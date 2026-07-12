Vượt trội Kia Seltos, SUV hạng B giá chỉ 446 triệu đồng của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại nhất phân khúc

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.

SUV hạng B của Toyota thiết kế cá tính, trang bị hiện đại

Toyota bZ3X Knight Edition với phong cách "blacked-out" cùng giá bán quy đổi chỉ 450 triệu đồng. Ảnh: Tổng hợp

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe điện Trung Quốc, liên doanh GAC-Toyota vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt bZ3X Knight Edition, bổ sung lựa chọn dành cho khách hàng yêu thích phong cách thể thao với ngoại thất phủ tông màu đen.

So với phiên bản tiêu chuẩn, bZ3X Knight Edition được phát triển theo phong cách "blacked-out" với toàn bộ ngoại thất sơn đen bóng.

Xe sử dụng logo Toyota trước và sau màu đen đồng bộ, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế riêng, tích hợp các tấm ốp khí động học phối hai tông màu đen - bạc, tạo diện mạo mạnh mẽ và cá tính hơn.

Toyota cung cấp hai cấu hình cho phiên bản đặc biệt này, gồm 520 Pro Knight Edition và 520 Pro Lidar Knight Edition. Điểm khác biệt của bản cao cấp nằm ở việc được trang bị cảm biến LiDAR đặt phía trên kính chắn gió, hỗ trợ các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Khoang nội thất hiện đại, đặc biệt có hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa. Ảnh: Tổng hợp

Khoang nội thất vẫn giữ phong cách hiện đại, đồng thời được bổ sung nhiều tiện nghi đáng chú ý như hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, ghế trước tích hợp sưởi, thông gió và massage. Phía sau lưng ghế trước còn có bàn gấp tiện dụng, tương tự thiết kế trên các khoang ghế của máy bay thương mại.

bZ3X nếu được được bán tại Việt Nam cùng giá bán hấp dẫn hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt nhất là với khách gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Về khả năng vận hành, bZ3X Knight Edition không thay đổi so với các phiên bản hiện có. Cả hai biến thể 520 Pro đều sử dụng pin dung lượng 58 kWh kết hợp mô-tơ điện dẫn động cầu trước, cho công suất tối đa 201 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 520 km sau mỗi lần sạc đầy.

Ngoài Knight Edition, dòng bZ3X tại Trung Quốc còn có phiên bản 610 Max với cấu hình mạnh hơn. Biến thể này được trang bị bộ pin 68 kWh cùng mô-tơ điện công suất 221 mã lực, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 610 km theo mỗi chu kỳ sạc.

Thuộc phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, GAC-Toyota bZ3X có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.600 x 1.875 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm.

Nếu so với Toyota RAV4, mẫu xe có chiều dài và chiều rộng tương đương nhưng sở hữu trục cơ sở lớn hơn, hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho hành khách.

Giá SUV hạng B Toyota bZ3X Knight Edition

Tại thị trường Trung Quốc, 520 Pro Knight Edition được niêm yết ở mức 114.800 Nhân dân tệ (khoảng 446 triệu đồng), trong khi 520 Pro Lidar Knight Edition có giá 134.800 Nhân dân tệ (khoảng 524 triệu đồng).

Với mức giá trên, phiên bản đặc biệt của bZ3X được đánh giá có sức cạnh tranh đáng kể, không chỉ với các mẫu xe điện cùng phân khúc mà còn cả nhiều mẫu SUV chạy xăng truyền thống.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.