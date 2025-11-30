Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?

Chủ nhật, 08:02 30/11/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.

Nguyên nhân

Khí hậu hanh khô: Đầu tiên không thể bỏ qua nguyên nhân hàng đầu làm da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là khí hậu hanh khô khiến da mất nước trầm trọng trở nên nứt nẻ, da tay bị bong tróc thậm chí chảy máu nếu không có cách khắc phục kịp thời.

Không dưỡng da: Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ có da mặt cần được chăm sóc còn da tay, da body dày, khỏe hơn nên không mấy chú ý. Tuy nhiên dưới thời tiết khô vào mùa đông, nếu bạn không cấp nước, dưỡng ẩm đầy đủ cho da thì không thể tránh khỏi tình trạng khô căng, nứt nẻ, chảy máu.

Sản phẩm tẩy rửa mạnh: Các sản phẩm nước rửa tay, sữa tắm hay sản phẩm tẩy rửa hàng ngày mà da tay tiếp xúc như nước rửa chén, nước lau nhà… có nồng độ hóa chất cao, nhiều xà phòng cũng sẽ khiến làn da thêm khô hơn nữa, làm da nứt nẻ nhiều hơn.

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông? - Ảnh 1.

Da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là khí hậu hanh khô khiến da mất nước trầm trọng trở nên nứt nẻ.

Không bảo vệ da tay: Một nguyên nhân nữa khiến da tay bạn khô căng, bong tróc đau rát vào mùa đông là không bảo vệ da tốt dưới thời tiết lạnh, không sử dụng găng tay để giữ ấm cho da khiến độ ẩm mất đi nhanh hơn.

Cách khắc phục

Sử dụng kem dưỡng ẩm

Cách để khắc phục tức thời cũng như có công hiệu lâu dài trong việc dưỡng da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là sử dụng kem dưỡng ẩm da có độ ẩm cao. Những kem dưỡng có khả năng cấp ẩm sâu cho mùa đông hoặc kem dưỡng đặc trị khô da nứt nẻ cũng rất thích hợp cho trường hợp này.

Bạn nên chọn loại kem dưỡng da tay trị nứt nẻ có độ ẩm cao, chất kem thấm nhanh và không gây bết rít cho da bởi đôi bàn tay là nơi tiếp xúc với rất nhiều đồ vật, làm nhiều việc liên tục. Các chiết xuất từ thực vật trong kem dưỡng ẩm cho da tay khô nứt nẻ cũng có khả năng dưỡng sâu hơn, cung cấp thêm dưỡng chất cho da luôn mềm mịn, ẩm mượt một cách tự nhiên.

Dưỡng ẩm sâu với dầu dưỡng

Mỗi tuần từ 2 – 3 lần, bạn sử dụng dầu thiên nhiên nguyên chất như dầu oliu, dầu dừa, dầu hạnh nhân… để ủ tay, massage dưỡng da tay là cách khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông là phương pháp điều trị lâu dài, không chỉ dưỡng da mềm mại tức thì mà còn nuôi dưỡng sâu, phục hồi làn da thêm khỏe mạnh hơn.

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông? - Ảnh 2.

Mỗi tuần từ 2 – 3 lần, bạn sử dụng dầu thiên nhiên nguyên chất như dầu oliu, dầu dừa, dầu hạnh nhân… để ủ tay.

Nhiều loại axit béo có trong nhiều loại dầu thiên nhiên có khả năng dưỡng sâu, ngăn không cho độ ẩm thoát ra ngoài, đồng thời làm mềm lớp da khô bong tróc và bạn chỉ cần massage nhẹ là đã loại bỏ được phần da chết này đơn giản, trả lại đôi bàn tay mềm mượt.

Uống nhiều nước và cân bằng chế độ ăn lành mạnh

Đây không chỉ là cách khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông mà còn là biện pháp tối ưu nếu bạn muốn một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, một vóc dáng cân đối, săn chắc, làn da sáng mịn, giàu sức sống.

