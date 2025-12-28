Mới nhất
Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch

Chủ nhật, 16:00 28/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Để tạo nên một không gian trang trí Tết Dương lịch đầy ấn tượng, không thể thiếu được những món đồ trang trí đặc trưng của mùa lễ hội. Dưới đây là những món đồ bạn nên xem xét khi trang trí cho ngày Tết Dương lịch.

Đèn trang trí

Đèn trang trí là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo nên không khí lãng mạn cho dịp tết dương lịch. Bạn có thể sử dụng đèn dây LED, đèn chùm, hoặc đèn lồng để tạo nên ánh sáng lung linh cho không gian.

Hãy thử kết hợp giữa ánh sáng màu vàng ấm và ánh sáng trắng để tạo ra sự tương phản và nổi bật cho không gian. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo đèn ở các vị trí khác nhau như cửa sổ, cửa ra vào hoặc trên cây để tăng thêm vẻ đẹp cho không gian trang trí.

Hoa tươi

Những bó hoa tươi không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn là biểu tượng của sự sống và hy vọng. Bạn có thể chọn những loại hoa như hoa hồng, hoa ly, hoặc hoa cúc để trang trí cho không gian.

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch - Ảnh 1.

Hoa tươi cũng là một phần không thể thiếu cho việc trang trí.

Đặt những bình hoa ở các vị trí trung tâm như bàn ăn, bàn trà hoặc góc phòng khách sẽ giúp không gian trở nên sống động hơn. Hãy chọn những loại hoa có màu sắc tươi sáng để tạo sự rực rỡ, vui tươi cho không khí ngày tết.

Các món quà nhỏ

Các món quà nhỏ xinh xắn là yếu tố không thể thiếu trong trang trí tết dương lịch. Bạn có thể đặt những món quà này dưới cây thông hoặc tạo thành một góc quà tặng đặc biệt trong phòng khách.

Việc sử dụng các hộp quà được gói giấy đẹp mắt không chỉ làm nổi bật không gian mà còn thể hiện sự chu đáo và tinh tế của bạn trong việc chuẩn bị cho ngày lễ. Các món quà này nên có kích thước và màu sắc đồng bộ với không gian trang trí chung.

Những lưu ý khi trang trí Tết Dương lịch

Đảm bảo tính an toàn

An toàn là yếu tố hàng đầu cần được đảm bảo khi trang trí. Việc sử dụng đèn nến hoặc các thiết bị điện cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh tình trạng cháy nổ hoặc tai nạn không mong muốn.

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch - Ảnh 2.

Tránh treo các món đồ dễ vỡ ở những nơi có thể bị va chạm.

Nếu bạn có trẻ em hoặc thú cưng trong nhà, hãy chú ý đến việc bố trí các món đồ trang trí ở vị trí hợp lý để chúng không gây nguy hiểm. Tránh treo các món đồ dễ vỡ ở những nơi có thể bị va chạm.

Phù hợp với không gian

Không gian trang trí cần phải được cân bằng giữa các yếu tố. Nếu bạn sử dụng quá nhiều họa tiết hay màu sắc, không gian sẽ trở nên rối mắt và mất đi sự sang trọng.

Hãy chú ý đến việc bố trí các món đồ trang trí sao cho hài hòa về mặt hình thức và màu sắc. Chọn một số món đồ nổi bật và để chúng trở thành điểm nhấn, trong khi vẫn giữ cho phần còn lại của không gian đơn giản và thanh lịch.

Chọn màu sắc khi trang trí Tết Dương lịch

Lựa chọn màu sắc chủ đạo: Khi bắt đầu trang trí, bạn cần xác định màu sắc chủ đạo cho không gian của mình. Màu sắc này có thể là màu yêu thích của bạn hoặc một màu sắc đặc trưng của mùa lễ hội.

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch - Ảnh 3.

Khi bắt đầu trang trí, bạn cần xác định màu sắc chủ đạo cho không gian của mình.

Một số màu thường được sử dụng trong trang trí tết dương lịch bao gồm đỏ, vàng, xanh lá cây và trắng. Màu đỏ biểu thị cho sự may mắn và hạnh phúc, trong khi màu vàng thể hiện sự thịnh vượng và phát đạt. Màu xanh lá cây mang đến cảm giác tươi mới, còn màu trắng là biểu tượng của sự thuần khiết và bình yên.

Kết hợp màu sắc hài hòa: Sau khi chọn được màu sắc chủ đạo, bạn nên xem xét cách kết hợp các màu sắc khác nhau để tạo ra sự hài hòa cho tổng thể không gian. Thường thì, việc kết hợp 2-3 màu sắc tương phản với nhau sẽ giúp không gian trở nên sinh động hơn.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những món đồ trang trí không thể thiếu cho Tết Dương lịch - Ảnh 4.Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ

GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.


