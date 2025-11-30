Mới nhất
Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Chủ nhật, 14:56 30/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.

Lương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp caoLương Thùy Linh tiếp tục đảm nhận MC song ngữ tại Hội nghị cấp cao

GĐXH - Mới đây, Lương Thùy Linh ghi điểm với vai trò MC song ngữ tại một hội nghị cấp cao. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài và khả năng ngoại ngữ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 2.

Lương Thuỳ Linh mới đây được Tổng Lãnh sự quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng giao trọng trách MC, dẫn dắt sự kiện “Quintessentially British – A Celebration of British Luxury” (Tinh hoa Vương Quốc Anh) một buổi lễ trang trọng tôn vinh di sản, tinh thần sáng tạo và dấu ấn văn hóa Anh Quốc tại Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao – văn hóa lớn với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp quốc tế và các đối tác cao cấp.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 3.

Là MC song ngữ giàu kinh nghiệm, cô đã dẫn dắt mượt mà toàn bộ chương trình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Giọng dẫn rõ ràng, khả năng kết nối linh hoạt giữa các phần nội dung và phong thái sân khấu tự tin là những yếu tố khiến cô luôn được đánh giá cao trong các sự kiện đòi hỏi tính chuyên nghiệp.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 4.

Chia sẻ sau buổi dẫn, Lương Thùy Linh cho biết: “Được Tổng Lãnh sự quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng giao vai trò MC là một niềm vinh dự đặc biệt đối với Linh. Đây là cơ hội quý để Linh được tiếp tục làm công việc mình yêu thích, đồng thời góp phần kết nối giá trị văn hóa và tinh thần hợp tác của hai quốc gia”

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 5.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Lương Thùy Linh còn gây chú ý khi lựa chọn phong cách thời trang mang cảm hứng quý cô Anh Quốc: thanh lịch, cổ điển nhưng sắc sảo.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 6.

Chiếc đầm phom dáng tối giản, đường cắt tinh tế kết hợp cùng trang sức nhỏ nhã nhặn tạo nên vẻ đẹp nữ tính, sang trọng mà vẫn giữ được sự hiện đại. Hình ảnh này không chỉ phù hợp với tinh thần của chương trình mà còn khẳng định sự chỉn chu, chuyên nghiệp của cô ở từng sự kiện mình xuất hiện.

Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ - Ảnh 7.

Trong suốt hành trình sự nghiệp, Lương Linh đã tạo dựng được hình ảnh một MC chuyên nghiệp, sắc sảo, dẫn song ngữ chuẩn xác và là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện quốc tế, lễ ra mắt, hội nghị doanh nghiệp cấp cao và các hoạt động văn hóa – nghệ thuật lớn.

 

An Khánh
