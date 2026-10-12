Lý do Mitsubishi Xpander bán chạy tại Việt Nam nhưng vẫn giảm giá sốc tới 100 triệu đồng

Mitsubishi Xpander bán chạy tại Việt Nam

Mitsubishi Xpander nhận ưu đãi lớn tháng 10/2026.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV trong tháng 9 với 954 xe bán ra, tăng 286 xe so với tháng 8. Mức tăng 42,8% cho thấy sức mua đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn thấp điểm. Tổng doanh số từ đầu năm đến nay của Xpander là 10.496 xe.

Phân khúc MPV bước qua giai đoạn thấp điểm tháng 7 âm lịch, ghi nhận sự phục hồi ở phần lớn mẫu xe trong tháng 9. Trong 11 mẫu xe được thống kê, 8 mẫu tăng doanh số, trong đó Honda BR-V, Toyota Alphard, Mitsubishi Xpander và KIA Carens có mức tăng trên 30%. Hai mẫu giảm doanh số là Hyundai Custin và Toyota Avanza Premio, trong khi Innova Cross và Carnival gần như đi ngang.

Tính chung 11 mẫu xe trong danh sách, doanh số tháng 9 đạt 3.689 xe, tăng 632 xe so với 3.057 xe của tháng 8, tương đương 20,7%. Dù vậy, đà phục hồi không đồng đều. Xpander vẫn giữ vị trí dẫn đầu, Innova Cross bám sát phía sau, còn Veloz Cross đứng thứ ba. Ở nhóm dưới, doanh số của Custin và Avanza Premio vẫn thấp, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc.

Mitsubishi Xpander giảm giá sốc

Tháng 10/2026, khách hàng mua Mitsubishi Xpander giảm 100% lệ phí trước bạ và hãng tặng phiếu nhiên liệu 10 - 36 triệu đồng (tuỳ phiên bản). Mức giảm cao nhất mà người dùng có thể tiết kiệm được lên đến 90 triệu đồng.

Sau ưu đãi, Mitsubishi Xpander 1.5MT tiêu chuẩn về giá 501 triệu đồng, rẻ ngang Honda City G. Đây là mức giá không thể hấp dẫn hơn với khách hàng mua Xpander để kinh doanh dịch vụ.

Kể từ khi VinFast Limo Green, VF MPV 7 bán ở thị trường Việt Nam, phân khúc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ đã có sự xáo trộn mạnh mẽ.

Bộ đôi xe điện của VinFast lên ngôi khi liên tục có doanh số kỷ lục, bỏ xa các đối thủ xe xăng phía sau. Ngoài ưu đãi miễn lệ phí trước bạ, xe điện được VinFast miễn phí sạc nên người chạy dịch vụ tiết kiệm lớn tiền nhiên liệu.

Điều này khiến "vua" doanh số 1 giai đoạn 2019 - 2024 như Mitsubishi Xpander ngày càng gặp khó trong chính phân khúc MPV từng "làm mưa, làm gió" này.

Bên cạnh đó, các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Avanza Premio, Veloz Cross, Innova Cross, Suzuki XL7… cũng đang trong cuộc đua giảm giá khốc liệt ở thị trường Việt Nam dù tháng này đã vào mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Những lý do trên khiến Mitsubishi Xpander cũng phải tham gia cuộc đua giảm giá ở nước ta với mức ưu đãi sâu.

Đánh giá Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế ưa nhìn v

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế ưa nhìn và hiện hành là bản nâng cấp vừa ra mắt năm ngoái. Xe có những trang bị tốt như đèn pha LED, mâm 17 inch hợp kim, nội thất ghế da, màn hình 10,1 inch…

Mitsubishi Xpander hiện hành sử dụng động cơ cũ MIVEC 1.5L cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Xe có 2 tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.