại phản ánh nhu cầu thấp với mẫu iPhone này.
Bảng giá iPhone 16 các dòng
Giá iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max 256GB: 29.89 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 512GB: 35.39 triệu đồng;
iPhone 16 Pro Max 1TB: 41.29 triệu đồng.
Giá iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro 128GB: 24.39 triệu đồng;
iPhone 16 Pro 256GB: 27.29 triệu đồng;
iPhone 16 Pro 512GB: 33.79 triệu đồng;
iPhone 16 Pro 1TB: 38.69 triệu đồng;
GIá iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus 128GB: 22.59 triệu đồng;
iPhone 16 Plus 256GB: 25.39 triệu đồng;
iPhone 16 Plus 512GB: 30.29 triệu đồng;
Giá iPhone 16
iPhone 16 128GB: 18.39 triệu đồng;
iPhone 16 256GB: 21.29 triệu đồng;
iPhone 16 512GB: 26.39 triệu đồng;
Giá iPhone 16e
iPhone 16e - 128GB: 14.99 triệu đồng;
iPhone 16e - 256GB: 18.49 triệu đồng;
iPhone 16e - 128GB: 24.89 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 16 các dòng thời điểm hiện tại?
So với các năm trước sự xuất hiện của iPhone 16e đã giúp dòng iPhone 16 trở nên đa dạng hơn bao giờ hết với các lựa chọn trải dài từ 16 triệu cho đến 30 triệu cho phép người dùng thoải mái lựa chọn các mẫu iPhone với chip mới theo tài chính.
Rõ ràng, nếu bạn thích những chiếc iPhone mạnh, có giá trị sử dụng cao và lâu dài, dòng iPhone 16 vẫn thực sự mang đến những lựa chọn ngon, bổ, rẻ dễ mua hàng đầu hiện nay mà khách Việt nên cân nhắc thay vì iPhone 17 vẫn đang còn cao giá.
