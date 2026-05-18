Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Gây sốt mạng xã hội bởi hoa cưới cầm tay bằng vàng

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu ở miền Tây đeo vàng kín người, trên tay cầm bó hoa cưới bằng vàng nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đặc biệt, không ít dân mạng tò mò về giá trị của bó hoa cưới và số trang sức cô dâu mang trên người.

Được biết, cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội tên Tố Như (ở Bình Đại, Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long). Còn chú rể là Trần Mẫn.

Trên Tri Thức - Znews, cô dâu Tố Như cho biết, bản thân là chủ tiệm vàng nên quyết định sử dụng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Theo Tố Như, tổng giá trị vàng mang trên người trong bức ảnh rơi vào khoảng 15 cây vàng. Trong đó, trang sức đeo trên cổ trị giá 5 cây vàng, còn bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng. "Bó hoa cưới bằng vàng nhìn đẹp và sang trọng, giúp tôn lên vẻ đẹp của cô dâu", Tố Như chia sẻ.

Sau đó cô dâu còn đeo thêm kiềng vàng cùng nhiều trang sức khác như nhẫn, vòng. Tổng giá trị toàn bộ số vàng lên đến 40 lượng.

Tố Như cho biết thêm, đám cưới của cô và chú rễ Trần Mẫn diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5, được chuẩn bị và lên kế hoạch trong vài tháng. Đến hiện tại, mọi thứ đều diễn ra chỉn chu và đúng như mong muốn.

Trước đó, ngày đầu năm 2026, một đám cưới tại Phú Thọ cũng khiến dân tình không khỏi choáng ngợp bởi màn xuất hiện của cô dâu chú rể. Chú rể vẫn ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ vest cưới chỉn chu, còn cô dâu khoác lên người bộ váy cưới được đính kết tinh xảo, lộng lẫy và nổi bật.

Chưa dừng lại ở đó, bó hoa cưới cầm tay của cô dâu cũng thuộc "đẳng cấp khác biệt". Thay vì những bó hoa tươi rực rỡ quen thuộc, cô dâu hot nhất Phú Thọ lựa chọn một bó hoa cưới bằng vàng, lấp lánh và xa xỉ. Ngay cả hoa cài áo của chú rể cũng được chế tác từ vàng, đồng bộ và tinh tế.

Bó hoa cưới cầm tay của cô dâu ở Phú Thọ cũng thuộc "đẳng cấp khác biệt". (Nguồn ảnh: Lan Anh rạp sự kiện Vĩnh Phúc).

Hay như vào năm 2025, đám cưới của cô dâu Ngô Thị Kim Thy (SN 1990, quê Bình Dương (cũ), nay là TPHCM) và chú rể Trần Văn Nguyên (SN 1969, quê Khánh Hòa) cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người trong đó, bó hoa cưới được đúc từ 11 cây vàng.

Loạt ảnh và video về đám cưới hoành tráng của cặp đôi "gây bão" mạng với mâm sính lễ "khủng" nhiều tiền mặt, vàng miếng, kiềng vàng, hoa cài áo bằng vàng và nhiều loại trang sức quý giá khác...

Gây chú ý hơn cả là bó hoa cưới đúc bằng 11 cây vàng được cô dâu cầm trên tay. Đây là món quà đặc biệt chú rể Văn Nguyên gửi đến cô dâu Kim Thy.

Được đúc từ 11 cây vàng, bó hoa cưới tượng trưng cho 11 năm gắn bó của cô dâu - chú rể, như một cách chú rể gửi lời cảm ơn đến tình yêu và sự hy sinh của cô dâu trong hành trình dài bên nhau.

"Bó hoa cưới tượng trưng cho tình yêu bền bỉ của vợ chồng tôi. Anh ấy nói, hoa được làm bằng vàng sẽ không bao giờ tàn nên anh ấy quyết định đúc bó hoa đặc biệt như vậy", cô dâu Kim Thy chia sẻ.

Về sính lễ và quà cưới giá trị, cô dâu Kim Thy từ chối tiết lộ cụ thể bởi "quà cưới của tôi được tính bằng tình thương, chứ không phải bằng giá trị vật chất".

Sau tất cả, cô dâu Kim Thy đã có một lễ cưới đáng nhớ với những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Với chị, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu 11 năm yêu thương bền bỉ của hai người và mở ra một hành trình mới đầy gắn kết và trách nhiệm.

Bó hoa cưới được đúc từ 11 cây vàng của cô dâu Ngô Thị Kim Thy (SN 1990, quê Bình Dương (cũ) nay là TPHCM) và chú rể Trần Văn Nguyên (SN 1969, quê Khánh Hòa). Ảnh: ZNews

Hoa cưới cầm tay bằng vàng tượng trưng cho điều gì?

Hoa cưới cầm tay bằng vàng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự gắn kết bền vững vượt thời gian. Giống như bản chất của vàng, bó hoa cưới này mang ý nghĩa về một cuộc hôn nhân không bao giờ phai nhạt hay tàn phai, đồng thời thể hiện mong cầu về một tương lai thịnh vượng, sung túc và viên mãn.

Vì là kim loại quý không bị oxy hóa, hoa cưới bằng vàng là biểu tượng hoàn hảo cho một tình yêu trường tồn, không thay đổi dù năm tháng có trôi qua.

Số lượng vàng được sử dụng đúc hoa thường mang ý nghĩa cá nhân hóa rất cao, chẳng hạn như số lượng cây vàng đại diện cho số năm cặp đôi đã yêu và gắn bó.

Sắc vàng rực rỡ từ lâu đã là đại diện cho sự giàu sang, tài lộc và may mắn, mang đến sự khởi đầu suôn sẻ cho chặng đường hôn nhân. Theo đó, hoa cưới cầm tay bằng vàng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự gắn bó của cô dâu, chú rể.