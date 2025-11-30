Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi làm MC song ngữ
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh khi làm MC song ngữ tại sự kiện Tinh hoa Anh Quốc. Cô mang đến phong cách quý cô và khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp.
Một Á hậu nổi tiếng nhận học bổng Tiến sĩ 3 tỷ đồngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Á hậu Phương Anh gây ấn tượng khi nhận học bổng Tiến sĩ Quản trị trị giá gần 3 tỷ đồng tại RMIT. Hành trình học tập và phát triển của cô truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.
Đạo diễn Việt kiều 'Quán Kỳ Nam': Từ bé tôi đã không ham tiền bạcGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Leon Lê - đạo diễn Việt kiều nổi tiếng với khán giả qua phim "Song lang" mới đây đã mời Đỗ Thị Hải Yến trở lại với "Quán Kỳ Nam". Trước khi thành danh, nam đạo diễn sinh năm 1977 được chú ý bởi thân thế kín tiếng và tinh thần tận hiến vì nghệ thuật.
NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh TùngGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm ca nhạc "Đinh Show" tại Hà Nội với sự góp mặt của NSND Tự Long, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp.
Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bàGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.
Tối nay, phim 'chữa lành' nổi tiếng thế giới 'Máy bay giấy' lên sóng VTV3Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Bộ phim nổi tiếng "Paper planes" (Máy bay giấy) sẽ phát sóng trong Cine7 lúc 21h hôm nay (30/11) trên kênh VTV3.
G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025Thế giới showbiz - 8 giờ trước
GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.
Cuộc sống tròn đầy của diễn viên Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổiGiải trí - 8 giờ trước
Kết hôn muộn nhưng tròn đầy bên vợ trẻ kém 25 tuổi giúp NSƯT Phú Đôn trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có hạnh phúc bền vững dù bước vào hôn nhân khi tóc đã điểm bạc.
Hà Trịnh – Từ biên kịch của VFC đến ca sĩ hát nhạc tình được yêu thíchGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hà Trịnh từng kinh qua nhiều công việc trong nghề biên kịch ở phòng nội dung của VFC, viết kịch bản cho chuyên mục "Thư giãn Cuối tuần" nhưng rồi cô nhận ra, ca hát mới là niềm đam mê thực sự và quyết tâm theo đuổi.
Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu HườngCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Cơ duyên giữa NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu).
Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồngGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng", NSƯT Kiều Anh tâm sự với báo chí.
Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bàGiải trí
GĐXH - NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.