Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?

Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta

Dự báo một cơn bão mạnh có thể ảnh hưởng tới đất liền nước ta trong cuối tháng 9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 4 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão số 8 (Mitag) ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, cho biết dự báo bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng đi vào khu vực ven biển phía Đông Trung Quốc.

"Sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp và tan, vì vậy nhiều khả năng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam"- ông nhận định.

Tuy nhiên, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Sau khi suy yếu trên đất liền Trung Quốc, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể trôi về khu vực đất liền nước ta, có thể gây mưa rải rác cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày cuối tuần.

Đặc biệt, thông tin về tình hình dự báo bão trong những ngày tới, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết thông tin hiện ở vùng biển phía Đông Philippines đang có cơn bão Ragasa.

Dự báo bão này có thể hướng về khu vực gần Việt Nam trong khoảng ngày 24 đến 26/9. Đây có thể là một cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cần theo dõi chặt chẽ.

"Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào" - ông Hưởng lo ngại.

Theo nhận định xa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm 2025, Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố

Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với người đã loan truyền nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Quyết định khởi tố vụ án Vu khống được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thực thi ngày 18/9.

Động thái này được đưa ra sau 6 ngày công an nhận được đơn tố giác tội phạm về hành vi đăng tải, loan truyền các thông tin "không đúng sự thật" về bà Hoa lên Facebook. Bước đầu, cơ quan điều tra đánh giá sự việc trên có dấu hiệu "xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Hoa".

Trong bài viết của một tài khoản Facebook đăng về Bùi Quỳnh Hoa hôm 12/9 có nhiều thông tin nhạy cảm, ngôn từ phản cảm, tục tĩu. Thông tin này gây phản ứng trong dư luận, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao tại các hội nhóm trên mạng xã hội.

Sáng 19/9, đại diện của Quỳnh Hoa cho biết, bài viết khi đăng tải, được chia sẻ đã khiến nhiều người hiểu sai về hoa hậu. Cuộc sống của cô và người thân bị đảo lộn nghiêm trọng vì những "tin đồn vô căn cứ".

"Khi đó hoa hậu không lên tiếng ngay mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân, xác minh và xử lý vụ việc, nhằm có câu trả lời rõ ràng cho khán giả", người đại diện nói.

Trước diễn biến này, Bùi Quỳnh Hoa đã có chia sẻ công khai, bày tỏ quan điểm của mình. Bùi Quỳnh Hoa nói thay vì lên tiếng ngay khi sự việc xảy ra, cô lựa chọn làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ bản thân cũng như những người thân trong gia đình. "Hoa sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân", hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa khẳng định.

Đồng thời, Bùi Quỳnh Hoa cũng gửi lời kêu gọi đến các trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, TikTok, YouTube… gỡ bỏ những bài viết, hình ảnh, video liên quan đến vụ việc. Cô nhấn mạnh, việc chia sẻ thông tin bịa đặt, chưa kiểm chứng không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể vi phạm pháp luật và dẫn đến trách nhiệm hình sự.

"Những ngày qua, các thông tin thất thiệt đã khiến cuộc sống cá nhân của Hoa bị đảo lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh. Hoa xin lỗi khán giả, đối tác, người hâm mộ vì đã phải lo lắng, hoang mang bởi những tin đồn sai sự thật này. Đồng thời, chân thành cảm ơn tất cả những ai vẫn tin tưởng, đồng hành cùng Hoa", cô nói.

CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm

Chiều 19/9, trên Vietnamnet, đại diện Cục CSGT cho biết, Cục trưởng - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình vừa có chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi đảm bảo các yêu cầu:

Khi dừng xe để kiểm soát cán bộ CSGT phải sử dụng máy quay đeo trên người (camera body) hoặc bố trí máy quay ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT, dữ liệu của máy quay phải được lưu giữ đúng quy định;

Lực lượng CSGT dừng xe để kiểm soát khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT;

Khi có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác;

Khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

Đáng chú ý, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông, không dừng phương tiện.

Đối với các tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm. Khi hết giờ cao điểm các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý "phạt nguội".

Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Cũng theo Cục CSGT, trong thời gian tới, Cục và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Dự kiến từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Người lao động làm không quá 8 giờ/ngày, hưởng 300% lương dịp lễ Tết

Người lao động tham gia việc làm công sẽ làm không quá 8h/ngày và được nghỉ ít nhất 1 ngày trong tuần. Ảnh: VGP

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm và chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Theo đó, dự thảo nghị định của Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động tham gia việc làm công sẽ làm không quá 8 giờ trong một ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày.

Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không vượt quá 12 giờ trong một ngày.

Người lao động làm thêm vào ngày thường được hưởng ít nhất bằng 150% tiền lương; vào ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết ít nhất bằng 300%.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thực hiện chính sách việc làm công, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thông báo cho UBND xã nơi có chương trình, dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện; chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được và nhu cầu sử dụng lao động tham gia thực hiện chính sách việc làm công.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên, thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các thông tin sẵn có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất giảm bớt một số giấy tờ không cần thiết nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Dự thảo nghị định còn đề xuất phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trục vớt hai quả bom còn ngòi nổ nặng hơn 1.300kg gần cầu Long Biên

Hai quả bom được trục vớt an toàn và sau đó tiến hành xử lý (Ảnh: Hồng Ngọc/Quân đội nhân dân).

Tối 18/9, lực lượng Công binh thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4, Gia Lâm (Ban chỉ huy quân sự phường Bồ Đề) tiến hành trục vớt, xử lý hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hai quả bom được phát hiện là loại bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, chiều dài 220cm, đường kính 65cm, bên trong chứa khoảng hơn 800kg thuốc nổ TNT.

Khi được phát hiện, hai quả bom vẫn còn ngòi nổ, được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao.

Hai quả bom được người dân làm nghề thuyền chài phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại vị trí gần bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 100m về hướng thượng lưu.

Trong năm 2024, tại khu vực cầu Long Biên cũng đã phát hiện 3 quả bom cùng nhãn hiệu với 2 quả bom trên và đã được xử lý an toàn.

Hoãn xử vụ án 'gà lôi trắng' tới ngày 17/10

Thái Khắc Thành thời điểm được tại ngoại

Trên Tiền phong, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, như dự kiến ban đầu, ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), bị tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Tuy nhiên ngày hôm nay (18/9), phía công ty luật đã nhận được quyết định hoãn tòa của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, Tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm ngày mai, dời sang ngày 17/10/2025.

Như đã đưa tin, thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành bị tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" gây xôn xao dư luận.

Ngày 13/8 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với 'tổng tài'

Anh T. (người giơ tay) cho biết anh chưa hề hút thuốc trong quán (Ảnh: Chụp màn hình)

Chiều 19/9, thông tin trên Vietnamnet, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ con trai chủ quán cà phê bị hành hung tại Khu đô thị Times City.



"Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin", Trung tá Bốn nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài") đến quán cà phê nơi xảy ra vụ việc để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trong clip, anh T. bày tỏ sự hối lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. (nhân viên quán), đã kiên quyết từ chối. Bà gay gắt nói: "Có gì thì làm việc với công an. Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị rồi. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài".

Trước đó, trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn T. xác nhận mình chính là nhân vật được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài" trong đoạn clip gây xôn xao cư dân mạng. Anh phân trần, khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng bạn bè đến quán, mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử sử dụng.

"Tôi không hút thuốc, chỉ xử lý tẩu. Còn việc người khác có hút hay không, tôi không để ý", anh T. nói. Theo lời anh, khi nhân viên quán nhắc nhở, anh nghĩ là nhắc người khác. Sau đó, "một người em" của anh T. phản ứng, dẫn đến xô xát.

Trong khi đó, nạn nhân N.M.Đ. kể lại: khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người bước vào quán, trong đó có 2 người hút thuốc dù biển "Cấm hút thuốc" treo ngay trước mắt. "Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, một người ra hiệu cho kẻ khác xông tới hành hung tôi", anh Đ. bức xúc.

Anh Đ. bị đánh mạnh, ngã xuống sàn, choáng váng, ù tai. Một nhân viên khác phải lao tới can ngăn. Ngay sau đó, anh được bố đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhưng do không còn giường bệnh nên phải về nhà tự theo dõi. "Từ hôm qua đến nay tôi vẫn đau đầu, sưng má, chưa thể ăn uống bình thường", anh chia sẻ.

Ông N.Đ.M. - bố của anh Đ., đồng thời là chủ quán – cho biết con trai ông nhiều lần nhắc khách với thái độ lịch sự nhưng họ không chấp hành.

"Đến lần thứ ba, con tôi kiên quyết thì bị đánh bất ngờ. Gia đình rất bức xúc và mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh", ông M. nói.

Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, làm rõ.