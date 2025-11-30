Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?
GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.
Nguyên nhân
Khí hậu hanh khô: Đầu tiên không thể bỏ qua nguyên nhân hàng đầu làm da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là khí hậu hanh khô khiến da mất nước trầm trọng trở nên nứt nẻ, da tay bị bong tróc thậm chí chảy máu nếu không có cách khắc phục kịp thời.
Không dưỡng da: Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ có da mặt cần được chăm sóc còn da tay, da body dày, khỏe hơn nên không mấy chú ý. Tuy nhiên dưới thời tiết khô vào mùa đông, nếu bạn không cấp nước, dưỡng ẩm đầy đủ cho da thì không thể tránh khỏi tình trạng khô căng, nứt nẻ, chảy máu.
Sản phẩm tẩy rửa mạnh: Các sản phẩm nước rửa tay, sữa tắm hay sản phẩm tẩy rửa hàng ngày mà da tay tiếp xúc như nước rửa chén, nước lau nhà… có nồng độ hóa chất cao, nhiều xà phòng cũng sẽ khiến làn da thêm khô hơn nữa, làm da nứt nẻ nhiều hơn.
Không bảo vệ da tay: Một nguyên nhân nữa khiến da tay bạn khô căng, bong tróc đau rát vào mùa đông là không bảo vệ da tốt dưới thời tiết lạnh, không sử dụng găng tay để giữ ấm cho da khiến độ ẩm mất đi nhanh hơn.
Cách khắc phục
Sử dụng kem dưỡng ẩm
Cách để khắc phục tức thời cũng như có công hiệu lâu dài trong việc dưỡng da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là sử dụng kem dưỡng ẩm da có độ ẩm cao. Những kem dưỡng có khả năng cấp ẩm sâu cho mùa đông hoặc kem dưỡng đặc trị khô da nứt nẻ cũng rất thích hợp cho trường hợp này.
Bạn nên chọn loại kem dưỡng da tay trị nứt nẻ có độ ẩm cao, chất kem thấm nhanh và không gây bết rít cho da bởi đôi bàn tay là nơi tiếp xúc với rất nhiều đồ vật, làm nhiều việc liên tục. Các chiết xuất từ thực vật trong kem dưỡng ẩm cho da tay khô nứt nẻ cũng có khả năng dưỡng sâu hơn, cung cấp thêm dưỡng chất cho da luôn mềm mịn, ẩm mượt một cách tự nhiên.
Dưỡng ẩm sâu với dầu dưỡng
Mỗi tuần từ 2 – 3 lần, bạn sử dụng dầu thiên nhiên nguyên chất như dầu oliu, dầu dừa, dầu hạnh nhân… để ủ tay, massage dưỡng da tay là cách khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là phương pháp điều trị lâu dài, không chỉ dưỡng da mềm mại tức thì mà còn nuôi dưỡng sâu, phục hồi làn da thêm khỏe mạnh hơn.
Nhiều loại axit béo có trong nhiều loại dầu thiên nhiên có khả năng dưỡng sâu, ngăn không cho độ ẩm thoát ra ngoài, đồng thời làm mềm lớp da khô bong tróc và bạn chỉ cần massage nhẹ là đã loại bỏ được phần da chết này đơn giản, trả lại đôi bàn tay mềm mượt.
Uống nhiều nước và cân bằng chế độ ăn lành mạnh
Đây không chỉ là cách khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông mà còn là biện pháp tối ưu nếu bạn muốn một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, một vóc dáng cân đối, săn chắc, làn da sáng mịn, giàu sức sống.
Nước là điều cần thiết, giữ ẩm cho da từ bên trong và chế độ ăn nhiều rau củ quả, hạn chế dầu mỡ, chất béo không tốt sẽ là cách loại bỏ triệu chứng da tay khô căng mỗi mùa đông về.
Ngăn ngừa khô da tay
Giữ ấm tay với găng tay: Ngay cả khi không có việc cần ra ngoài, bạn vẫn nên đeo thêm găng tay khi ở trong nhà, đặc biệt là những hôm thời tiết lạnh buốt. Bởi nếu để da tay tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, khô, hơi ẩm trên da sẽ bay đi rất nhanh, làm da tay nứt nẻ, khó chịu, đau đớn.
Đổi loại nước rửa tay, sữa tắm: Một lưu ý quan trọng mà nhiều người không để ý là nước rửa tay hay sữa tắm nhiều hóa chất tẩy rửa làm sạch cũng làm da tay khô hơn đấy. Thay vào đó, bạn nên đổi sang loại có thành phần tự nhiên, tránh những chất hóa học độc hại cho da như cồn, hương liệu hay chất bảo quản…
Bên cạnh đó, mỗi khi rửa tay, tắm xong, bạn nên thoa kem dưỡng ngay, điều này sẽ làm tăng khả năng thẩm thấu của kem và da sẽ ẩm mượt lâu hơn.
Sử dụng bao tay khi lau rửa, vệ sinh: Khi rửa bát, vệ sinh nhà cửa hay những việc khiến da tay phải tiếp xúc nhiều với nước và sản phẩm tẩy rửa thì bạn nên đeo găng tay cao su. Việc này vừa giúp bảo vệ da tay khỏi chất tẩy hóa học làm khô da, vừa bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.
