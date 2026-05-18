Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông
GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Theo nội dung đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, vụ việc được xác định xảy ra trước khu vực cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (thuộc địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội).
Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội, phía sau có chở theo con nhỏ đã xảy ra va chạm với xe ô tô do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển. Người phụ nữ sau đó đã liên tục lớn tiếng chửi bới đồng thời dùng tay tát liên tiếp vào mặt và tay của nam tài xế ô tô.
Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô liên tục giải thích và xin lỗi vì bản thân không cố ý để xảy ra va chạm. Tuy nhiên, bất chấp thái độ thiện chí của đối phương, người phụ nữ đi xe máy vẫn tiếp tục lăng mạ, thậm chí đá mạnh vào cửa xe và chân của nam tài xế trước khi chở con nhỏ rời khỏi hiện trường.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và lập tức cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để ghi nhận sự việc.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát trên tuyến đường cũng như các camera hành trình quanh khu vực trường học thời điểm đó, đồng thời gặp gỡ các nhân chứng để thu thập thêm thông tin.
Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
