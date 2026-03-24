Lượng hành khách đi metro, xe buýt tại TP.HCM tăng 35% sau Tết

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ đầu tháng 3/2026 đến nay, sản lượng hành khách sử dụng vận tải hành khách công cộng (bao gồm metro và xe buýt) có xu hướng tăng.

Cụ thể, bình quân những ngày gần đây đạt khoảng 340.000 lượt hành khách/ngày, tăng khoảng 35% so với cuối tháng 2 (khoảng 249.000 lượt/ngày) và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), lượng hành khách trong tháng 3 tăng và duy trì ổn định. Chỉ tính trong tuần gần nhất từ ngày 17/3–23/3, trung bình đạt gần 70.000 lượt mỗi ngày.

Theo Trung tâm, việc gia tăng sản lượng hành khách đến từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, học sinh, sinh viên (nhóm chiếm tỷ trọng đến 43% tổng sản lượng) đã quay trở lại học tập ổn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu cũng phần nào tác động đến xu hướng người dân cân nhắc sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.

Một nguyên nhân khác giúp lượng khách tăng cao là nhờ hệ thống xe buýt được nâng cấp, chất lượng dịch vụ từng bước cải thiện; một số tuyến có nhu cầu cao cũng tăng thời gian phục vụ.

Thành phố cũng triển khai thanh toán không tiền mặt và các chương trình khuyến khích hành khách, như miễn 100% giá vé khi thanh toán bằng ví điện tử vào thứ Sáu hằng tuần; miễn vé trên 132 tuyến xe buýt vào ngày bầu cử 15/3. Các chính sách này góp phần thu hút người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu đi lại để kịp thời điều chỉnh hoạt động xe buýt, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải.

Đồng thời, Trung tâm triển khai một số giải pháp như tăng cường kết nối metro - xe buýt; đẩy mạnh cung cấp thông tin cho hành khách; tiếp tục phát triển hệ thống thanh toán không tiền mặt và nâng cấp hạ tầng phục vụ hành khách.