Nước là điều cần thiết, giữ ẩm cho da từ bên trong và chế độ ăn nhiều rau củ quả, hạn chế dầu mỡ, chất béo không tốt sẽ là cách loại bỏ triệu chứng da tay khô căng mỗi mùa đông về.

Ngăn ngừa khô da tay

Giữ ấm tay với găng tay: Ngay cả khi không có việc cần ra ngoài, bạn vẫn nên đeo thêm găng tay khi ở trong nhà, đặc biệt là những hôm thời tiết lạnh buốt. Bởi nếu để da tay tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, khô, hơi ẩm trên da sẽ bay đi rất nhanh, làm da tay nứt nẻ, khó chịu, đau đớn.

Đổi loại nước rửa tay, sữa tắm: Một lưu ý quan trọng mà nhiều người không để ý là nước rửa tay hay sữa tắm nhiều hóa chất tẩy rửa làm sạch cũng làm da tay khô hơn đấy. Thay vào đó, bạn nên đổi sang loại có thành phần tự nhiên, tránh những chất hóa học độc hại cho da như cồn, hương liệu hay chất bảo quản… 

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông? - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, mỗi khi rửa tay, tắm xong, bạn nên thoa kem dưỡng ngay, điều này sẽ làm tăng khả năng thẩm thấu của kem và da sẽ ẩm mượt lâu hơn đấy.

Bên cạnh đó, mỗi khi rửa tay, tắm xong, bạn nên thoa kem dưỡng ngay, điều này sẽ làm tăng khả năng thẩm thấu của kem và da sẽ ẩm mượt lâu hơn.

Sử dụng bao tay khi lau rửa, vệ sinh: Khi rửa bát, vệ sinh nhà cửa hay những việc khiến da tay phải tiếp xúc nhiều với nước và sản phẩm tẩy rửa thì bạn nên đeo găng tay cao su. Việc này vừa giúp bảo vệ da tay khỏi chất tẩy hóa học làm khô da, vừa bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông? - Ảnh 4.Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Thời tiết mùa đông thường khô và lạnh khiến da bong tróc, nứt nẻ. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Bí quyết để làn da không bị nếp nhăn mùa hanh khô

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Thoa chanh lên mặt: Làm đẹp tự nhiên hay “lợi bất cập hại”?

Cùng chuyên mục

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Cách làm sạch dầu trên da mặt an toàn và hiệu quả

Chăm sóc da - 4 giờ trước

Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, giữ ẩm và ngăn da khô. Tuy nhiên, khi tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, da trở nên bóng dầu, dễ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Hiểu rõ nguyên nhân và lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng này.

NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40

NSƯT Kim Tuyến nhan sắc ngày càng thăng hạng tuổi U40

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi U40, Kim Tuyến ngày càng cho thấy vẻ đẹp mặn mà và phong thái tự tin của người phụ nữ độc lập.

Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum – Giải pháp hỗ trợ giảm mụn cho da dầu mụn

Tinh chất Kẽm Actidem Derma ZNP Serum – Giải pháp hỗ trợ giảm mụn cho da dầu mụn

Đẹp - 21 giờ trước

Serum Kẽm Actidem thu hút sự chú ý nhờ khả năng hỗ trợ làm thoáng lỗ chân lông và hỗ trợ giảm mụn hiệu quả cho da dầu mụn.

Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soát

Xoài Non gây sốt với body 'khét lẹt', phong cách gợi cảm sau thời gian tăng cân mất kiểm soát

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Xoài Non gây sốt với loạt ảnh gợi cảm tại Hàn Quốc, khoe body quyến rũ sau bị thời gian tăng cân. Cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự tự tin.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - MC Mù Tạt (Huyền Trang) - vợ sắp cưới của cầu thủ Đức Huy - gây chú ý không chỉ ở vai trò truyền hình mà còn nhờ sắc vóc quyến rũ ở tuổi 32.

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Ngọc Trinh tăng cân, 'đánh mất' vòng eo 56

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ số đo ba vòng sau khi tăng 2kg khiến fan bất ngờ.

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.

Xem nhiều

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang
NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Đẹp
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top