Lý do Phan Đinh Tùng vắng mặt ở concert 33 anh tài
Sự vắng mặt của Phan Đinh Tùng tại concert Gai Home cuối tuần này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.
Phan Đinh Tùng là anh tài duy nhất không tham gia biểu diễn tại Gai Home Concert diễn ra ngày 26/4 tại Hưng Yên. Sự vắng mặt của nam ca sĩ trong concert khiến không ít người tò mò về nguyên nhân phía sau.
Chia sẻ về lý do vắng mặt, Phan Đinh Tùng cho biết đây là quyết định không dễ dàng. Với một nghệ sĩ, việc đứng trên sân khấu, gặp gỡ và biểu diễn trước khán giả luôn là niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, anh buộc phải từ chối vì lý do cá nhân đã được cân nhắc từ trước.
Nam ca sĩ cho biết từ đầu năm 2026, anh đặt ra nguyên tắc không nhận bất kỳ công việc nào vào ngày Chủ nhật. Đây là thời gian anh dành cho đời sống đức tin, tham dự Thánh lễ, đồng thời ở bên gia đình sau nhiều năm bận rộn với lịch trình dày đặc.
Theo Phan Đinh Tùng, trước đây anh từng nhiều lần bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng này vì công việc, điều khiến anh trăn trở. Vì vậy, quyết định “giữ trọn ngày Chủ nhật” không phải là bốc đồng, mà là lựa chọn được suy nghĩ kỹ lưỡng nhằm cân bằng lại cuộc sống.
Việc concert Gai Home diễn ra vào cuối tuần khiến nam ca sĩ không thể sắp xếp tham gia, dù anh thừa nhận rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ khán giả. “Đây không phải là sự từ chối khán giả, mà là lựa chọn xuất phát từ những giá trị cá nhân ”, anh chia sẻ.
Dù không biểu diễn, Phan Đinh Tùng cho biết vẫn sẽ có mặt để ủng hộ chương trình với tư cách khán giả, hòa mình vào không khí âm nhạc và cổ vũ các đồng nghiệp.
Những năm trở lại đây, Phan Đinh Tùng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong hoạt động nghệ thuật khi liên tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình được khán giả đón nhận.
Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh liên tục ra mắt các sản phẩm mới như MV Happy New Year kết hợp cùng GDucky, ca khúc Valentine Thành đôi, hay dự án âm nhạc Có lẽ nào song ca với Phương Thanh.
Không chỉ ghi dấu trong âm nhạc, Phan Đinh Tùng còn được yêu mến bởi hình ảnh người đàn ông của gia đình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con, dành trọn thời gian cuối tuần cho gia đình.
