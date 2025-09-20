Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Ngày 20/9, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, vào hồi 7h45’ ngày 7/9, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực rừng thuộc thôn Hắc, xã Linh Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã phối hợp với UBND xã Linh Sơn và Ban quản lý thôn Hắc tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 50 gốc cây bị đốn hạ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại lô 25, Khoảnh 2, Tiểu khu 410, thuộc địa giới thôn Hắc, xã Linh Sơn (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũ) xảy ra việc khai thác rừng trái pháp luật.

Vị trí khai thác thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái là rừng tự nhiên nghèo kiệt, cây gỗ tái sinh. Tổ công tác phát hiện 50 gốc cây bị đốn hạ, đường kính từ 11cm - 33cm, thuộc loài gỗ thông thường. Tổng khối lượng thiệt hại là 6,893m3.

Số gỗ còn lại tại hiện trường.

Trong đó, gỗ còn tại hiện trường là 20 cây, khối lượng 3,338m3; gỗ đã lấy khỏi hiện trường là 30 cây, khối lượng 3,555m3. Trên phạm vi khu vực kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng đã san gạt một đoạn đường dài 80m vào khu vực khai thác để lấy gỗ, tổng diện tích 160m2.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã thu hồi số tang vật vi phạm còn tại hiện trường về nhà văn hóa thôn Hắc để bảo quản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh và lấy lời khai của các cá nhân liên quan.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Duyên với tổng mức phạt là 66.777.000 đồng.

Qua đó, xác định được đối tượng khai thác là ông Cao Văn Duyên, thường trú tại thôn Hắc, xã Linh Sơn. Ông Duyên là người được chủ rừng là ông Lê Huy Cường (thường trú tại thôn Trung Thành, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thuê trông coi bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ông Duyên đã lợi dụng thời tiết sau mưa bão để tự ý khai thác trái pháp luật số gỗ nêu trên.

Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Duyên về hành vi khai thác rừng trái pháp luật và hành vi phá rừng (san ủi đường trong rừng tự nhiên) với tổng mức phạt là 66.777.000 đồng.