Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cuộc sống kín tiếng, chuẩn thượng lưu của mỹ nhân có khuôn mặt đẹp nhất The Face mùa đầu, trong biệt thự thuộc khu cao cấp ở TP.HCM

Thứ bảy, 18:59 27/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Từ ngoài vào trong, góc nào cũng xa hoa đúng chuẩn cuộc sống thượng lưu.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 1.

Ngọc Loan (SN 1993) bắt đầu được mọi người biết đến khi tham gia The Face Vietnam năm 2016, là học trò cưng của Phạm Hương. Thời điểm đó, Ngọc Loan nhận được nhiều đánh giá cao với gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút, body quyến rũ. Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Ngọc Loan không lấn sân showbiz hay đi theo con đường nghệ thuật mà tập trung xây dựng cuộc sống riêng kín tiếng.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 2.
Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 3.
Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 4.
Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 5.

Có một thời gian Ngọc Loan “ở ẩn”, hiếm khi lộ diện hay được nhắc đến trên MXH. Sau đó bẵng đi một thời gian, cô trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa đúng chuẩn giới thượng lưu khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp đến từ Kon Tum liên tục khoe những bộ outfit dát toàn đồ hiệu, túi xách đắt đỏ bậc nhất. Không những vậy, những bộ trang sức kim cương lấp lánh hay hàng loạt chuyến du lịch 5 sao khắp thế giới cũng được Ngọc Loan “flex” trên MXH khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 6.

Được biết, sau khi rút lui khỏi showbiz, Ngọc Loan chuyển sang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ. Hiện cô đang giữ vị trí quản lý của một bệnh viện thẩm mỹ có tiếng. Thỉnh thoảng trên trang TikTok của mình, cô cũng đăng tải những đoạn clip đi làm tại bệnh viện, thăm hỏi và tư vấn khách hàng.


Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 7.
Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 8.

Căn biệt thự mà Ngọc Loan đang sống nằm trong khu cao cấp ở TP.HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Các căn nhà xung quanh khu người đẹp sống cũng đều là những căn biệt thự liền kề nhưng thiết kế ngôi nhà của Ngọc Loan gây chú ý hơn hẳn khi được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh,...

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 9.

Nhìn từ bên ngoài đã biết gia chủ có gu thẩm mỹ cao, chịu đầu tư tiền “khủng” cho không gian sống thì phía bên trong càng khiến netizen phải “wow” hơn nữa. Tất cả mọi góc đều được làm theo tone vàng gold sang trọng, lát đá, trần nhà cao, cầu thang rộng và nội thất từ bàn, ghế đến đèn chùm đều lung linh, hoành tráng và đắt tiền.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 10.

Các ngóc ngách trong căn biệt thự vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Cầu thang gỗ mềm mại giúp không gian trở nên yên bình hơn.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 11.

Bất kỳ nơi nào trong căn biệt thự lớn đều có thể trở thành góc chụp hình lý tưởng của người đẹp.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 12.
Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 13.

Căn biệt thự bề thế tới mức có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ" và liên tục thay đổi để Ngọc Loan thực hiện bộ ảnh tại nhà. 

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 14.

Ngoài ra, góc ban công, sân thượng với tầm nhìn sang Landmark 81 cũng là nơi yêu thích của mỹ nhân gốc Kon Tum. Cô thường bày biện những bàn trà, tiệc ngọt tại đây. Hay thậm chí cũng có những khi gia đình Ngọc Loan “đổi gió”, cùng nhau lên đây ăn uống, dự tiệc ngoài trời cực chill.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 15.

Dù chỉ được chiêm ngưỡng lấp ló phòng ngủ của Ngọc Loan trong một vài đoạn clip ngắn. Dẫu vậy, chỉ nhìn qua cũng thấy phòng ngủ vẫn được thiết kế đúng theo tone của tổng thể căn biệt thự, không gian rộng rãi và có nhiều gương, tủ đồ để phục vụ nhu cầu riêng của người đẹp.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 16.

Biệt thự tất nhiên luôn có phòng riêng chứa những món đồ phụ kiện thời trang yêu thích của người đẹp.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 17.Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú

GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.

Cuộc sống thượng lưu của mỹ nhân The Face tại biệt thự sang trọng ở TP . HCM - Ảnh 18.Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

