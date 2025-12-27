Cuộc sống kín tiếng, chuẩn thượng lưu của mỹ nhân có khuôn mặt đẹp nhất The Face mùa đầu, trong biệt thự thuộc khu cao cấp ở TP.HCM
GĐXH - Từ ngoài vào trong, góc nào cũng xa hoa đúng chuẩn cuộc sống thượng lưu.
Có một thời gian Ngọc Loan “ở ẩn”, hiếm khi lộ diện hay được nhắc đến trên MXH. Sau đó bẵng đi một thời gian, cô trở lại với loạt hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, xa hoa đúng chuẩn giới thượng lưu khiến nhiều người trầm trồ. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp đến từ Kon Tum liên tục khoe những bộ outfit dát toàn đồ hiệu, túi xách đắt đỏ bậc nhất. Không những vậy, những bộ trang sức kim cương lấp lánh hay hàng loạt chuyến du lịch 5 sao khắp thế giới cũng được Ngọc Loan “flex” trên MXH khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.
Căn biệt thự mà Ngọc Loan đang sống nằm trong khu cao cấp ở TP.HCM, có view nhìn thẳng ra Landmark 81. Các căn nhà xung quanh khu người đẹp sống cũng đều là những căn biệt thự liền kề nhưng thiết kế ngôi nhà của Ngọc Loan gây chú ý hơn hẳn khi được ốp đá, xung quanh là sân vườn, tiểu cảnh,...
Căn biệt thự bề thế tới mức có thể sắp xếp một cây thông "khổng lồ" và liên tục thay đổi để Ngọc Loan thực hiện bộ ảnh tại nhà.
