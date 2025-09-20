Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Ngày 20/9, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, vào hồi 7h45’ ngày 7/9, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc khai thác rừng trái pháp luật tại khu vực rừng thuộc thôn Hắc, xã Linh Sơn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã phối hợp với UBND xã Linh Sơn và Ban quản lý thôn Hắc tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại lô 25, Khoảnh 2, Tiểu khu 410, thuộc địa giới thôn Hắc, xã Linh Sơn (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh cũ) xảy ra việc khai thác rừng trái pháp luật.
Vị trí khai thác thuộc loại rừng sản xuất, trạng thái là rừng tự nhiên nghèo kiệt, cây gỗ tái sinh. Tổ công tác phát hiện 50 gốc cây bị đốn hạ, đường kính từ 11cm - 33cm, thuộc loài gỗ thông thường. Tổng khối lượng thiệt hại là 6,893m3.
Trong đó, gỗ còn tại hiện trường là 20 cây, khối lượng 3,338m3; gỗ đã lấy khỏi hiện trường là 30 cây, khối lượng 3,555m3. Trên phạm vi khu vực kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng đã san gạt một đoạn đường dài 80m vào khu vực khai thác để lấy gỗ, tổng diện tích 160m2.
Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã thu hồi số tang vật vi phạm còn tại hiện trường về nhà văn hóa thôn Hắc để bảo quản. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh và lấy lời khai của các cá nhân liên quan.
Qua đó, xác định được đối tượng khai thác là ông Cao Văn Duyên, thường trú tại thôn Hắc, xã Linh Sơn. Ông Duyên là người được chủ rừng là ông Lê Huy Cường (thường trú tại thôn Trung Thành, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thuê trông coi bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ông Duyên đã lợi dụng thời tiết sau mưa bão để tự ý khai thác trái pháp luật số gỗ nêu trên.
Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Duyên về hành vi khai thác rừng trái pháp luật và hành vi phá rừng (san ủi đường trong rừng tự nhiên) với tổng mức phạt là 66.777.000 đồng.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước taThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.