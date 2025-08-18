Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Thời gian và quy trình chung

• Thời điểm công bố sớm nhất: Bắt đầu từ chiều 20/8.

• Thời hạn cuối cùng: Tất cả các trường phải công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

• Xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Nếu không, thí sinh sẽ được coi là từ chối nhập học.

Năm 2025, hệ thống tuyển sinh chung ghi nhận hơn 7,6 triệu nguyện vọng được đăng ký, chiếm hơn 73% tổng số thí sinh. Trung bình, mỗi sĩ tử đã lựa chọn gần 9 nguyện vọng.

Quá trình xét tuyển dựa trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất và loại bỏ tình trạng trúng tuyển ảo. Điều này giúp các trường tuyển đủ chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh được thực hiện chính xác, minh bạch.

Lịch công bố điểm chuẩn của một số trường đại học

Dưới đây là danh sách chi tiết các trường đã có thông báo chính thức về thời gian công bố điểm chuẩn:

Các trường tại miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà Nội: 20/8

Đại học Điện lực: 20/8

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải: 20/8

Học viện Phụ nữ Việt Nam: 20/8

Đại học Mở Hà Nội: Muộn nhất sáng 21/8

Đại học Giao thông Vận tải: 21/8

Đại học Kinh tế Quốc dân: Trước 17h ngày 22/8

Học viện Tài chính: Trước 17h ngày 22/8

Đại học Ngoại thương: Trước 17h ngày 22/8

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Trước 17h ngày 22/8

Đại học Thương mại: Trước 17h ngày 22/8

Học viện Ngân hàng: Trước 17h ngày 22/8

Đại học Thủy lợi: Trước 17h ngày 22/8

Đại học Sư phạm Hà Nội: Trước 17h ngày 22/8

Đại học Y Hà Nội: Trước 17h ngày 22/8

Đại học CMC: 20/8

Các trường tại miền Nam

Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM: 20/8

Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM: 20/8

Đại học Công nghiệp TP.HCM: 21/8

Đại học Công Thương TP.HCM: 20/8

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: 20/8

Đại học Văn Lang: 20/8

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH): 20/8

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF): 21/8

Đại học Nguyễn Tất Thành: 20/8

Đại học Văn Hiến: 20/8

Đại học Quốc tế Hồng Bàng: 20/8

Đại học Gia Định: 20/8

Đại học Công nghệ Sài Gòn: 20/8

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM: 20/8

Các trường tại miền Trung

Đại học Duy Tân: 20/8

Đại học Phan Châu Trinh: 20/8

Đại học Kinh tế - Tài chính Đà Nẵng: 20/8

Hiểu về quy trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT

Quy trình lọc ảo do Bộ GD&ĐT và các trường đại học phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo các trường tuyển đủ chỉ tiêu đã công bố, đồng thời loại bỏ tình trạng thí sinh trúng tuyển ảo.

Quá trình này diễn ra nội bộ và được thực hiện nhiều lần. Sau mỗi lần lọc ảo, các trường sẽ có cái nhìn ban đầu về mức điểm chuẩn dự kiến, nhưng đây không phải là kết quả cuối cùng.

Điểm chuẩn chỉ được công bố chính thức một lần duy nhất sau khi toàn bộ quá trình lọc ảo kết thúc. Do đó, thí sinh không thể xem kết quả lọc ảo từng lần mà phải đợi thông báo chính thức từ các trường.