Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Nguyên nhân

Da khô là tình trạng da khá phổ biến và gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu bạn thấy da có dấu hiệu căng, bong tróc hay thô ráp thì chính là da của bạn đang bị khô, mất nước và cần được dưỡng ẩm ngay lập tức.

Da khô do các yếu tố bên ngoài như: Môi trường sống, thời tiết, ảnh hưởng của các loại thuốc... Do các yếu tố bên trong như do di truyền, tuổi tác hoặc nội tiết tố. Do lối sống: hút thuốc, phơi nắng, chăm sóc da sai cách...

Cách dưỡng ẩm cho da khô

Dùng dầu oliu

Dùng dầu oliu là cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên hiệu quả. Dầu oliu chứa nhiều vitamin A, D, E và K, đây đều là những vitamin giúp chống lại các yếu tố xấu bên ngoài, hỗ trợ quá trình oxy hóa tế bào. Do có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ nên dầu oliu đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn quá trình oxy hóa liên tục.

Sử dụng dầu oliu thường xuyên giúp da làm tăng độ đàn hồi và chống lại những dấu hiệu lão hóa da.

Trong dầu oliu còn có chất diệp lục, giúp chữa lành vết thương và sẹo thâm. Tinh chất trong dầu oliu giúp da mềm mại do tính chất hỗ trợ tái tạo tế bào và hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm cho da. Sử dụng dầu oliu thường xuyên giúp da làm tăng độ đàn hồi và chống lại những dấu hiệu lão hóa da.

Sử dụng nha đam

Đặc tính của nha đam là khả năng khử trùng, vì thế nha đam được xem là một nguyên liệu dưỡng ẩm tự nhiên vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó nha đam còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin E giúp trẻ hóa làn da, tái tạo tế bào đem đến một làn da trắng hồng rạng rỡ.

Bạn có thể sử dụng nha đam bằng cách cắt một lá nha đam và lấy gel. Thoa gel lên mặt và giữ trong 10 phút, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 2 lần, sau một tháng bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt trên làn da của mình.

Hoặc bạn có thể sử dụng nha đam bằng cách trộn hai muỗng gel nha đam với 2 muỗng đường nâu, thoa hỗn hợp lên mặt hoặc toàn thân. Sau đó lại mát xa nhẹ nhẹ nhàng theo chuyển động tròn và rửa sạch lại với nước.

Sử dụng quả bơ

Một trong những cách để dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên đó là sử dụng bơ. Có thể bạn chưa biết, bơ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn đóng vai trò chính trong việc nuôi dưỡng sức sống cho làn da của bạn.

Một trong những cách để dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên đó là sử dụng bơ.

Bơ chứa nhiều vitamin E và C giúp làm tăng tốc độ phục hồi da và cải thiện tình trạng da mãn tính như chàm hay mụn trứng cá. Bên cạnh đó bơ còn chứa các chất chống oxy hóa, omega 3, khoáng chất và vitamin, là nguồn biotin tuyệt vời giúp ngăn ngừa da khô, rụng tóc và móng tay giòn.

Dùng bột yến mạch

Bột yến mạch giúp bạn tẩy tế bào chết cho da rất tốt. Thực hiện bằng cách trộn 2 muỗng canh bột yến mạch với 1 muỗng canh mật ong pha nước ấm. Sau đó đem hỗn hợp đi hâm nóng và để nguội. Tiếp theo bạn thoa hỗn hợp lên da, giữ trong 15 - 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Lập tức da bạn sẽ mềm mịn và giữ ẩm cũng tốt nữa.

Sử dụng mật ong để dưỡng ẩm

Trộn 2 muỗng mật ong và 8 muỗng nước cho đến khi hỗn hợp đặc lại. Sau đó thoa trực tiếp hỗn hợp lên da và mát xa trong 10 - 15 phút rồi rửa lại với nước ấm.

Trong mật ong chứa rất nhiều chất giúp dưỡng ẩm, phục hồi cho da khô cực hiệu quả.

Mật ong là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời của tự nhiên mà chị em không nên bỏ qua. Vì trong mật ong chứa rất nhiều chất giúp dưỡng ẩm, phục hồi cho da khô cực hiệu quả. Không chỉ với da mặt mà còn tác dụng luôn cho làn da body của bạn nữa.