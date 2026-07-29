Lương hưu 38 triệu đồng nhưng tôi chỉ nói 10 triệu khi về quê: Tránh được bao rắc rối

Nghe lời con trai, tôi không tiết lộ mức lương hưu thật

Tôi tên Ngô Vệ Quang, năm nay 68 tuổi, từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội trước khi chuyển sang làm việc tại một doanh nghiệp ở thành phố. Sau khi nghỉ hưu với mức lương hưu 10.000 NDT mỗi tháng (tương đương 38,8 triệu đồng), tôi quyết định trở về quê ở Quảng Đông (Trung Quốc) để dưỡng già trong căn nhà đã chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Từ lâu, tôi đã mong có một cuộc sống yên bình ở quê, được gần anh em, họ hàng và hàng xóm sau nhiều năm bôn ba nơi phố thị.

Ban đầu, tôi dự định bỏ khoảng 100.000 NDT để sửa sang toàn bộ ngôi nhà. Thế nhưng, con trai khuyên tôi chỉ nên sửa những hạng mục thật sự cần thiết như hệ thống điện, đường ống nước và thay mới một số thiết bị gia dụng. Theo con, số tiền còn lại nên để dành cho việc chăm sóc sức khỏe và phòng khi đau ốm tuổi già.

Trước khi tôi về quê, con trai còn dặn một điều khiến tôi khá bất ngờ: "Bố đừng nói với ai mức lương hưu thật. Nếu có người hỏi, bố cứ bảo mỗi tháng chỉ nhận khoảng 3.000 NDT."

Thú thật, lúc ấy tôi không hiểu vì sao phải làm như vậy. Tôi nghĩ người ở quê vốn chân chất, thật thà, đâu cần phải giấu chuyện thu nhập.

Việc công khai mức lương hưu đôi khi vô tình tạo ra những kỳ vọng, những lời nhờ vả hoặc các tình huống khó xử. Khi không thể đáp ứng, mối quan hệ thân thiết cũng dễ phát sinh mâu thuẫn. Ảnh minh họa

Một câu trả lời giúp tránh nhiều phiền phức

Ngày tôi trở về, rất nhiều anh em, họ hàng và hàng xóm sang thăm. Sau những câu chuyện hỏi han về cuộc sống trên thành phố, có người tò mò hỏi tôi mỗi tháng được hưởng bao nhiêu tiền lương hưu.

Nhớ lời con trai, tôi chỉ cười rồi đáp rằng mình nhận khoảng 3.000 NDT mỗi tháng. Tôi còn nói thêm vì vẫn hỗ trợ con cái nên số tiền ấy cũng chỉ đủ chi tiêu.

Nghe vậy, mọi người không hỏi thêm nữa. Ai cũng động viên rằng có lương hưu ổn định là may mắn, đủ sống là tốt rồi.

Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu hết ý của con trai.

Câu chuyện của người hàng xóm khiến tôi thay đổi suy nghĩ

Ít lâu sau, tôi gặp lại ông Kiến, người bạn lớn lên cùng mình trong làng. Ông có mức lương hưu khoảng 10.000 NDT, tương đương khoảng 38,8 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ có thu nhập như vậy thì tuổi già hẳn rất thoải mái. Thế nhưng, ông lại tâm sự rằng cuộc sống của mình không hề nhẹ nhõm.

Ngay từ khi mới về quê, vì ai cũng biết ông có lương hưu cao nên nhiều người thân liên tục tìm đến vay tiền. Có những khoản vay kéo dài nhiều năm vẫn chưa được trả.

Đến khi ông từ chối cho một người anh họ vay tiền mua xe vì muốn giữ tiền dưỡng già và phòng lúc đau ốm, ông lại bị trách là giàu mà keo kiệt, không biết giúp đỡ người thân. Ông bảo nhiều lúc chỉ muốn quay lại thành phố sống để tránh những áp lực không đáng có.

Nghe xong câu chuyện ấy, tôi mới thực sự hiểu vì sao con trai lại khuyên mình phải kín tiếng về thu nhập.

Giữ kín thu nhập đôi khi là cách giữ gìn tình thân

Sau câu chuyện của người bạn, ông Quang càng thấy quyết định nghe theo lời con trai là đúng đắn.

Theo ông, thu nhập là chuyện riêng của mỗi người. Việc công khai mức lương hưu đôi khi vô tình tạo ra những kỳ vọng, những lời nhờ vả hoặc các tình huống khó xử. Khi không thể đáp ứng, mối quan hệ thân thiết cũng dễ phát sinh mâu thuẫn.

Ở tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng nhất không phải là để mọi người biết mình có bao nhiêu tiền, mà là biết quản lý tài chính hợp lý, sống bình yên và giữ được sự hòa thuận với những người xung quanh. Đôi khi, kín tiếng về thu nhập lại chính là cách để cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

* Câu chuyện về ông Ngô được đăng tải trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc) nhận không ít sự bàn tán của người dùng mạng.

Không lương hưu, bị con khuyên tiếp tục đi làm: Quyết định sau đó đã thay đổi tuổi già của tôi GĐXH - Tin lời con hứa sẽ phụng dưỡng tuổi già nên tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp để giúp con mua nhà. Chỉ đến khi bị chính con khuyên tiếp tục đi làm tôi mới thấm thía.

Theo Toutiao