Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm
Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường đại học đang gấp rút hoàn thiện quy trình lọc ảo để công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025.
Thời gian và quy trình chung
• Thời điểm công bố sớm nhất: Bắt đầu từ chiều 20/8.
• Thời hạn cuối cùng: Tất cả các trường phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
• Xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh sẽ được coi là từ chối nhập học.
Quá trình xét tuyển dựa trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất và loại bỏ tình trạng trúng tuyển ảo. Điều này giúp các trường tuyển đủ chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh được thực hiện chính xác, minh bạch.
Lịch công bố điểm chuẩn của một số trường đại học
Dưới đây là danh sách chi tiết các trường đã có thông báo chính thức về thời gian công bố điểm chuẩn:
Các trường tại miền Bắc
Đại học Bách khoa Hà Nội: 20/8
Đại học Điện lực: 20/8
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải: 20/8
Học viện Phụ nữ Việt Nam: 20/8
Đại học Mở Hà Nội: Muộn nhất sáng 21/8
Đại học Giao thông Vận tải: 21/8
Đại học Kinh tế Quốc dân: Trước 17h ngày 22/8
Học viện Tài chính: Trước 17h ngày 22/8
Đại học Ngoại thương: Trước 17h ngày 22/8
Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Trước 17h ngày 22/8
Đại học Thương mại: Trước 17h ngày 22/8
Học viện Ngân hàng: Trước 17h ngày 22/8
Đại học Thủy lợi: Trước 17h ngày 22/8
Đại học Sư phạm Hà Nội: Trước 17h ngày 22/8
Đại học Y Hà Nội: Trước 17h ngày 22/8
Đại học CMC: 20/8
Các trường tại miền Nam
Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM: 20/8
Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM: 20/8
Đại học Công nghiệp TP.HCM: 21/8
Đại học Công Thương TP.HCM: 20/8
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 20/8
Đại học Văn Lang: 20/8
Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH): 20/8
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF): 21/8
Đại học Nguyễn Tất Thành: 20/8
Đại học Văn Hiến: 20/8
Đại học Quốc tế Hồng Bàng: 20/8
Đại học Gia Định: 20/8
Đại học Công nghệ Sài Gòn: 20/8
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM: 20/8
Các trường tại miền Trung
Đại học Duy Tân: 20/8
Đại học Phan Châu Trinh: 20/8
Đại học Kinh tế - Tài chính Đà Nẵng: 20/8
Hiểu về quy trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT
Quy trình lọc ảo do Bộ GD&ĐT và các trường đại học phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu đã công bố, đồng thời loại bỏ tình trạng thí sinh trúng tuyển ảo.
Quá trình này diễn ra nội bộ và được thực hiện nhiều lần. Sau mỗi lần lọc ảo, các trường sẽ có cái nhìn ban đầu về mức điểm chuẩn dự kiến, nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng.
Điểm chuẩn chỉ được công bố chính thức một lần duy nhất sau khi toàn bộ quá trình lọc ảo kết thúc. Do đó, thí sinh không thể xem kết quả lọc ảo từng lần mà phải đợi thông báo chính thức từ các trường.
Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhàXã hội - 25 phút trước
Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.
10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tíchXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhóm 10 thiếu niên che, tháo biển số xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa BìnhXã hội - 1 giờ trước
Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soátXã hội - 1 giờ trước
Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công anXã hội - 1 giờ trước
Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.
Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chứcXã hội - 1 giờ trước
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?Xã hội - 1 giờ trước
Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đườngXã hội - 1 giờ trước
Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.
Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắtXã hội - 1 giờ trước
Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...
Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.