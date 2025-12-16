Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 12/2025 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ được đăng tải liên tục. Nổi bật nhất là phường Ba Đình.

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng phòng trọ cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Ba Đình cũ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,7 đến gần 5,5 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 28m2 được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt tại đường Hàng Bún, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 4,8 triệu đồng/tháng.

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ. Dù có số lượng thông tin cho thuê phòng trọ khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá phòng trọ tại phường Ngọc Hà hiện nay cũng đang dao động phổ biến từ 2-7,2 triệu đồng/phòng/tháng, nhỉnh hơn chút so với phường Ba Đình. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 40m2 tại ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 7,2 triệu đồng/tháng.

Dù có số lượng cho thuê khá ít, nhưng hiện nay giá phòng trọ cho thuê tại khu vực phường Giảng Võ cũng đang dao động ở ngưỡng 1,6-6,5 triệu đồng/tháng/phòng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 25m2 full nội thất như giường, tủ, sofa, ti vi, bếp, hút mùi, máy giặt riêng hiện cũng đang được cho thuê với giá 6,2 triệu đồng/tháng. Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

