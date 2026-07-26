Sự thật đằng sau việc mua đồ nội thất tháng 7 âm lịch

Ưu điểm khi mua sắm nội thất "tháng cô hồn"

Giá cả hấp dẫn và nhiều ưu đãi

Do tâm lý e ngại mua sắm trong "tháng cô hồn" của đại đa số người tiêu dùng nên nhiều cửa hàng nội thất thường giảm giá mạnh, tung ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt để kích cầu sức mua sắm.

Đây là cơ hội tốt để bạn có thể mua sắm nội thất với giá thấp hơn so với các thời điểm khác trong năm mà vẫn đảm bảo được chất lượng hàng hóa.

Ngoài việc giảm giá, các cửa hàng cũng có thể tặng kèm các sản phẩm nhỏ, phụ kiện hoặc dịch vụ miễn phí như vận chuyển, lắp đặt.

Dễ dàng thương lượng giá cả

Do nhiều người kiêng kỵ mua sắm trong tháng này nên bạn sẽ ít phải cạnh tranh hay sợ không còn hàng của sản phẩm mà bạn yêu thích.

Điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thương lượng giá cả và có thể đạt được thỏa thuận tốt hơn.

Trong dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn vốn gắn liền với nhiều quan niệm kiêng kỵ, trong đó có việc hạn chế mua sắm đồ đạc mới, đặc biệt là nội thất.

Ngoài ra, khi lượng khách hàng mua sắm giảm, các cửa hàng thường có xu hướng chăm sóc khách hàng tốt hơn, sẵn sàng đàm phán và cung cấp dịch vụ tốt nhất để thúc đẩy doanh số.

Có thời gian thoải mái để lựa chọn

Với lượng khách hàng không quá đông đúng trong dịp tháng này, ví thế bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm nội thất mà không phải chịu áp lực về thời gian hay sợ sản phẩm bị hết hàng.

Nhân viên bán hàng cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và giúp bạn tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và không gian sống của mình.

Thuận tiện cho việc trang trí và chuẩn bị nhà cửa

Mua sắm trong "tháng cô hồn" giúp bạn có thời gian để hoàn thiện, sắp xếp và trang trí nhà cửa kịp thời cho các dịp lễ Tết vào cuối năm. Bạn sẽ không phải gấp gáp hay lo lắng về việc chuẩn bị nhà cửa vào thời điểm cuối năm bận rộn.

Đặc biệt hơn, trong thời điểm này vì lượng khách hàng không quá đông, việc giao hàng thường sẽ diễn ra nhanh chóng và đúng thời gian, giúp bạn dễ dàng sắp xếp kế hoạch của mình.

Giảm căng thẳng và áp lực

Trong "tháng cô hồn", các trung tâm thương mại và cửa hàng nội thất thường không quá đông đúc vì nhiều gia đình kiêng kỵ mua sắm. Điều này sẽ giúp bạn có trải nghiệm mua sắm thoải mái và thư giãn hơn.

Trong tháng cô hồn, các trung tâm thương mại và cửa hàng nội thất thường không quá đông đúc vì nhiều gia đình kiêng kỵ mua sắm.

Việc mua sắm trong điều kiện ít người sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi thanh toán, không phải xếp hàng lâu đồng thời nhận được dịch vụ tốt hơn.

Không bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng cá nhân

Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi các quan niệm tâm linh về "tháng cô hồn", việc mua sắm nội thất trong thời gian này hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Bạn có thể tận dụng thời gian này để mua sắm những món đồ cần thiết với giá tốt.

Mua sắm nội thất trong tháng này có nhiều ưu điểm về giá cả, dịch vụ và sự thuận tiện. Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai không quá quan tâm đến các quan niệm kiêng kỵ và muốn tìm kiếm các cơ hội mua sắm hấp dẫn.

Cách hóa giải điềm xấu khi mua nội thất tháng cô hồn

Chọn ngày giờ tốt

Trước khi mua sắm hoặc nhận hàng, bạn có thể chọn một ngày lành, giờ tốt, hợp tuổi và mệnh để thực hiện giao dịch.

Điều này giúp bạn cảm thấy an tâm hơn và mang lại may mắn cho quá trình mua sắm. Tránh mua sắm vào những ngày xấu hoặc ngày được coi là "ngày sát chủ" trong tháng này.

Làm lễ cúng cầu an

Theo phong thủy Tâm An, khi mang đồ đạc nói riêng hay nội thất nói chung mới về nhà, bạn có thể làm một lễ cúng nhỏ để xin phép thần linh, thổ địa tại nơi ở. Điều này thể hiện sự tôn trọng và cầu mong các vị thần phù hộ, mang lại sự bình an và may mắn.

Trước khi mua sắm hoặc nhận hàng, bạn có thể chọn một ngày lành, giờ tốt, hợp tuổi và mệnh để thực hiện giao dịch.

Vào "tháng cô hồn", nhiều người thường cúng cô hồn (cúng chúng sinh) để cầu mong các vong linh không quấy phá. Sau khi cúng xong, bạn có thể yên tâm hơn khi thực hiện các công việc như mua sắm hay dọn nhà.

Sử dụng bùa, vật phẩm phong thủy

Bạn có thể mang theo các loại bùa hộ mệnh như bùa bình an, bùa hộ thân để tránh những điều không may. Nhiều người tin rằng những vật phẩm này có thể giúp xua đuổi tà khí và mang lại sự bảo vệ.

Đặt các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, kỳ lân, thạch anh tím, đá phong thủy trong nhà hoặc trong túi để hóa giải năng lượng tiêu cực và thu hút năng lượng tích cực.

Kiêng kỵ những điều không may mắn

Cũng theo phong thủy Huyền Cơ, khi mua sắm, hãy tránh nói những điều không may, không nên nhắc đến chuyện chết chóc, bệnh tật, hoặc bất kỳ điều gì tiêu cực. Tránh làm đổ vỡ, rơi rớt các món đồ trong quá trình mua sắm và vận chuyển về nhà, vì điều này có thể mang lại điềm xấu theo quan niệm dân gian.

Tẩy uế cho đồ nội thất mới

Trước khi sử dụng đồ nội thất mới mua, bạn có thể thực hiện việc xông khói bằng các loại thảo dược như nhang trầm, bồ kết hoặc thảo mộc khác. Điều này giúp tẩy uế, xua đuổi những năng lượng tiêu cực còn bám vào đồ vật.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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