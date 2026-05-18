Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Thứ hai, 15:46 18/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Theo nội dung đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, vụ việc được xác định xảy ra trước khu vực cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (thuộc địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Thời điểm trên, người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội, phía sau có chở theo con nhỏ đã xảy ra va chạm với xe ô tô do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển. Người phụ nữ sau đó đã liên tục lớn tiếng chửi bới đồng thời dùng tay tát liên tiếp vào mặt và tay của nam tài xế ô tô.

Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô liên tục giải thích và xin lỗi vì bản thân không cố ý để xảy ra va chạm. Tuy nhiên, bất chấp thái độ thiện chí của đối phương, người phụ nữ đi xe máy vẫn tiếp tục lăng mạ, thậm chí đá mạnh vào cửa xe và chân của nam tài xế trước khi chở con nhỏ rời khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 18/5, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và lập tức cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để ghi nhận sự việc.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát, trích xuất dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát trên tuyến đường cũng như các camera hành trình quanh khu vực trường học thời điểm đó, đồng thời gặp gỡ các nhân chứng để thu thập thêm thông tin.

Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

GĐXH - Công an xã Nga Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tài xế ô tô bóp cổ, hành hung ngay giữa đường.

Xác minh clip tài xế ô tô bóp cổ, đánh người tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị nhóm bạn hẹn ra đoạn đường vắng rồi đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.

GĐXH - Qua hành trình gắn bó với cầu lông, pickleball và các hoạt động cộng đồng, vận động viên Dũng Nguyễn cho rằng duy trì thói quen vận động đúng cách mới là yếu tố tạo nên giá trị lâu dài của thể thao.

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 132 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026.

GĐXH - Theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

GĐXH - Người xưa thường nói "hiền lương sinh phú quý", và những con giáp dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng. Theo đó, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cũng tăng theo?

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường mang số mệnh tốt lành nên cuộc đời gặp hung hóa cát, càng về sau càng sung túc.

GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

