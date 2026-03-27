Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thân

Thứ sáu, 06:44 27/03/2026 | Thế giới showbiz

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn qua đời do chính người cháu ruột lan truyền. Gia đình người em gái của nữ diễn viên phản hồi thông tin, tỏ ra lo lắng cho chị gái.

Lưu Hiểu Khánh tức tưởi, tố cháu ruột

Ngày 25/3, nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật về việc bà qua đời đang lan truyền trên mạng. Nữ diễn viên cho rằng người tung tin đồn trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài với nội dung bà “chết trong bể bơi ở Hoành Điếm”.

Bà gọi đó là sự phản bội tình thân. “Tôi lại vừa thấy tin mình qua đời. Đây là dự báo giết người sao? Các người mong tôi chết đến vậy ư? Cùng một gốc sinh ra, sao nỡ dày vò nhau đến thế!", bà viết. Hiện bài đăng liên quan đã được xóa.

Lưu Hiểu Khánh (áo đỏ) bên cạnh vợ chồng em gái (bên trái) và cháu trai (bìa phải). Ảnh: Weibo.

Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa nữ diễn viên và bạn bè, bà cho rằng người đứng sau tài khoản tung tin chính là cháu ruột tên Tĩnh Nhiên - người bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Phía người cháu đã phủ nhận cáo buộc. Tĩnh Nhiên nói chưa từng đăng ký tài khoản như Lưu Hiểu Khánh lan truyền.

Từ năm 2002 đến nay, Lưu Hiểu Khánh nhiều lần bị đồn “đã qua đời” với đủ lý do như chết trong tù, rơi núi khi leo trèo hay đột quỵ do bệnh tim.

Ngoài các tin đồn thất thiệt, bà còn cho biết bản thân nhiều năm qua liên tục bị tố cáo ác ý khiến bà gặp không ít phiền toái.

Trải qua bốn cuộc hôn nhân nhưng không có con, Lưu Hiểu Khánh xem cháu ruột như con đẻ. Bà chăm sóc cháu từ khi mới 40 ngày tuổi, cho theo học các trường tư thục đắt đỏ tại Bắc Kinh, mua nhà gần trường để tiện sinh hoạt.

Sau đó người cháu du học tại Australia, toàn bộ chi phí đều do nữ diễn viên chi trả, bao gồm cả việc mua nhà và xe tại nước ngoài.

Nghi vấn mâu thuẫn vì tài sản

Theo một số nguồn tin, mâu thuẫn gia đình có thể bắt nguồn từ tranh chấp tài sản. Trong cuốn hồi ký Tôi và Lưu Hiểu Khánh: Câu chuyện buộc phải kể , chồng cũ của bà là Trần Quốc Quân tiết lộ em gái bà - Lưu Hiểu Hồng - cùng chồng từng mong bà không sinh con để tài sản sau này thuộc về cháu.

Những năm gần đây, hai chị em được cho là đã rạn nứt vì vấn đề phân chia tài sản. Lưu Hiểu Khánh từng chia sẻ trong một chương trình rằng bà cảm thấy mình như người không còn gia đình.

Năm 2025 trên show thực tế, Lưu Hiểu Khánh tuyên bố không để lại một xu cho người thân. Toàn bộ tài sản của bà sẽ được quyên góp cho sự nghiệp điện ảnh.

Ngày 26/3, vợ chồng Lưu Hiểu Hồng lên tiếng bác bỏ hàng loạt tin đồn xoay quanh gia đình và chị gái là Lưu Hiểu Khánh. Họ khẳng định việc nuôi dưỡng con cái trước đây có sự hỗ trợ luân phiên của hai bên nội ngoại, không phải một mình nữ diễn viên gánh vác.

Lưu Hiểu Hồng cũng cho biết việc du học là nhờ học bổng, không liên quan đến tài trợ từ chị gái, thậm chí sau khi về nước còn đưa tiền tích góp cho gia đình. Cả hai cho rằng họ từng nghỉ việc để hỗ trợ công ty của Lưu Hiểu Khánh nhưng không được đảm bảo quyền lợi lâu dài, dẫn đến hiện tại không có lương hưu.

Họ tố có những người xung quanh đã gây chia rẽ, thổi phồng mâu thuẫn và lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt như chiếm đoạt tài sản, đầu độc hay trốn chạy. Vợ chồng Lưu Hiểu Hồng nhấn mạnh gia đình không muốn tranh chấp, sẵn sàng im lặng chịu đựng miễn các tin đồn không gây tổn hại thêm. Cả hai lo ngại cho sức khỏe và tuổi già của Lưu Hiểu Khánh, mong bà được sống bình an, vui vẻ.

Theo dữ liệu từ ứng dụng tra cứu doanh nghiệp Aiqicha, Lưu Hiểu Khánh hiện có liên quan tới hơn 10 công ty, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, chăm sóc sức khỏe và công nghiệp. Trong đó có 4 doanh nghiệp vẫn đang hoạt động.

Lưu Hiểu Khánh, 75 tuổi, nổi tiếng từ thập niên 1980 với nhiều giải thưởng lớn như Kim Kê, Bách Hoa qua các phim Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa , Phù Dung trấn, Phượng hoàng lửa.

Lưu Hiểu Khánh bước vào thị trường phim ngắn ở tuổi ngoài 70. Ảnh: Weibo.

Sự nghiệp của bà gắn liền với nhiều thăng trầm khi vướng bê bối trốn thuế năm 2002 và phải ngồi tù hơn 400 ngày. Sau biến cố, bà trở lại diễn xuất từ con số 0 và dần khôi phục vị thế trong ngành giải trí.

Về đời tư, Lưu Hiểu Khánh trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng không có con. Diễn viên thường xuyên gây chú ý với hình ảnh "cưa sừng làm nghé" gây tranh cãi ở tuổi ngoài 70. Những năm gần đây, bà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn trên cả điện ảnh, truyền hình, đặc biệt là đóng phim ngắn.

Hà Trang
Cùng chuyên mục

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

'Mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới' Teyana Taylor nói gì sau khi làm 'náo loạn' Oscar 2026?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh đánh bại Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio là ai?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hồng Lan đăng quang Hoa hậu Nhân ái, xúc động cảm ơn người chồng đã sát cánh suốt cuộc thi

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Con dâu David Beckham đóng phim 18+, phản ứng 'lạ' khi nhắc tới nhà chồng

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

'Công chúa Pop' Britney Spears bị bắt vì say rượu lái xe

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

