Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ

Lương Thuỳ Linh mới đây được Tổng Lãnh sự quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng giao trọng trách MC, dẫn dắt sự kiện “Quintessentially British – A Celebration of British Luxury” (Tinh hoa Vương Quốc Anh) một buổi lễ trang trọng tôn vinh di sản, tinh thần sáng tạo và dấu ấn văn hóa Anh Quốc tại Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện ngoại giao – văn hóa lớn với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp quốc tế và các đối tác cao cấp.