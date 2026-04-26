Lý do Phan Đinh Tùng vắng mặt ở concert 33 anh tài

Chủ nhật, 06:54 26/04/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sự vắng mặt của Phan Đinh Tùng tại concert Gai Home cuối tuần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Phan Đinh Tùng là anh tài duy nhất không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra ngày 26/4 tại Hưng Yên. Sự vắng mặt của nam ca sĩ trong concert khiến không ít người tò mò về nguyên nhân phía sau.

Chia sẻ về lý do vắng mặt, Phan Đinh Tùng cho biết đây là quyết định không dễ dàng. Với một nghệ sĩ, việc đứng trên sân khấu, gặp gỡ và biểu diễn trước khán giả luôn là niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, anh buộc phải từ chối vì lý do cá nhân đã được cân nhắc từ trước.

Nam ca sĩ cho biết từ đầu năm 2026, anh đặt ra nguyên tắc không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật. Đây là thời gian anh dành cho đời sống đức tin, tham dự Thánh lễ, đồng thời ở bên gia đình sau nhiều năm bận rộn với lịch trình dày đặc.

Theo Phan Đinh Tùng, trước đây anh từng nhiều lần bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng này vì công việc, điều khiến anh trăn trở. Vì vậy, quyết định “giữ trọn ngày Chủ nhật” không phải là bốc đồng, mà là lựa chọn được suy nghĩ kỹ lưỡng nhằm cân bằng lại cuộc sống.

Việc concert Gai Home diễn ra vào cuối tuần khiến nam ca sĩ không thể sắp xếp tham gia, dù anh thừa nhận rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ khán giả. “Đây không phải là sự từ chối khán giả, mà là lựa chọn xuất phát từ những giá trị cá nhân ”, anh chia sẻ.

Dù không biểu diễn, Phan Đinh Tùng cho biết vẫn sẽ có mặt để ủng hộ chương trình với tư cách khán giả, hòa mình vào không khí âm nhạc và cổ vũ các đồng nghiệp.

Những năm trở lại đây, Phan Đinh Tùng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động nghệ thuật khi liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình được khán giả đón nhận.

Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh liên tục ra mắt các sản phẩm mới như MV Happy New Year kết hợp cùng GDucky, ca khúc Valentine Thành đôi, hay dự án âm nhạc Có lẽ nào song ca với Phương Thanh.

Không chỉ ghi dấu trong âm nhạc, Phan Đinh Tùng còn được yêu mến bởi hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con, dành trọn thời gian cuối tuần cho gia đình.


Lê Chi
'Em xinh' Juky San từng là y sĩ răng hàm mặt

Thiếu gia tập đoàn đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh đi thi quốc tế

Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền khiến hai gia đình lo lắng trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú bắt Ngọc Huyền phải thể hiện như đang yêu nhau trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đêm nhạc có Trung Quân Idol bị hủy, Jun Phạm có động thái mới

Mỹ nhân 'Bỗng dưng muốn khóc' từng thi Hoa hậu Việt Nam, bỏ showbiz giờ ra sao?

Nổi tiếng với vai phản diện Ngọc Diệp trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", nữ diễn viên này đột ngột bỏ showbiz để sang nước ngoài sinh sống.

Đăng quang khi mới 16 tuổi, người đẹp này sở hữu nhan sắc trong trẻo, gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin, ứng xử thông minh.

Sinh ra trong gia đình danh giá, người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn mà là hoa hậu hiếm hoi có tên trong sách kỷ lục Việt Nam.

Chạm ngõ điện ảnh sau 20 lần trượt casting, Á hậu Minh Kiên trải lòng về hành trình nỗ lực để tự chủ kinh tế và giúp người mẹ làm nghề giúp việc được nghỉ ngơi.

GĐXH - Với sức nóng của chương trình "Âm vang Tổ quốc" dịp 30/4 , trên các hội nhóm xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi.

Sau hai dự án liên tiếp vượt mốc 100 tỷ đồng, nam diễn viên này trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi duy trì được sức hút cả ở phòng vé lẫn truyền hình.

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có sự trở lại gây ấn tượng trong phim điện ảnh sắp ra mắt vào dịp mùng 2/9. Trong bộ phim này, anh vào vai tướng quân quyền lực.

Sau gần 10 năm rời điện ảnh trong nước để tập trung cho võ đường, tài tử Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi trở lại với dự án phim huyền sử về vua Đinh Tiên Hoàng.

Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

